El imputado en Argentina por presunta estafa piramidal Leonardo Cositorto, líder del holding empresarial Generación Zoe, cuyo máximo responsable en España es el eldense Daniel Paterna Lama, ha afirmado que las vacunas contra el covid son parte de un plan "para que la gente viva menos años" y añade que con ellas nos están introduciendo "chips" para controlarnos.

El pasado lunes 7 de febrero esta organización negacionista e investigada judicialmente en su país de origen abrió una nueva oficina en Alicante que, según reza en su cartel, ofrece "Educación inteligente".

Mientras en Argentina algunos empresarios nos atacan con "fake news", nosotros seguimos creciendo en el mundo. ¡Nueva oficina de Generación Zoe en Alicante! pic.twitter.com/v0If757Uje — Leo.Ceo.Zoe (@LeoCeoZoe) 4 de febrero de 2022

El entramado de Generación Zoe

Generación Zoe fue creada hace 5 años en Argentina por Leonardo Cositorto como una compañía de "coaching ontológico". Este empresario, que arrastra un turbio pasado ligado a negocios acusados de funcionar como esquemas Ponzi, pronto expandió su organización a otros países, entre ellos España, y diversificó su negocio tocando sectores de lo más dispares, desde hamburgueserías hasta clínicas veterinarias y de estética, inmobiliarias, gimnasios, patrocinio de clubes de fútbol...

También creó una "Universidad del Trading" y una criptomoneda propia, Zoe Cash, que prometió que estaría respaldada desde principios de 2022 a razón de un gramo de oro cada unidad, amparado en la presunta compra de un par de minas de oro que nunca ha llegado a demostrar.

Aunque Cositorto aseguró que a mediados de este año el precio de Zoe Cash alcanzaría los 55 dólares, la realidad es que, tras las acusaciones y denuncias contra su organización, este activo digital, que es calificado como estafa por las principales webs auditoras de proyectos criptográficos, se ha desplomado desde el máximo histórico de 0.2762 euros que tocó el pasado 5 de enero hasta los 0.01404 euros que luce hoy.

Generación Zoe ofrece a sus clientes invertir sus ahorros y bloquearlos durante 3 años a cambio de un rendimiento del 7,5% mensual en dólares. Esa ganancia es aún mayor si el inversor suma a la red a dos o más personas dispuestas a aportar sus fondos.

Aquí podemos ver a dos de los "directivos" del apartado de trading de Generación Zoe hablando de la "seguridad cuántica" de su sistema y de predicciones financieras "que no tiene nadie":

Cositorto en #GeneraciónZoe tiene un sistema de seguridad informática que no tiene nadie, un sistema de predicción financiera que no tiene nadie y un rejunte de freaks (como Rosa María y el Doctor Gotuzzo) que no tiene nadie. pic.twitter.com/jASLL6olQ2 — Javier Smaldone (@mis2centavos) 16 de febrero de 2022

La directora de Zoe Broker, Rosa María Gonzáles Rincón, que promete a quienes les fíen su dinero "una rentabilidad aproximada del 70% mensual" gracias a "modelos matemáticos y estadísticos", pasó, según se puede escuchar a Cositorto, de hacer buñuelos y tortas fritas a "generar 300.000 dólares diarios":

La que habla es Rosa María Gonzáles Rincón, de la "Universidad del Trading", que antes hacía buñuelos y tortas fritas, y desde que lo conoció a @LeoCeoZoe genera 300.000 dólares por día. pic.twitter.com/3hjWIx4MRg — Javier Smaldone (@mis2centavos) 15 de febrero de 2022

Recientemente se produjo una filtración en Internet de un documento que contenía datos personales de miles de compradores de Zoe Cash, evidenciando la dudosa seguridad de su proyecto criptográfico.

Zoe, en el punto de mira

La Comisión Nacional de Valores en Argentina ha abierto un sumario administrativo a esta empresa, y también ha emitido una alerta internacional en el portal de IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores) y comunicaciones especiales a los reguladores de Colombia, España y Paraguay, donde se ha detectado que está operando.

Las cuentas de la empresa desde entonces han empezado a sufrir, tal y como ha admitido el propio Cositorto, quien niega cualquier tipo de irregularidad, atribuye todo a los "ataques" de los medios de comunicación y otros actores económicos, y ha instado a los "líderes" de su organización a atraer a nuevos inversores para evitar el colapso de su estructura.

Desde entonces, Generación Zoe lanza anuncios de "productos" nuevos casi a diario: apps para tiendas, robots de trading y hasta NFTs y un metaverso propio, Kingdom of Zoe, cuyas parcelas virtuales se venden por 2.500 dólares con la promesa de que en unos años valdrán 2,5 millones de dólares, aunque de este proyecto no hay por ahora más que la imagen del dibujo de un mapa y un vídeo a modo de tráiler, ambos de dudosa factura técnica.

Y no solo venden "terrenos" de mentirita, sino también "cartas", "ejércitos" y "bibliotecas de Alejandría". ¿De dónde salen las supuestas ganancias? De los tontos que vengan después a poner más dinero para jugar. Más piramidal, a Cositorto no se le pudo ocurrir. #KingdomOfZoe pic.twitter.com/apaikPIR7O — Javier Smaldone (@mis2centavos) 15 de febrero de 2022

Cositorto, también líder de un culto religioso denominado Aviva Zoe, se encuentra actualmente de gira por Colombia y está previsto que entre el 25 y el 27 de febrero acuda a Málaga para participar en la primera convención de Generación Zoe en España, un acto publicitado en las redes sociales por su líder en España/Europa, el eldense Daniel Paterna, con quien este medio ha intentado hablar sin éxito:

Paterna acaparó atención mediática en nuestro país el pasado mes de noviembre al publicitar el desembarco de Zoe en el club de fútbol Atlético Saguntino, cuyos jugadores, según dijo, iban a recibir pagos en la criptomoneda Zoe Cash.

#ELDA: El joven empresario eldense Daniel Paterna Lama, máximo responsable de Generación Zoe, lidera el nuevo grupo inversor del club Atlético Saguntino.

Que vaya genial! pic.twitter.com/iYomh44Thl — EL RECORD (@ElRecord) 21 de junio de 2021

"Se juntaron cinco cráneos mundiales y dijeron: hay que hacer una despoblación"

La formación que ofrece Zoe Coach España llega de la mano de un conglomerado empresarial dirigido por un hombre que explica el covid con la teoría conspiracionista de que en la actualidad hay más gente mayor que trabajadores, por lo que "se juntaron cinco cráneos mundiales y dijeron: hay que hacer una despoblación. Entonces vayamos de a poquito vacunando a la gente y que, genéticamente, el ser humano futuro no viva 70, 80, 90, 100 años. Con que viva 60, 65 años es una buena edad, ¿me siguen? Despertemos a ciertos planes mundiales", conmina a sus seguidores.

Dice Cositorto que las vacunas son parte de un plan para que la gente viva menos años.



(Sí, esto es lo que vende como "educación" en #GeneraciónZoe, además de sacarle la guita a los brutos). pic.twitter.com/0ol6t8GRlz — Javier Smaldone (@mis2centavos) 16 de febrero de 2022

Cositorto va más allá y asegura que con las vacunas nos están introduciendo chips que controlan nuestros movimientos, algo que según él ya está escrito en la Biblia: "Al final de los tiempos vamos a tener una marca y el que no la tenga no va a poder ni comprar ni vender. Es un chip que utiliza nanotecnología lo que te están metiendo. Y la gente encima les cree. Y los que no los creemos, no nos enfermamos. No le tengan miedo. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y ninguno se enfermó. Entonces, el mayor poder viene de lo alto, no de lo bajo y de la televisión".

¿Quieren más? Bueno, acá van los chips, el número de la bestia y otras estupideces bíblicas.



Esto es a lo que llaman "educación", lavado de cerebros puro y duro. pic.twitter.com/0ghVpv19jB — Javier Smaldone (@mis2centavos) February 16, 2022

El argentino que previsiblemente aterrizará en España para captar nuevos miembros sostiene que hemos sido "manipulados" durante el último año y medio "por todos los medios televisivos pagados y comprados por las farmacéuticas y por la OMS. ¿Ustedes creen que estar hablando todo el tiempo de un supuesto virus y de muertos es gratis? Lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo", proclama.

¿Más? Acá tienen. Con más gente. Y a los gritos. pic.twitter.com/U9eaTDEwIX — Javier Smaldone (@mis2centavos) February 16, 2022

La desfachatez se eleva a niveles aún más sorprendentes cuando pregunta al auditorio "¿por qué no salvan a la gente que tiene cáncer o que tiene sida inyectándole por ejemplo ozono, que mata hongos, bacterias y virus? Porque prefieren seguir vendiendo remedios a gente infectada, dándole mala vida y para que vivan toda la vida dándole plata a las farmacéuticas. Señores, terminemos con la gran estafa. La OMS, las farmacéuticas, los grandes laboratorios son unos corruptos y están enrocados con los grandes gobiernos y los políticos que se venden. ¿Hasta cuándo vamos a seguir de rodillas?".