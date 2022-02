Las cesiones a Vox permiten al bipartito de PP y Ciudadanos aprobar el Presupuesto de 2022

El bipartito de Alicante, de PP y Ciudadanos, ha conseguido aprobar inicialmente el Presupuesto de 2022 con el aval de Vox (en forma de abstención clave), tras las cesiones realizadas a la formación ultra. La alianza del bloque de la derecha se repite justo un día después de que los tres grupos validaran la controvertida ordenanza contra la mendicidad y la prostitución. El gobierno municipal ha sacado adelante las mayores cuentas de la historia de la ciudad, las más expansivas, superando los 313 millones de euros, lo que significa un aumento del 14,4% respecto a las del pasado 2021.

Así, el Presupuesto ha superado el primer trámite plenario con 14 votos a favor (PP y Cs), dos abstenciones determinantes (Vox) y 13 votos en contra (PSOE, Unidas Podemos y Compromís). A partir de ahora se abrirá la fase de exposición pública, en el que la ciudadanía y los colectivos podrá proponer cambios sobre el documento económico, que se valorarán antes de la aprobación definitiva en Pleno, prevista para la primera quincena del mes de marzo.

Antes de la votación del conjunto del Presupuesto, la Corporación, a través de los portavoces, ha rechazado las enmiendas que han llevado "vivas" a la sesión plenaria, presentadas por el PSOE, Unidas Podemos y Compromís. Se han tumbado con los votos en contra de la bancada de la derecha.

Durante la sesión plenaria, la concejala de Hacienda, la popular Lidia López, ha asegurado que este miércoles es un "gran día para la ciudad y sus ciudadanos". "No alcanzo a comprender que no sea para la oposición. En lugar de sumar, solo nos ponen palos en las ruedas. Su radicalización llega a tal punto que no ven nada bueno en el adversario. Son los Presupuestos más sociales, más comprometidos, más expansivos, los de mayor capacidad de inversión. Y todo pese a las dificultades de estos difíciles años y la sentencia del Tribunal Constitucional (por plusvalía)", ha señalado López, quien ha incidido en que el aumento presupuestario se realiza sin "subirle impuestos a los ciudadanos". "Y todo por la gestión de este equipo de gobierno. Son unos Presupuestos vitales para la recuperación de Alicante. Los mejores Presupuestos para los alicantinos", ha añadido la edil popular.

Por su parte, la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha incidido en que el equipo de gobierno considera que las cuentas municipales "deberían contar con el apoyo de la oposición". "Son los mejores Presupuestos que podríamos tener, de un Alicante comprometido con la igualdad real", ha asegurado Sánchez pese a los recortes exigidos por Vox en áreas sociales dirigidas por Ciudadanos como las concejalías de Igualdad, Inmigración y Cooperación, además de en políticas LGBTI. Respecto a la izquierda, Sánchez ha asegurado que el bipartito se "ha abierto al diálogo con todos los grupos municipales", aunque solo ha aceptado las enmiendas por Vox (19 de 21 presentadas), rechazando las más de 200 registradas por la izquierda. "Van a decir que no a la recuperación, a que nadie se quede atrás, a las inversiones. Ustedes verán", ha finalizado.

Por último, entre los grupos que han permitido la aprobación de las cuentas municipales, en este caso con una abstención clave, el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, ha asegurado que el Presupuesto es bueno, aunque mejorable. "No es el Presupuesto que hubiéramos hecho, eso lo veremos a partir de 2023, pero nuestras enmiendas mejoran las cuentas. Hemos conseguido redistribuir a fines objetivos el gasto ideológico y para dar esa batalla cultura ante una izquierda que se dedica a vulnerar derechos. Reducimos 90.000 euros en Cooperación e Inmigración, recortamos un 50% en materia LGTBI, que se anunció que iba a hacer 120.000 euros y ahora quedan 25.000 euros. Las subvenciones de Igualdad irán a la violencia intrafamiliar. No son los Presupuestos que hubiéramos hecho en Vox, pero son buenos Presupuestos", ha defendido el portavoz de Vox, quien ha anunciado, por otro lado, que su grupo votará en contra de la modificación de la ordenanza de la plusvalía", que promueve el gobierno municipal para ajustar el impuesto a la sentencia del Constitucional. Así, el cambio en el cálculo tendrá que ser avalado desde la izquierda.

En el "no" al Presupuesto de 2022, en cambio, se ha posicionado toda el eje progresista. El concejal socialista Miguel Millana ha lamentado que el gobierno municipal "no ejecuta los compromisos presupuestarios". "Aprueban tarde y mal los Presupuestos. Cuando hay acuerdos, usted Barcala se dedican a destrozarlos. La negociación con nosotros empezó bien y acabó en silencio. No tenemos nada que nos haga mantener un nivel mínimo de confianza en su palabra", ha apuntado Millana, quien ha centrado su crítica principalmente en la figura del alcalde: "Su política, señor Barcala, ya la ha demostrado sobradamente: la inercia y el tener recursos y no utilizarlos. Usted no tiene espíritu ni ama su ciudad, sólo está expectante de recibir la bendición de sus superiores, que le darán una salida a su calamitosa gestión en el Ayuntamiento de Alicante".

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha subrayado que el gobierno de Barcala "se sustenta pisoteando a los más débiles, despilfarrando el dinero en contratas situación irregular, desmantelando los servicios públicas y rompiendo los consensos". Además, ha apuntado a Ciudadanos y ha criticado que el pleno haya sido telemático: "Ortolá es el nuevo portavoz in pectore del bipartito, con el agrado de la señora Sánchez. Se reúne a golpe de codazo con personas mayores y nos justifica la emisión televisada y si fuera por usted codificada del pleno más importante del año". López ha insistido en que el ejecutivo de Barcala "fía las cuentas a los proyectos anunciados en 2021 y nunca ejecutados, a la llegada de los fondos europeos y a la incorporación del remanente". "Su gobierno extremista e injusto siempre ayuda a los más ricos. Sigue siendo generoso con unos barrios y olvida otras zonas de la ciudad. Con los recortes nos quedamos sin plan LGTBI, Agenda 2030, el Plan de Igualdad… nos traen los mayores recortes sociales de todos los tiempos. Son los Presupuestos de la insolidaridad y la minoría clasista", ha concluido López.

Por último, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, también ha criticado con dureza que haya sido una sesión no presencial: "Es una burla telemática, un fraude democrático, sólo se explica por el miedo del alcalde a debatir, a su afán por esconder el pacto PP y Vox". Bellido ha lamentado que el Presupuesto se apruebe a mediados de febrero ("Nunca falla Barcala, siempre se presente tarde y no estará en marcha hasta abril) y, sobre todo, ha puesto el foco en los recortes en áreas sociales como exigencia de Vox para desbloquear las cuentas: "Es el Presupuesto de los recortes a los derechos humanos, del pacto PP-Vox. Es un Presupuesto más cercano de los ultras que de los socios mudos de Ciudadanos, que son el mayor fracaso de la política, que pese a esos recortes no hayan dicho 'ni pio', lo que explica la agonía de Cs". El portavoz de Compromís también ha resaltado las transferencias del Consell: "Las aportaciones del Botànic a este Presupuesto llegan precisamente de Oltra y Marzà, de sus favoritos [irónicamente]. Qué rabia les tiene que dar. Dinero para el Plan Edificant y el Contrato Programa para Servicios Sociales". Según Bellido, con las cesiones a los ultras, "Barcala ha puesto todos los huevos en su alianza con Vox, no se ha aceptado ni una de las enmiendas de la oposición progresista, algo inaudito".

¿Cómo crecen las cuentas?

El millonario aumento en las cuentas para este 2022 se basa, fundamentalmente, en un crédito "blando" de unos 20 millones que pedirá el gobierno municipal para asegurarse la ejecución de inversiones en la ciudad y en los fondos (transferencias) de la Generalitat para la ejecución del Plan Edificant (construcción de dos nuevos colegios y mejoras en otros tres centros) y para garantizar la estabilidad de la plantilla de Acción Social a través del Contrato Programa. El documento aprobado en el Pleno incluye aumentos en la práctica totalidad de las áreas, con datos significativos en Servicios Sociales (12% más, hasta los 13,1 millones), además de en Infraestructuras (29% más, hasta 41 millones), Limpieza (14% más, hasta 54 millones) y Transportes (12% más, hasta 31,7 millones), por las nuevas contratas de limpieza de colegios, limpieza viaria (a la que se destinará 45 millones) y transporte urbano (más de 20 millones al año).

También se incrementan las partidas en Educación, por el Plan Edificant, de 2,4 a 9,2 millones. Por otro lado, crecen de igual forma las partidas para el fomento del empleo, sobre todo entre los jóvenes, con proyectos que alcanzan los 2,4 millones. Para Turismo también hay más presupuesto, hasta los 4,9 millones de euros (un 8% más que el pasado año), que se destinará, según el gobierno, a más apoyo a los sectores y a la promoción turística, además de para la externalización de la gestión del Castillo de Santa Bárbara.

Cesión casi total a Vox

Para sacar adelante el Presupuesto, el ejecutivo de Barcala se ha plegado ante las reclamaciones de la formación ultra. Los dos socios del gobierno local aprobaron la pasada semana 19 de las 21 enmiendas presentadas por Vox, rechazando solo rechazando la propuesta de supresión de las subvenciones a los grupos municipales políticos (45.000 euros, que se reparten proporcionalmente al número de concejales, con casi 14.000 euros para el PP y 7.800 euros para Ciudadanos) y a una petición menor: la creación de la partida “tratamiento antideslizante aceras” con un simbólico euro. Esas fueron las únicas propuestas de Vox que contaron con el "no" del gobierno.

En cambio, el bipartito aceptó el resto de propuestas de Vox, donde se incluyen las exigencias "ideológicas", como recortes o supresión de partidas de áreas sociales como Inmigración, Cooperación o Igualdad (LGTBI), todas en manos de Ciudadanos, además de reducir el presupuesto de "actividades de promoción cultural y celebración del 9 d´Octubre" en favor de la "Celebración del 4 de diciembre como Día de la Reconquista de Alicante", entre otras exigencias, entre las que se incluyen también habilitar nuevas partidas para proyectos como finalizar la reurbanización del paseo de Niza, impulsar tratamiento antideslizante en aceras, promover un parque en Gran Vía Sur y un centro social en el PAU 1.

Así, entre las enmiendas más polémicas de Vox, que se incluyeron en el Presupuesto en la fase de enmiendas, tras el visto bueno de PP y Ciudadanos, destacan la supresión del convenio con la Coordinadora de ONG (10.000 euros) y recortes (de 80.000 a 60.000 euros) en programas del Plan de Acogida y Cohesión Social para crear la partida Proyecto Plan de Voluntariado con 30.000 euros.

También, dentro de la campaña de Vox contra las áreas de Cooperación e Inmigración, el bipartito aceptó recortes en las subvenciones para proyectos de desarrollo (pasando de 160.000 a 135.000 euros), en estudios y trabajos técnicos inmigración (de 40.000 a 25.000 euros) y en subvenciones a entidades de interés social (de 110.000 a 90.000 euros) para, en cambio, fomentar ayudas en territorio nacional ante catástrofes (de 1 a 60.001 euros).

Por otro lado, en Igualdad, otra área gestionada por Ciudadanos, también ha habido recortes a petición de Vox. En concreto, el Plan Municipal de Igualdad pasará de 35.000 a 25.000 euros y la partida de apoyo al movimiento LGTBI se quedará en la mitad (de 50.000 a 25.000 euros) para impulsar una campaña "contra la violencia intrafamiliar", que es la catalogación que los ultras dan a la violencia machista, al negar el sesgo de género. Además, el bipartito de PP y Cs validó la exigencia de Vox de recortar la partida de actividades de promoción cultural y celebración 9 d´Octubre (pasando de 204.000 a 174.000 euros) para fomentar la celebración 4 de diciembre por el "Día de la Reconquista de Alicante".

Por otra parte, también se rebaja de 6.000 a 2.000 euros la cuantía destinada a “reuniones y conferencias Estrategia 2030” por considerar que dispone, de inicio, con una cuantía que "supera por mucho lo necesario, ya que se la Agenda 2030 y su estrategia de aplicación municipal únicamente es un instrumento político carente de eficacia jurídica". La Agenda 2030 es una de las banderas que, supuestamente, más defiende el concejal de Presidencia, el popular Antonio Peral.