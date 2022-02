La Fiscalía plantea si la denuncia al exdirector de Suma por la que se le juzga fue una argucia para despedirle

El exdirector de Suma Manuel Bonilla se sienta desde este martes en el banquillo acusado de fraccionar contratos con dos empresas. Una imputación que supuso su cese fulminante en 2019 del cargo en el que llevaba cuatro años. Durante el interrogatorio se deslizó que pudo haber otros intereses detrás de la denuncia, aunque Bonilla no quiso dar nombres y solo dejar constancia de sus sospechas. Paradójicamente fue el propio fiscal Anticorrupción Felipe Briones quien introdujo todas estas cuestiones mientras preguntaba a Bonilla.

De esta manera, fue Briones quien planteó que la denuncia se presentó de manera anónima en Anticorrupción y que la persona que lo hizo conocía perfectamente el funcionamiento interno de la Diputación. También desde el Ministerio Público se recalcó que fue el anterior presidente de la Diputación César Sánchez quien nombró a Bonilla en 2016 y fue su sucesor, Carlos Mazón, quien le cesó. En su declaración, Bonilla aseguró que él no era de ningún partido político y que llegó al cargo al frente de Suma tras una convocatoria pública a la que se presentaron otros diez o doce candidatos.

La Fiscalía Anticorrupción le acusa de un delito de prevaricación por un presunto fraccionamiento de contratos y por el que reclama la pena de inhabilitación de doce años para empleo público. En su día, Mazón aseguró que el cese se producía para que Bonilla pudiera centrarse en su defensa y salvaguardar el nombre de Suma y de la Diputación.

Expresamente el fiscal le preguntó si se había urdido una denuncia en la Diputación con la intención de cesarle cuando fuera imputado, algo a lo que Bonilla respondió que él hizo su trabajo y que en todo momento se guió por lo que le indicaban los técnicos. "Era la primera vez que trabajaba para la Administración Pública y por eso era extremadamente escrupuloso en respetar el procedimiento y seguir lo que me decían los técnicos". Bonilla defendió su trabajo al frente de Suma, aunque evitó dar nombres de las personas que estaban detrás de la denuncia que causó su cese. "Tengo mis sospechas, pero es algo que no puedo probar", dijo.

Servicios distintos

Los contratos bajo sospecha se firmaron con dos empresas diferentes, cuyas responsables conocía Bonilla con anterioridad, durante los años 2016, 2017 y 2018. La primera para trabajos de asesoramiento y consultoría en materia de recursos humanos; y la segunda para asesorar en la producción, gestión y promoción publicitaria de contenidos para comunicación tanto on line como off line. Sostiene la Fiscalía que estos contratos menores se trocearon de manera artificiosa e indebida con el objetivo de disminuir su cuantía por debajo de 18.000 euros; y a pesar de que su duración no puede exceder de un año, ni prorrogarse. De esta manera, se habría eludido sacar el servicio a concurso, entiende el Ministerio Público.

Bonilla negó la existencia de fraccionamiento en estos contratos y aseguró que cada uno de ellos obedecía a motivos diferentes. Según explicó, en todos ellos se siguió el procedimiento y la propuesta para adjudicar el contrato menor a una empresa u otra ni siquiera procedía de él. En materia de recursos humanos explicó que el primero de los contratos fue para hacer un organigrama del personal de Suma parea optimizar su estructura. Al año siguiente, la misma mercantil fue contratada para hacer labores de asesoramiento y mediación de conflictos entre el personal; mientras que el tercer año se debió a la puesta en marcha de una nueva área territorial y a petición de la propia responsable de la misma. En cuanto a la segunda de las mercantiles, Bonilla explicó que se trató de distintas actuaciones de marketing digital. Y que precisamente uno de los contratos fue para la formación del propio personal de Suma en redes sociales para que no tuvieran que contratar estos servicios. Según dijo, en todos los contratos se siguió escrupulosamente el procedimiento y no hubo ningún reparo por parte de los técnicos.

Contrato de máximos

La responsable de una de las mercantiles que firmó estos contratos señaló que era la segunda vez que trabajaba para una Administración Pública y que ya no tenía intención de hacerlo para ninguna. Según explicó, en algunos de estos trabajos ni siquiera se llegaron a gastar las cantidades previstas. "Se hacía un contrato de máximos para garantizar que pudieran tener cobertura presupuestaria", especificó Bonilla. Las responsables de las dos mercantiles señalaron que fueron contratadas para trabajos puntuales y que no tenían visos de continuidad.

El juicio continuará este miércoles con la declaración de otros responsables de Suma para ser interrogados sobre el proceso de contratación de estas mercantiles. El juicio podría quedar visto para sentencia con los informes finales de conclusiones de las partes.