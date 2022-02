Ningún técnico acierta a explicar ante el tribunal que juzga el plan Zonal por qué no se aprobó la planta provisional del residuos

En la sesión de este martes, los dos técnicos que han comparecido tampoco han sido capaces de hacerlo. Uno de ellos, que ejercía como secretario de ese órgano, ha concretado a preguntas del fiscal anticorrupción Pablo Romero que se informó favorablemente a la propuesta de la planta provisional presentada por la adjudicataria, la Ute Cespa-Ortiz, pero que desconocía por qué no se aprobó «cuando nuestra intención es que se hubiera instalado cuando antes», precisó.

La acusación pública enmarca la demora en aprobar la solución transitoria en la presión que se estaba ejerciendo sobre la adjudicataria para que comprara al empresario de Orihuela Ángel Fenoll, afín al PP, el terreno donde ubicar el vertedero definitivo y compensarle así por haberse quedado fuera del negocio de las basuras. Él también había optado al concurso pero su propuesta fue rechazada.

Sin la planta provisional, a Ortiz y a su socio se le impedía la posibilidad de generar ingresos mientras se levantaba la definitiva, según explica el propio empresario a su hombre en el consorcio, José Candel, en la intervención telefónica que acompaña esta información.

El técnico reiteró que lo importante de las propuestas era el diseño de las instalaciones y no el terreno, cuya aportación sumaba puntos pero no era requisito porque, aunque no era lo ideal, siempre se podía ir a la expropiación.

Aunque la propuesta más valorada de las tres que presentó Ortiz fue la de Albatera, el testigo concretó que la ubicación en la finca Lo Cartagena de Torremendo era la idónea desde el punto de vista geográfico, económico y medioambiental. Y sobre el tercer cambio de ubicación, que los investigadores y el fiscal sitúan en la finca de Fenoll y las defensas, en sus aledaños, el técnico dijo que «de entrada» no le pareció raro. «¿Por qué se consideró apto ese suelo cuando era el que ocupaba la propuesta de Fenoll que fue rechazada?» quiso saber el fiscal. «Porque la solución técnica que dio Cespa-Ortiz fue completamente diferente», respondió el testigo.

El otro técnico que declaró este martes, quien al igual que el anterior negó haber recibido presiones de Ortiz o de los también acusados José Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación, o Mónica Lorente, exalcalde de Orihuela, apuntó que ese tercer cambio de emplazamiento conllevaba un incremento en los cánones y que para cubrirlos se propuso ampliar el plazo de la concesión.





Ortiz a Candel: «Como no hemos comprado el terreno, nos paran la transitoria»



En una conversación intervenida el 23 de diciembre de 2008 Enrique Ortiz le explica a su hombre en el consorcio, José Candel, por qué se ha quedado sobre la mesa la solución provisional del vertedero de la Vega Baja. El cambio de ubicación de la planta definitiva acaba de aprobarse pero como la concesionaria aún no le ha comprado el terreno a Ángel Fenoll, se le presiona retrasando la transitoria, lo que sería una fuente de ingresos mientras se instala el macrovertedero.





Pepe Candel: creo que tienes noticias calentitas ¿no?

Enrique Ortiz: noticias de ayer por la tarde a ultima hora, bueno por lo que me dijeron iban a aprobar solamente el cambio de ubicación y lo demás parado

P.C.: joder pues ya me dirás como facturamos

E.O.: Pues nada, hasta que no compremos el solar no nos van a dar facilidades, como le pusimos de excusa que no lo comprábamos hasta que no estuviese el cambio aprobado definitivamente, pues la idea ha sido aprobarlo definitivamente, que compremos y después de fiestas aprobar la transitoria.

P.C.: es que a mi lo que me han transmitido, me ha llamado Jorge que se ha ido hace un rato, es que se iba a aprobar la solución transitoria, porque la solución transitoria también gustó mucho, pero parece ser que a raíz de una intervención del alcalde de Pilar en la que solicitaba compensación para su municipio, parece ser que hubo algún alcalde del PP que se negó. Si eso es así que voy a intentar confirmarlo esta mañana, la única solución que nos queda es irme directamente a hablar con el alcalde de Pilar

E.O.: que no, olvídate, no hay que hablar con nadie, es mentira todo, todo es un paripé

P.C.: vale, correcto, de acuerdo

E.O.: vamos a ver, como no hemos comprado el terreno, nos paran la aprobación de la transitoria, ese es el kit de la cuestión

P.C.: vale pues si esa es la historia...bueno en este momento..

E.O.: ahora lo que hay que hacer es recoger el informe, que Rafa lo iba a recoger para ver si lo han aprobado definitivamente sin ninguna condición y estamos ya de acuerdo en comprarlo. Tan pronto como lo compremos, nos aprueban la transitoria, con el contrato que poco más o menos que Vicente tiene la copia, bueno, Vicente no, Rafa tiene la copia del contrato que redactaron

P.C.: bueno, voy a intentar hablar con Rafa entonces

E.O.: Rafa Gregory ayer me trajo para firmar un contrato que le dije que no, y entonces por eso no se aprobó, y entonces dije, vale pues aprobamos la transitoria, ¿vale? y... No aprobamos la transitoria y cuando este aprobada la finca, la aprobamos la transitoria

P.C.: bueno, mi papel en este momento, me limito a sacar la certificación de la conselleria y punto, a ver qué es lo que ha dicho exactamente la aprobación