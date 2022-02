Bajo la apariencia de lo que no es

Barcala se ha puesto esta semana el traje de ese niño caprichoso y consentido que quiere jugar con sus compañeros de clase, pero que se lleva la pelota a casa cuando las cosas no salen, de principio a fin, como quiere. Cuando el resultado le frustra, cuando no se siente el ganador por aclamación o cuando sabe que sus iguales le van a afear las formas para conseguir lo que, sobre el papel, parece una victoria. O dos.

Poner unas reglas para todos por la mañana para romperlas horas después en solitario o con los tuyos, al saberte el más fuerte de la clase. Una actitud que no ha hecho más que revelar, ya con el atuendo de traje y corbata, que el regidor popular no tiene pudor a la hora de hurtar el debate «cara a cara» cuando no le interesa lo que se dice o cómo se dice ni de impedir la foto cuando no le favorece el encuadre. Eso sí, aludiendo a nuevas normas, bajo la supuesta apariencia... de la precaución.

Un alcalde que, por la mañana, convoca plenos telemáticos y, por la tarde, se va de cena con más de seiscientos festeros, y bajo techo. Que, por la mañana, fuerza a debatir sobre la polémica ordenanza de mendicidad y prostitución mirando a la fría cámara de un ordenador y, por la tarde, se reúne con un grupo numeroso de personas mayores en el interior de un centro municipal, y hace alarde de la escena. Que, por la mañana, dificulta el «cuerpo a cuerpo» en la aprobación de un Presupuesto plagado de concesiones ideológicas a los ultras de Vox (con recortes nunca vistos en áreas sociales como Cooperación, Inmigración e Igualdad) para, por la tarde, enviar a un concejal del grupo municipal del PP a una asamblea de las Hogueras con unas doscientas personas en, esta vez también, una dependencia municipal. Que, por la mañana, se escuda en la situación epidemiológica por la pandemia de covid-19 (con restricciones más que limitadas a estas alturas de la sexta ola), rechazando incluso los plenos semipresenciales, para, un día después, reunirse en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante, a escasos metros de ese Salón de Plenos vacío los dos días previos, con representantes de la Semana Santa para presentar un cartel anunciador y a un pregonero.

Esta semana, Barcala ha demostrado que no le importa dirigir a ratos la ciudad desde un plasma, que no le gusta potenciar la democracia (y aún menos la participativa) y que no tiene rubor en poner unas reglas que se salta a diario. A su antojo. Como el trile, pero a ojos de todos.

Y es que el alcalde, pese al rechazo de toda la oposición (incluido Vox), decidió mantener las sesiones telemáticas de los plenos en unos días cruciales para el Ayuntamiento y, por extensión, para la ciudad, en los que se aprobó definitivamente la controvertida Ordenanza de Convivencia Cívica, rechazada por la izquierda y por entidades sociales como Cáritas, y se validaron inicialmente las cuentas de 2022 tras las cesiones del bipartito a Vox en forma de tijeretazos a las áreas que dirige un grupo de Ciudadanos que ni rechista, porque los recortes son ajenos (para financiar programas destinados a personas vulnerables) y no propios. A Barcala le dio igual que en el exterior ya no sea obligatorio usar la mascarilla y que en la restauración las restricciones sean mínimas. El regidor se parapetó tras el escudo de la pandemia para rechazar la petición unánime de los grupos de la oposición: sesiones, al menos, semipresenciales. Es decir, en las que acudiesen al Salón de Plenos sólo las personas que iban a intervenir, no más de diez en total, incluyendo funcionarios municipales, lo que permitía mantener (e incluso multiplicar) la distancia de seguridad exigible entre los más próximos. Pero no. Esta semana no tocaban plenos presenciales (ni "semis"), pese a que se abordasen el Presupuesto y, tal vez, el proyecto más polémico del año.

Tampoco, en esa deriva difícil de entender y aún más de explicar, ha tocado que el bipartito abriese el debate a otras miradas, a voces ciudadanas, a colectivos que trabajan sobre el terreno. Ni en la controvertida ordenanza, donde se rechazaron todas las alegaciones presentadas (salvo, obviamente, las de Cs, que para eso son gobierno) ni, tampoco, en el Plan Local de Residuos. Ni en un texto ni en el otro se han incluido ni una sola propuesta realizada desde la sociedad. De igual forma, aún no hay fecha para que el Presupuesto se exponga ante el Consejo Social, al que, si se le dieran el peso que debería tener, se le tendría que escuchar en la fase de elaboración, antes de cualquier aprobación, para incluir las preocupaciones de esa sociedad. Ni se le ha convocado antes ni, por ahora, hay anuncio oficial de reunión. Cierto es que este órgano consultivo se constituyó cuando el actual mandato cumplía ya su primer año y medio. Así, sin prisa.

No parece, visto el resultado de las últimas alegaciones presentadas, que el bipartito tenga la intención de abrir el Ayuntamiento a la sociedad, de fomentar el diálogo, el acuerdo, la unidad en el esfuerzo para avanzar hacia un Alicante mejor. Todo eso de lo que tanto se habló, y que llegó a quedar negro sobre blanco, en las sesiones de la Comisión para la Recuperación, en 2020. Año y medio después de aprobar por unanimidad el dictamen que, en sus primeras líneas abogaba por impulsar la recuperación de la ciudad "con la más amplia participación de los diferentes sectores sociales y económicos", ya todo es simple papel mojado.