Barcala, sobre la guerra en el PP entre Casado y Ayuso: "A mí lo que me ocupa y me preocupa es Alicante"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, no quiere entrar en la guerra que ha estallado en el PP entre el presidente nacional, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Barcala prefiere mantenerse al margen, pese a su declarada amistad con Casado. Así lo ha manifestado durante un acto público celebrado este jueves en Alicante, a raíz de las preguntas de los medios. "A mí lo que me ocupa y me preocupa es Alicante y los alicantinos. El momento en el que estamos, con el Presupuesto recién aprobado, para ponerlo en marcha y resolver los problemas de los alicantinos", ha señalado Barcala, quien ha insistido en que no va a entrar en asuntos donde sólo puede dar su opinión, sin mayor peso en la gestión del enfrentamiento entre ambos líderes del PP: "En Esas otras cuestiones en las que, más allá de la opinión, no puedo intervenir, no voy a manifestarme".

El PP abre expediente a Ayuso y pone el caso de espionaje en manos de sus servicios jurídicos Estas han sido las únicas palabras de Barcala tras la guerra que estalló públicamente en la tarde-noche de este miércoles, después de que se supiera que, en plena batalla entre Génova y la Puerta del Sol, personas del núcleo duro de Pablo Casado supuestamente contactaron con detectives para investigar al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Una de las personas al mando de esta operación fue presuntamente Ángel Carromero, hombre fuerte de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, muy cercano también al propio presidente nacional, con quien mantiene una amistad de años desde que empezaron juntos en Nuevas Generaciones. La guerra Ayuso-Casado, en siete claves El PP, por su parte, desmintió "tajantemente" las informaciones y aseguró que "tomará las medidas judiciales oportunas ante estas falsedades". La noticia se conoció justo después de las elecciones de Castilla y León y cuando el PP se enfrenta a la negociación más dura que nunca ha mantenido con Vox. El secretario general, Teodoro García Egea, de hecho, canceló a última hora de la tarde un foro que tenía previsto este jueves con INFORMACIÓN. Esta mañana, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que ordenó investigar si la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) contrató a un detective para espiar al hermano de Isabel Díaz Ayuso después de que un intermediario (exministro de Mariano Rajoy) le advirtiera de que se había producido un encuentro entre ese detective y un empleado de la empresa pública que depende del consistorio madrileño. Martínez-Almeida ha asegurado que en ese momento "comenzó las averiguaciones necesarias" para determinar "si se había producido esa reunión" y, en caso de que así hubiera sido, "tomar las medidas necesarias". Y, tras esas averiguaciones internas, Almeida apuntó en la mañana de este jueves que no hubo ninguna reunión entre un detective y un empleado (el presidente de la EMVS se vio con ese investigador y con el propio empleado y los dos lo niegan) ni tampoco se utilizó dinero público para esa tarea. El alcalde de la capital también añadió que hicieron un análisis de la contratación de la empresa pública para ver si existía algún contrato. "No hubo ninguno", volvió a decir el primer edil, tajante, desde el Palacio de Cibeles. Suspendido el Foro Alicante con Teodoro García Egea Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha negado esta mañana cualquier "tráfico de influencias" y sombra de corrupción en la concesión de contratos en la Comunidad de Madrid y ha retado a Pablo Casado a que demuestre con pruebas que eso ha sido así. Con tono grave, la dirigente regional ha lamentado el choque "cruel" con la dirección de su partido y ha reclamado públicamente que Casado depure responsabilidades. "Ahora que ya se sabe públicamente [el presunto espionaje a ella y su familia], y que ellos lo admiten, pido que se depuren responsabilidades tanto en el partido nacional como en el partido regional", ha declarado. Todas las miradas se dirigen al número dos de los populares, Teodoro García Egea.