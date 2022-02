Dos impuestos "fracturan" la alianza entre el bipartito y Vox

La alianza entre el bipartito de PP y Ciudadanos y los ultras de Vox, que ha permitido sacar adelante la ordenanza de mendicidad y prostitución y el Presupuesto municipal para 2022, ha sufrido una fractura por asuntos financieros. En concreto, por la revisión de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocida como plusvalía municipal, y la propuesta de la formación de Abascal de reducir el impuesto de circulación en Alicante, conocido oficialmente como el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante, celebrada este viernes, ha aprobado inicialmente por amplia mayoría la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la plusvalía. El acuerdo, que se remitirá para su aprobación definitiva al pleno ordinario del próximo jueves 24, ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno (PP y Ciudadanos) y de los grupos de izquierda (PSOE, Unidas Podemos y Compromís), frente al rechazo de Vox. “Esta comisión ha tenido un carácter eminentemente técnico”, ha destacado la edil de Hacienda, la popular Lidia López, “con el objetivo de adaptar la ordenanza municipal a la sentencia del Tribunal Constitucional de octubre pasado y al posterior decreto del Gobierno central para aportar la necesaria seguridad jurídica al contribuyente alicantino”.

La revisión del documento municipal se ha instruido para incluir los cambios obligados por la reciente sentencia del Constitucional, que declaró inconstitucionales y, por tanto, nulos apartados de la ley reguladora de las haciendas locales al "establecer un método objetivo de determinación de la base imponible del impuesto que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición", con independencia de que realmente se haya producido y de su cuantía real.

El gobierno municipal, tras los ajustes obligados por la sentencia del Constitucional y reflejados en el posterior decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros, prevé que se reduzcan notablemente los ingresos por uno de los impuestos directos que más dinero llevan a las arcas municipales. Según el Presupuesto impulsado por el bipartito para 2022, aprobado inicialmente esta semana, se espera que la recaudación pase de los 15,3 a los 9,7 millones de euros. Durante la comisión, los técnicos han explicado que el Ayuntamiento tendrá que renunciar a comprar el impuesto a las transacciones realizadas entre el 26 de septiembre y el 10 de octubre, y también aquellas previas que no se hubieran ejecutado, según explican fuentes municipales.

La "factura" de la sentencia del Constitucional también incluye aceptar los recursos antes cobros realizados que fueran presentados con anterioridad a dictarse la sentencia del Tribunal Constitucional, de octubre de 2021, en la que se resolvió la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y en la que se declara la inconstitucionalidad y nulidad de artículos del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Los técnicos municipales, en acuerdos ya aprobados en Junta de Gobierno, explican que "no se pueden considerar situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme". "A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia”, añaden los responsables técnicos de la concejalía.

Desde Vox, el portavoz, Mario Ortolá, ha justificado el "no" de su grupo: "Hemos votado en contra de la adecuación de la ordenanza municipal de la plusvalía a la sentencia del Constitucional porque si no se cambia el método de cálculo declarado ilegal que hay hoy, no hay impuesto y, por tanto, los alicantinos no tendríamos que soportar el pagar un tributo tan injusto, confiscatorio y que vulnera la prohibición de doble imposición".

Por su parte, el concejal socialista Miguel Millana ha explicado que lo aprobado da una "mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y una opción de cálculo más ajustada a la realidad de los bienes que se transmiten".

Pero Vox no se ha quedado solo en el ajuste obligado de la ordenanza de plusvalía, sino también en su intento de reducir el impuesto de vehículos. La Comisión de Hacienda también ha rechazado inicialmente la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Vehículos, impulsada por el grupo de Vox. La propuesta ha sido tumbada con los votos en contra del equipo de gobierno (PP y Ciudadanos) y de PSOE, Unidas Podemos y Compromís. Sólo el grupo proponente se ha pronunciado a favor.

“Este equipo de gobierno demuestra a diario que está a favor de la rebaja de impuestos”, ha explicado la edil Lidia López, “pero también tenemos que aplicar criterios lógicos de estabilidad financiera y presupuestaria para actuar con responsabilidad y no poner en riesgo la recaudación que garantice las inversiones, ni la prestación de servicios públicos esenciales que nos reclaman los alicantinos”. La reducción propuesta por los ultras habría significado que las arcas municipales dejasen de ingresar unos seis millones de euros.

Entre las reacciones, la concejala Vanessa Romero (de Unidas Podemos) ha señalado que "rebajar impuestos a los vehículos de tracción mecánica en un momento de crisis climática como el que estamos viviendo es volver a políticas de hace 20 años". "La modificación planteada lo único que hacía era ir en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en contra de la agenda 2030, y en contra del sentido común. Respecto a las plusvalías, una vez modificada la ordenanza en la línea de lo exigido desde el tribunal contitucional y el real decreto ley, lo que queda es plantar la necesidad de una nueva ley de financiación local", ha señalado

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha añadido que desde su grupo se niegan a la "vuelta al pasado que representa Vox y que está asumiendo de forma seguidista el PP". "De hecho, su propuesta sobre el impuesto a vehículos de tracción mecánica significa volver 16 años atrás. En un momento de crisis climática y pleno proceso de transformación energética hacia un modelo más limpio y sostenible. Por eso, seguir apostando por un modelo contaminante de ciudad que base su movilidad en hacer del coche el amo como espacio público, significa perpetuar la resistencia negacionista a la transformación verde de los actuales socios del PP", ha añadido Bellido, quien apunta que "las propuestas negacionistas de Vox son una amenaza para el futuro de la ciudad, pero lo que resulta más preocupante es que el PP únicamente se haya negado a aceptarla por la merma de ingresos que supone esta bonificación fiscal, pero no dice absolutamente nada de la regresión que supone contra la Agenda 2030, los ODS y el sentido común y la conservación a la confortabilidad climática y nuestra calidad de vida".