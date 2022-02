Las hosteleria culpa al Consell de utilizarles para prohibir el tabaco

La botella medio vacía. Así valoran en el sector de la hostelería la relajación de las medidas covid en bares, restaturantes y espacios de ocio, porque mantener la prohibición de fumar en las terrazas siguen viéndolo como un castigo.

"Ya era hora de que quitaran el pasaporte covid, porque en el Consell están usando al sector para hacer su trabajo que era vacunar a la población. Nos han usado y esperemos que no vuelva a suceder, pero si van a perseguir a los fumadores aprovechando el tirón del covid que llamen a las cosas por su nombre, porque eso nos perjudica y actúa contra nosotros al suprimir las sobremesas".

César Anca, presidente de la asociación de restaurantes, ARA, lamenta que en el sector hayan tenido que actuar como policías pidiendo el pasaporte covid y lo que ahora reclama a cambio son programas de estímulo como bonos gastronómicos, de viajes, o ayudas a la contratación de personal y bonificaciones a las cuotas de seguridad. "Ningún sector ha tenido tantas restricciones" advierte.

La presidenta de la federación provincial de Hostelería, Mar Valero, incide en que el pasporte "no servía más que para que la gente se vacunara y deberían valorar lo que mueve el sector por los que se vacunaron".

Al respecto también solicita del Consell que acaben la totalidad de las restricciones porque, aunque agradece la supresión de las distancias entre mesas y de los diez comensales, "cuando la gente se relaciona en bares se olvida la mascarilla. Es un hecho.Ni siquiera se la van a poner en las aglomeraciones", alerta.

Desde el sector de la restauración y el ocio, ALROA, su presidente Javier Galdeano considera tan absurda la prohibición de fumar en terrazas como la exigencia de la mascarilla cuando se baile.

"Si hacemos una valoración positiva es porque este es un camino acelerado hacia el fin de las restricciones. El fin de este camino es la Semana Santa porque de aquí a dos meses bajarán más el índice de contagios y no habrá fundamento para mantenar nada mas". Galdeano subraya que no contempla otra variable, "lo veo irreversible".

Pero por lo mismo advierte de que van a pelear frente a la prohibición de fumar en terrazas, al aire libre, mientras no existe una norma estatal global que lo contemple en todos los órdenes. "Ni hay informes de expertos ni creo que sea peor para la transmisión del covid. No está justificado sanitaria ni científicamente y lo vamos a pelear".

Tampoco en el sector de las residencias de mayores están contentos, aunque en su momento apostaron por el pasaporte covid para proteger a los más vulnerables.

Actualmente, para el presidente de buena parte de estos centros privados, AERTE, José María Toro, "creemos que ya ha cumplido su función y la mayoría de los que visitan a los usuarios son casi siempre las mismas personas, por eso habría que ir pensando en retirarlo".

Toro recuerda asimismo la petición de avanzar en otras medidas de flexibilidad como la de "ocupar el 5% de plazas bloqueadas por la Conselleria de Igualdad y otras medias organizativas que pemitan trabajar de forma más normal y eviten la sobrecarga al personal de estos centros", concluye.