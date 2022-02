"La jornada laboral de cuatro días es un error brutal, será mas estresante para las mujeres"

Pionera en el impulso de las políticas de igualdad, la socióloga Marina Subirats, catedrática emérita de la Universitat Autònoma de Barcelona, impartió este miércoles una conferencia sobre "El feminismo hoy, nuevos retos, nuevos medios" en la Sede Ciudad de Alicante de la Universidad de Alicante y poco antes concedió una entrevista a INFORMACIÓN. Alerta del progresivo y peligroso aumento de una nueva masculinidad que "lamentablemente va a seguir creciendo todavía porque se ven amenazados en sus privilegios".

¿Qué caracteriza al feminismo hoy en día?

Mientras el feminismo ha sido cosa de unas cuantas, de unos grupos, no era una amenaza, pero en el momento en que se convierte en un clamor mundial nos hemos convertido en una amenaza y algunos no ven todo lo que podrían ganar, solo ven que perderán sus privilegios, es la nueva masculinidad.

¿Una nueva amenaza?

Cuando generaciones de jóvenes se declaran feministas ya no es tan infamante, sino que para según qué sectores es como una obligación, una declaración de principios en sentido político, pero siempre que los movimientos sociales se amplían y toman fuerza surgen contradicciones internas. Al tiempo que vemos avanzar el feminismo, vemos cómo también se organizan operaciones contrarias al avance de las mujeres, y por tanto se ha convertido también en una baza política se utiliza como elemento que puede dar o quitar votos.

Es el auge de Vox

Estamos viendo que Vox podrá gobernar en Castilla-León y lo primero que dicen es "fuera las leyes de violencia de género". El antifeminismo se está convirtiendo en un movimientto muy peligroso que puede llevar a retrocesos, y esto pasa el mismo dia que una niña de 14 años muere a manos del novio, pero para ellos eso no existe. Tenemos que pensar cómo lo enfocamos porque si no se verá su crecimiento y no es un tema menor.

¿Cómo se explica que haya tantos seguidores de un mensaje que ataca a la mujer?

En el cambio que estamos promoviendo desde el feminismo tanto hombres como mujeres tienen mucho que ganar, pero los hombres también tienen algo que perder y solo ven esa parte, perder privilegios no le gusta a nadie. No quieren cambios, siempre ha sido así socialmente.

¿Y qué ganan?

Les cuesta ver lo que pueden ganar, que es mucho porque las mujeres tienen mucho que ofrecer a la humanidad, la sensibilidad, el cariño, el cuidado. El hombre tiene que abrirse a esto, les cuesta más verlo, de ahí los movimientos de nueva masculinidad que lamentablemente van a crecer más todavía.

¿Cómo contrarrestarlo?

Desde el feminismo hay pensar muy bien ante la disyuntiva, o empujar a fondo o vamos a ser más cautas e intentar pactos para intentar avanzar. Planteo que hay que pensar estragegias, esto es una lucha queramos o no, y hay que pensar para que no pueda haber retrocesos y se vayan desmontando estos movimientos. Desde las propias mujeres, todo lo que sea hablar mal de los hombres nos equivocamos, hay que mostrar la riqueza de lo que se pierden por no aceptar las maneras de las mujeres. El mundo esta mal organizado y si no lo cambiamos no conseguiremos la igualdad, es el objetivo.

Qué propone

Para poder cambiarlo tenermos que tener poder, necesitamos poder y un cargo para cambiar normas. No digo que haya que destruir todas las normas de los hombres, pero lo de reducir la jornada laboral a cuatro dias, como se propone, es un error brutal para mí. Quiere decir que como minimo trabajaremos cuatro dias y será mas estresante para la mujeres, porque los hombres no piensan más que en el teletrabajo, pero también está el cuidado de las criaturas y la compra. La manera más lógica es terner unas horas para trabajar fuera, en el mundo píblico, y otras dentro, en el mundo privado, y trabajar menos en el mundo público y dedicarlas al privado para no verse perjudicadas.

Así que ni medio avance con eso tampoco

Estamos en una sociedad tan androcéntrica que todo lo que representa la reproducción humana es como arte de magia, no se tiene en cuenta como tarea en los horarios de la sociedad que no está pensada para compartir hombres y mujeres. No nos escuchan y eso tiene que acabar, es el momento.

Pues las encuestas siguen mostrando entre la juventud chicos protectores y chicas sumisas

Es un problema en el que nos encontramos. Ha habido algunos avances pero hay generaciones de chicos jóvenes que se han vuelto más agresivos. Antes dominaban, se consideraba que el mundo era suyo, pero ahora ven que las chicas les pasan delante, que tienen mejores notas, y ellos se crecen a base de hacerse los machitos. Hay que trabajarlo en los centros educativos, muchos no lo trabajan y deberian hacerlo.

Cuando son los medios los que dicen qué mona eres si llevas los tacones o te maquillas, es difícil resistirse

¿Las niñas siguen queriendo ser princesas?

Lo estoy estudiando hace un tiempo.Durante muchos años la madres tenían que inculcar a las hijas cómo vestirse, ser discreta. En el fondo era un trabajo casi de castración de las hijas y han dejado de hacerlo, pero este papel lo han asumido los medios de comunicación con un giro muy curioso, porque tu madre te estaba reprimiendo y tu tendencia era rebelarte, pero cuando son los medios los que dicen qué mona eres si llevas los tacones o te maquillas, es difícil resistirse. La seducción nos devuelve a lo tradicional.