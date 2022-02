"Para los médicos es duro estar a las órdenes de quien has tenido a tu servicio y vasallaje"

Los tres Colegios de Médicos de la Comunidad Valenciana han mostrado su rechazo frontal a que los enfermeros puedan dirigir centros de salud, posibilidad que ha incluido Sanidad en el nuevo marco estratégico para la Atención Primaria. ¿Qué le parece esta postura?

No entendemos la fijación que tienen los médicos con las enfermeras para que no podamos tener mas responsabilidad en el sistema sanitario. Creo que el problema viene del hecho de que los tengamos bajo nuestra responsabilidad. Los enfermeros no tenemos miedo a asumir nuevos retos, estamos preparados para ello. De hecho, en nuestro programa formativo de grado existe una asignatura con seis créditos en gestión, mientras que en la de los estudios de Medicina es una asignatura optativa, con un a carga que varia entre 4,5 y 6 dependiendo de las universidades. Esto evidencia la la importancia que se da en la gestión para lo que se quieren arrojar la exclusividad ellos. Echando la vista atrás, las viejas estructuras sociales y políticas han cambiado con la democracia y leyes, como la Ley General de Sanidad y la de Ordenación de Profesiones Sanitarias, fomentaron las creación de equipos multidisciplinares. Quien esté a cargo de la gestión de un organismo sanitario debe ser quien tenga la mejor formación en esta materia y para ello existen programas de formación de post grado, que perfilan este perfil y a ellos puede acceder enfermeras y médicos. Las enfermeras tenemos formación holística y tenemos conocimiento del entornos social y familiar en la que viven nuestros usuarios y por ello podemos ser los más adecuados para coordinarlos equipos de salud.