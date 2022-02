El despiste del conductor de un autobús urbano obliga a cortar una farola en el centro de Alicante

¿Quién no ha tenido un despiste menor al volante del coche? ¿Quién no ha elegido un recorrido incorrecto, que ha tenido que variar a última hora por encontrarse cortado por obras? Pocos conductores pueden decir que nunca han tenido un despiste o que no se han elegido el recorrido incorrecto.

Sin embargo, esos descuidos que no pasan de una anécdota menor si estás a los mandos de un coche, de las que te hacen perder apenas unos minutos en el trayecto, tienen otras consecuencias si suceden al frente de un autobús urbano de doble composición. Y más aún si ocurre en las estrechas calles del Centro Tradicional de Alicante, nada sencillas para realizar giros no previstos en el guion. Esto le ha sucedido la tarde de este miércoles a un conductor de un autobús del servicio municipal de autobús urbano, que se ha visto obligado a variar el recorrido en un lugar que no estaba preparado, al no darse cuenta previamente que la calle del Teatro está cortada, en su confluencia con la Rambla, por las obras de peatonalización del eje Constitución-Bailén, según han confirmado fuentes municipales, corroborando la versión de testigos presenciales. Así, el chófer del autobús ha tenido que dejar la calle el Teatro girando en la calle Ángel Lozano, a las espaldas de la Subdelegación del Gobierno, camino de la avenida Alfonso el Sabio. Sin embargo, las dimensiones del autobús no le han permitido completar la maniobra de urgencia, quedándose atascado por una farola. El bloqueo ha obligado a los Bomberos del Ayuntamiento a hacer acto de presencia para darle una solución radical al problema, cortando por lo sano la farola. Ese incidente ha provocado un importante atasco, según han confirmado testigos presenciales.