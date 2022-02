El Ayuntamiento de Alicante se acoge a un acuerdo de 1980 para no rehabilitar el centro de El Moralet

El centro sociocultural de El Moralet continúa sin reformarse y cada vez sigue necesitando más actuaciones. Los vecinos de esta partida de unos 2.000 habitantes denuncian que las instalaciones, de titularidad municipal, presentan deficiencias en distintos ámbitos, como el amianto que aún no se ha retirado, la falta de calefacción y, además, «ahora se ha reventado una tubería», explica a INFORMACIÓN la presidenta de la asociación vecinal Nuevo Moralet, María López.

Los vecinos de esta asociación, no son los únicos que hacen uso de este espacio, la agrupación de pensionistas también tiene aquí su punto de encuentro, aunque López lamenta que las «condiciones cada vez son peores». Además, los residentes de la zona tienen aquí su colegio electoral cuando tienen que ir a votar.

El espacio fue cedido por parte del ayuntamiento a una asociación vecinal a través de un acuerdo firmado en 1980, un pacto firmado por el primer alcalde alicantino de la Democracia, José Luis Lassaletta, y que los actuales residentes de El Moralet desconocían, «mucha gente lleva viviendo aquí unos 20 años», explica la presidenta de la asociación de vecinos. Esto no tendría relevancia si no fuera porque aquella entidad ya no existe, por lo que no puede seguir cumpliendo aquel acuerdo en el que asumían el mantenimiento de la infraestructura.

Sin embargo, es el mismo acuerdo al que el consistorio alude para «abdicar de cualquier tipo de responsabilidad», explica el portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento, Xavier López, quien añade que el próximo jueves durante el pleno preguntarán acerca de la intención del gobierno municipal en este edificio, si actuarán en su reforma o bien plantean la construcción de uno nuevo.

Este medio ha intentando recabar información del equipo de gobierno, aunque no ha obtenido respuesta.