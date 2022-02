El Consell se suma a los empresarios y pide al Gobierno que prolongue los ERTE en el turismo para evitar una catástrofe laboral en marzo

El Consell se ha sumado a la petición unánime de los hoteleros y hosteleros de la Costa Blanca y ha pedido al Gobierno, a través del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, que la figura de los ERTE que cubre el desempleo de unos tres mil trabajadores del sector turístico de la provincia se prolongue al menos otros seis meses más. Colomer se expresa así tras haberse reunido con los hosteleros, que le han trasladado que el fin de la vigencia de esta figura, el próximo lunes 28, amenaza con provocar una catástrofe laboral en el sector, aún a medio gas. Los empresarios advierten de que no se pueden incorporar las plantillas de la noche a la mañana y la vuelta al trabajo va a ser progresiva a medida que crezca la ocupación, pues aunque las señales son positivas la recuperación no arrancará con fuerza hasta junio.

Francesc Colomer, cree, en este sentido, que los ERTE "deberían durar mientras sea necesario" y ha advertido que "retirarlos antes de tiempo podría no ser la mejor de las opciones". En su opinión, el Gobierno debe revisar su vigencia. "Creo que seria una opción muy correcta mantener los ERTE mientras el sector no se recupere", ha reivindicado.

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana, Manuel Espinar, sostiene que aunque el texto de la Reforma Laboral que se ha aprobado es la opción "menos mala" de entre las propuestas que había sobre la mesa, "el sector de la hostelería es el más perjudicado", puesto que no se han introducido "excepcionalidades" que sí se ha contemplado para otros sectores como el campo o la construcción, ha ejemplificado.

Según Espinar, hosteleros y administración "luchan por desestacionalizar el sector para tener homegeneidad los doce meses del año, pero eso va a tardar", ha advertido, y en este contexto la Reforma Laboral "nos da directamente en la línea de flotación y va a ser complicado y duro gestionar nuestras plantilla, no ya las estructurales, que son las fijas, sino las coyunturales", ha precisado.

Además, el representante hostelero subraya que "la pandemia no ha pasado" y que "quedan muchos meses de recuperación. Todavía no gestionamos la certidumbre, estamos gestionando la incertidumbre e intentar imponer unas reglas de juego sobre una certidumbre que no existe es complicado" por lo que cree que "no es momento de que expiren los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo" y reclama que se amplíen seis meses más hasta entrar prácticamente en la época estival.

Espinar argumenta que todavía hay mucha hostelería afectada a la que "le va a costar insertar a sus trabajadores y que no va a tener herramientas para intentar minimizar los costes estructura de sus negocios". El presidente de Conhostur se ha pronunciado durante la presentación de una nueva plataforma digital para la gestión y control higiénico-sanitario en la restauración, junto al secretario Autonómico de Turisme, Francesc Colomer; el director del INVATTUR, Mario Villar; la directora general de AINIA, Cristina del Campo; y el responsable del proyecto AINIA, David Martínez. Turisme Comunitat Valenciana, a través de Invat.tur, y la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (Conhostur) han presentado la nueva plataforma para la gestión digital y control higiénico-sanitaria en la restauración.

Se trata de un innovador proyecto, desarrollado por AINIA gracias al convenio de colaboración entre Turisme y Conhostur, que surge para dar respuesta a las necesidades de los establecimientos de hostelería en materia de gestión de la información de los requisitos higiénicos obligatorios.

A través de esta plataforma, los locales de hostelería van a disponer de una herramienta sencilla y de fácil uso a través de una app que podrá ser instalada en los dispositivos móviles, y en la que se tendrá registrada la información requerida en cada uno de los planes de higiene, la trazabilidad y del plan de análisis y control de puntos críticos.

La aplicación consiste en una plataforma software que permita a los hosteleros de la Comunidad (32.000 bares y restaurantes) registrar, a través de sus dispositivos móviles o tabletas, la información requerida en cada uno de los Planes de Requisitos Higiénicos y del plan de control. Y también el acceso a los usuarios de gestión de CONHOSTUR a un panel de indicadores con información agregada de uso de la plataforma.

La plataforma permite a la gestión de la información de cada empresa con las siguientes característica, con un interfaz sencillo y ágil organizado en planes de control. El objetivo es

protocolizar a la vez que digitalizar todos los procesos referentes a sanidad para las empresas de hostelería. Además, de esta forma se tiene registrado todos los datos de forma ordenada y concentrado en un solo lugar, tener esa información en tiempo real y tener datos de forma global por destino y tipología de empresa. "Eso nos ayudará para poder tomar mejores decisiones a la hora de realizar políticas y conocer sus debilidades y fortalezas", explica Mario Villar, director de Inteligencia Turística.

La idea es que todo en su conjunto ayude a trabajadores y empresarios a ser más eficientes con el tiempo dedicado a estar tareas que son muy farragosas. Ese tiempo se podrá aprovechar para otros menesteres como mejor atención al cliente, formación, etc. Es mucho el tiempo que dedican a estos protocolos y con esto se gana agilidad a la hora de realizarlo. Esta herramienta es algo que debe de tener una evolución. "Es cierto que hay herramientas que hace funciones similares ya pero esta se ha creado para el sector de forma especifica con AINIA y CONHOSTUR. Por experiencia en otro tipo de proyectos similares con el sector, las cosas solo se mueven cuando las empresas tienen verdadero interés y parece que con esto lo tienen. Ya que hay necesidad y es algo útil para ellos", apunta Villar.

Colomer: "La seguridad nos va a fortalecer como destino turístico"

Por su parte, el secretario autonómico, Francesc Colomer, destacar que "este es un proyecto muy ilusionante. El objetivo es construir una propuesta de valor en todos los aspectos". Para Colomer "esta herramienta abre una puerta en la transferencia de conocimiento y en el avance de este sector en los cambios tecnológicos, para tratar de anticiparnos a este mundo postpandemia, en el que la seguridad será un elemento que inspirará el viaje". "La seguridad nos va a fortalecer como destino turístico", ha apuntado el titular de Turisme, para quién "la hostelería es uno de los sectores más importantes de este país, que no se queda en el conformismo, sino que ha aprovechado los momentos más amargos para avanzar".

Espinar: "El objetivo es que la nueva APP llegue a 32.000 empresas"

Por su parte, el presidente de Conhostur, Manuel Espinar, subraya la parte innovadora de este proyecto que resultará muy útil para el sector. Espinar ha resaltado que "esta plataforma surge para dar respuesta a una necesidad de más seguridad al sector; al tiempo que permite digitalizar procedimientos para ofrecer más seguridad y mejor implantación de sistemas de control y calidad". Manuel Espinar ha avanzado que "el proyecto se está testando en 12 empresas como experiencia piloto, y el objetivo es trasladarlo de forma gratuita a 32.000 empresas de la Comunidad Valenciana".