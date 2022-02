Los médicos advierten del aumento de los ingresos de personas sin tercera dosis

A finales de septiembre empezaba Sanidad a administrar las terceras dosis de la vacuna frente al coronavirus. Aunque cinco meses después las dosis de refuerzo han alcanzado coberturas muy altas en la población de mayor edad, están por debajo de las cifras que se alcanzaron con las dos primeras dosis.

Una realidad que se constata no sólo en las cifras, también en los hospitales, hasta donde ya están llegando personas a las que les falta este tercer pinchazo. “Casi a diario atendemos a pacientes que no tienen puesta la dosis de refuerzo. La gente se tiene que mentalizar de que la pauta completa de la vacunación son las tres dosis. Dos no son suficientes, al contrario de lo que algunas personas creen”, explica Francisco Jover, médico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Sant Joan.

“Dos dosis tienen una protección limitada y pese a ello atendemos a enfermos con covid que no la tienen puesta. Te dicen que la cita se les pasó o que pensaban que dos dosis eran suficiente protección”, añade Félix Gutiérrez, jefe de Medicina Interna del Hospital General de Elche.

Aún es pronto para saber el peso que estos pacientes tienen sobre el total de hospitalizaciones y de muertes por covid. Pero sí hay países que han hecho estos cálculos, como Suiza, donde la tasa de mortalidad de personas que no tienen la tercera dosis es de 1,44 por cada 100.000 habitantes, frente al 0,27 que sí tienen este tercer pinchazo. Con todo, estas cifras están muy lejos de las 13 personas por cada 100.000 habitantes que mueren sin tener ninguna vacuna. Y es que, según insiste Félix Gutiérrez el mayor número de personas que ingresan por covid en los hospitales de la provincia de Alicante siguen siendo pacientes que no tienen ninguna vacuna puesta. Un 7% de la población mayor de 12 años no ha querido inmunizarse frente al coronavirus, lo que supone que 130.000 personas están sin ningún tipo de protección frente al virus en la provincia.

A las UCI también están llegando enfermos sin el recuerdo vacunal y con obesidad como principal factor de riesgo

A las Unidades de Cuidados Intensivos también están llegando pacientes a los que les falta la dosis de recuerdo, señala José María Núñez, vocal de la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva, quien añade que el principal factor de riesgo en estas personas sigue siendo la obesidad.

Un 94% de las personas mayores de 70 años han recibido la dosis de recuerdo en la Comunidad Valenciana, según las cifras del Ministerio de Sanidad. Cifra inferior a las dos dosis previas, que recibieron el cien por cien de los mayores de 80 años y un 98,5% de las personas entre 70 y 79 años. El 20% de inmunizados entre 50 y 59 años no tiene la dosis de refuerzo. Los especialistas recuerdan que a mayor edad, mayor posibilidad hay de contraer el covid y enfermar gravemente.

Por otro lado, los hospitales de la provincia de Alicante siguen a la espera de los fármacos orales para tratar de manera precoz a los pacientes vulnerables que enferman de coronavirus. A mediados del mes de enero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que España adquiriría un total de 344.000 dosis de este medicamento, fabricado por el laboratorio Pfizer, y todavía se desconoce cómo se va a llevar a cabo el reparto entre las comunidades autónomas.

“Todavía no sabemos cuándo llegarán los primeros lotes ni cómo se va a diseñar el protocolo para administrar este fármaco, ya que no se puede dispensar alegremente porque de momento hay escasez y además tiene interacciones con otras medicaciones”, señala Félix Gutiérrez.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, Juan Francisco Navarro, espera que estos medicamentos orales lleguen cuanto antes “y no en verano cuando tendremos muy pocos pacientes que se puedan beneficiar”. Recuerda este especialista que estos fármacos orales son el futuro en el tratamiento del coronavirus, “junto a los anticuerpos monoclonales que se administrarán a las personas vulnerables a las que la vacuna no llega a hacer efecto”.