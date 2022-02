Barcala confirma el regreso de la romería de la Santa Faz este 2022

La Santa Faz volverá este 2022 tras dos años de suspensión de la romería por la pandemia de coronavirus. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado este jueves que el Ayuntamiento trabaja con la "hipótesis" de que regrese la multitudinaria Peregrina con "normalidad". Así lo ha anunciado en un acto de la Semana Santa celebrado en el Salón Azul del Palacio Consistorial.

"La hipótesis con la que trabajamos es que este año habrá romería de la Santa Faz. Trabajamos en que se pueda una romería de la Santa Faz con normalidad", ha afirmado el regidor popular al ser preguntado por la romería, que se suspendió en 2020 y 2021 por las restricciones derivadas de la pandemia.

En ambos años, tanto en 2020 como en 2021, no se pudo celebrar la Santa Faz como tradicionalmente se conoce, aunque hubo sendas bendiciones desde el monasterio.

El primer año, sin romería por el coronavirus, el entonces obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, fue el encargado de oficiar este 23 de abril la misa de Santa Faz, que se celebró a puerta cerrada en el interior del Caserío. En el íntimo oficio, Murgui señaló que "más allá de los remedios médicos, las personas necesitamos auxilio psicológico y espiritual".

Respecto al intento de la Iglesia y el Ayuntamiento de que la Reliquia se trasladara hasta el Castillo de Santa Bárbara para bendecir la ciudad, el obispo mandó un mensaje velado a la Subdelegación del Gobierno, que prohibió el acto por no estar recogido entre las excepciones a la limitación de circulación por el estado de alarma. "Todo lo que huele a Jesús es minimizado, parece que con deseos de que no existiera. Esa sequía de Dios conlleva otras sequías, que afectan a la familia, al valor de la vida, a la dignidad de las personas, a la educación... a tantas cosas que no están pasando".

Tras la misa, se procedió a extraer a la Santa Faz del camarín y posteriormente tuvo lugar el acto de la bendición desde la puerta del monasterio. Fueron cuatro bendiciones dirigidas a los cuatro puntos cardinales. En la ceremonia, de apenas 15 minutos de duración, el obispo recordó a aquellos que habían perdido la vida por el virus, a sus allegados y también "a los que ayudan a los enfermos, a los ancianos y en cualquier servicio, y a los que hacen labores para la sociedad".

En el acceso a la Santa Faz, la Policía organizó un control de vehículos. En la plaza, hubo una importante presencia de la Policía Local, la Policía Nacional y también la Guardia Civil. Más de una decena de agentes en la misma plaza y sólo una "espontánea", una vecina de Santa Faz que siguió la misa desde dentro del monasterio y la bendición, desde la cruz de la misma plaza. Por entonces, estaba decretado el estado de alarma que restringía al máximo la salida domiciliaria.

Un año más tarde, el pasado 2021, tampoco hubo Peregrina oficial, aunque la situación epidemiológica había mejorado con la llegada de la vacuna. Entonces fue la lluvia la que obligó a suspender la bendición de la Santa Faz desde el Castillo de Santa Bárbara. La decisión la tomó el Cabildo de la Concatedral, pese a que se llegó a valorar a realizar el acto desde el Patio de Armas de la fortaleza, para evitar la subida hasta la parte más alta.

Finalmente, la bendición se produjo a las puertas del monasterio. Desde allí, y con menos de un centenar de fieles en la plaza, el entonces obispo de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, realizó cuatro bendiciones a la ciudad. En ellas rogó por los fallecidos y los enfermos de covid, por el personal sanitario que lucha contra la pandemia y, por último, por los gobernantes. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, que en esta segunda edición marcada por la pandemia sí estuvo presente en el monasterio, agradeció a los alicantinos que no se produjeran aglomeraciones en ese día de la Santa Faz. “Es cierto que hay que gente que está haciendo la romería, pero en número muy reducido”, destacó.

Un año después, el Ayuntamiento trabaja con la única hipótesis de recuperar la romería de la Santa Faz. Lo ha confirmado el alcalde durante un acto en el que se ha asegurado que, si no se produce ninguna novedad, también se celebrará la Semana Santa sin prácticamente restricciones, más allá de las obligadas durante los ensayos, según ha confirmado Salud Pública a la Diócesis.