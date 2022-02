«Desde antes de adjudicarse el plan Zonal todos sabíamos que el vertedero iría a la finca de Ángel Fenoll»

En el juicio que se está celebrando por estos hechos en la sede de la Audiencia de Alicante en Elche, la Fiscalía sostiene que el expresidente de la Diputación Joaquín Ripoll presionó a Enrique Ortiz para que comprara a Fenoll ese suelo y compensarle por no haber logrado la adjudicación.

Páez relató que los vecinos consiguieron cerrar en 2005 un vertedero que Fenoll llevaba intentando abrir en la pedanía desde 1992 y que contaba con licencia pese a no tener luz ni agua. «No estamos en contra de todo pero sí de cómo acostumbra a hacer las cosas Fenoll y de lo que no cumple la ley», apostilló.

En una declaración sólida, Páez explicó que más de un año antes de adjudicarse el plan Zonal, un sobrino de Fenoll desveló que su tío estaba comprando suelo en Torremendo para un vertedero. De hecho, escrituró la finca La Ermita en mayo de 2007 y el plan no se adjudicó hasta enero de 2008. «Por eso, cuando esto ocurrió, aunque fue a la propuesta de Albatera, siempre supimos que iba a ir a la zona de La Ermita».

Como así habría sido de no haber recurrido la decisión los vecinos de Torremendo y la plataforma contra el vertedero de la vecina Zeneta, ya en territorio murciano, que con un año de diferencia (en 2010 y 2011) consiguieron que dos jueces enviaran la planta a la primera opción del consorcio: Albatera.

Así lo recordaron Maribel Ortiz y Encarna Murcia, presidenta y secretaria del colectivo murciano, que también han declarado este miércoles. Sin dudas de que era suelo de Fenoll el que iba a albergar la planta, agregaron que ya en 2006 iban tanteado a los propietarios de terrenos para comprarles.

Páez incidió en que «la finca de Fenoll es la que menos condiciones reunía de las siete que optaban al plan Zonal» y que «la experiencia demuestra que donde Fenoll pone un vertedero no puede vivir nadie», afirmó.

Ripoll a Ortiz: «Oye, tenemos que juntarnos para ver si arreglamos de una vez lo de Orihuela»





El presidente de la Diputación llama a Enrique Ortiz el 2 de octubre de 2008.

Ripoll: Oye tenemos que juntarnos para ver si arreglamos de una vez lo de Orihuela y lo de ...

Ortiz: hay que arreglarlo ya, me lleva a mí de cabeza, tengo más reuniones

R: Y a mí. A mí.

O: Buah!, qué mareo, pues cuando tú digas nos sentamos y lo cerramos ya.

La Policía interviene una conversación el 7 de octubre de 2008 que califica de «reveladora» entre Javier Llansó, director general de Cespa -empresa con la que Ortiz formó la UTE para optar a la adjudicación- y el propio Ortiz.

Javier Llansó: Oye Enrique una cosita, vamos a ver yo estoy un poquito preocupado por el tema, por cómo se está, eh, torciendo por la evolución de lo del Plan Zonal, no, de Alicante, no. Entonces yo no sé, sería bueno que habláramos un día, no, o que...

O: Si, cuando quieras

J. LL.: Porque yo no sé si ir a ver a, que hiciéramos alguna visita que nos sentáramos, con, con...

O: Con Joaquín

J. LL.: Si, si, eh...

J. LL.: Cuando te venga bien, vienes, me dices que día vas a venir y hablamos nosotros y luego nos vamos a hablar con él.

J. LL.: Si no yo creo que sería bueno, porque creo que llevamos demasiado tiempo sin aclarar la situación, no estamos en acción transitoria, que deberíamos movernos ya, para mover alguna tonelada, porque si no, la cosa no, la adjudicación de Orihuela es nefasta para nosotros, porque ponen a falta de (ilegible) de esta gente de Abanilla, no.

O: Si, si

J. LL.: Lo cual es todo un poquito raro, no me gusta, eh.

O: Pues mira a ver tu agenda y cuando digas de venir, yo le pido la cita y aprovechamos que vienes para tener una reunión.

J. LL.: Vale, de todas maneras, tú que ge..., estás haciendo gestiones o has hablado con él.

O: Si, si, si, he estado hablando con él y el presidente tiene igual prisa como nosotros.

J. LL.: Entonces, ¿cuál es el problema? Porque no lo entiendo muy bien.

O: Pues la, el permiso de donde nos dan la transitoria, porque lo ideal es que nos dejaran montar en la misma finca que hemos comprado, pero parece ser que había pegas y hay que pegarle un empujón a la alcaldesa para que nos dé permiso para montarla allí en Abanilla.

J. LL.: Ya

O: Vamos, en La Pistola, en la misma Pistola

J. LL.: La Pistola, pero la alcaldesa lo único que ha hecho es adjudicar la recogida a unos tíos que lo que hacen es poner el vertedero de la Abanilla, que, que...

O: Si

J. LL.: Incumple todo lo incumplible, ya lo sabes. Mucho no nos quieren resume la alcaldesa, por lo que ha demostrado.

O: No, si, si, lo que pasa es que nos aprieta un poco, sabes, como está el Fenoll este por el medio y aprieta.