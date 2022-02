INFORMACIÓN cumple 37 años de reconocimiento a personas, empresas, instituciones y entidades de la provincia de Alicante que destacan a lo largo del año por su quehacer o que merecen un homenaje por su trayectoria profesional. Si en la pasada edición la gala fue monográfica y se centró exclusivamente en los héroes en la lucha contra el covid-19, en el acto que se celebra mañana 22 de febrero, a partir de las 19 horas en Alicante, se premia la lucha de la provincia en la postpandemia. De ahí que sean veinte galardones, individuales o colectivos, a representantes de distintos ámbitos de la sociedad que simbolizan el trabajo diario de la provincia pese al complicado panorama social.

El acto de entrega de los «Importantes» vuelve al Auditorio Provincial de Alicante (ADDA) tras el paréntesis de 2021, que tuvo como marco el Teatro Principal por las restricciones de la pandemia. Los premiados recibirán una escultura renovada obra de Frutos María bautizada «Armonía vertical», elaborada en hierro forjado macizo.

La gala contará con la actuación de los alumnos del proyecto GoOD de danza, y del dúo de guitarra que forman las intérpretes Isabel Martínez y Paola Requena.

Aunque la gala dará inicio a las 19 horas, la recepción de asistentes comenzará desde una hora antes (18 horas) y será imprescindible el uso de mascarilla por la situación sanitaria. El aforo estará limitado. La entrada es por invitación. Es imprescindible haber confirmado previamente la asistencia y que hayan recibido un código QR para poder acceder al auditorio. Sin esa confirmación no estará permitido el acceso.

Los premios corresponden a cada mes de 2021 y la mayoría son dobles. Son para el grupo de Neuroingeniería Biomédica de la UMH y para Fernando Maestre (enero); Asun Noales y Javier Marco (febrero); equipos de vacunación contra el covid-19 y Asociación de Afectadas por Cáncer de Mama de Elche (marzo); José Andújar (abril); Puerto de Alicante (mayo); artistas de Hogueras y Federación de Artesanos de Moros y Cristianos (junio); Timpers y Bit2Me (julio); Biblioteca de Libros Felices Don Biblio y Máster en Interpretación de Guitarra Clásica (agosto); socorristas de Benidorm y policías locales de San Vicente (septiembre); Miniland y Vectalia (octubre); Balonmano Elche Femenino (noviembre) y AEFA (diciembre).

IMPORTANTES DE ENERO

GRUPO DE NEUROINGENIERÍA BIOMÉDICA

Universidad Miguel Hernández de Elche

Científicos de la Universidad Miguel Hernández han conseguido estimular la visión de una persona ciega para que perciba figuras y letras. Los primeros resultados de la investigación, en la que participa un equipo multidisciplinar, ya se han publicado, y continúa con nuevos pacientes voluntarios. Consiste en el implante de complejos dispositivos cerebrales para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad visual

FERNANDO MAESTRE

Investigador de la Universidad de Alicante y experto en Ecología

El experto en Ecología y premio Jaume I en Protección del Medio Ambiente es una voz autorizada sobre el cambio climático. Incluido en una lista internacional de los científicos más influyentes, el investigador de la Universidad de Alicante alerta del calentamiento en zonas áridas de la provincia. Insta a acelerar los procesos de descarbonización y a optar por especies resistentes a la sequía para restaurar la cubierta vegetal.

IMPORTANTES DE FEBRERO

ASUN NOALES

Bailarina y coreógrafa

La coreógrafa bailarina Asun Noales triunfó en los premios Max con «La mort i la donzella», espectáculo producido por el Institut Valencià de Cultura, con tres galardones, y también barrió en los premios de las Artes Escénicas Valencianas, con seis reconocimientos. La bailarina, de gira con la obra hasta enero de 2023, reivindica más recursos para la danza y para que aflore el talento en la provincia.

JAVIER MARCO

Realizador de cine

El ganador de un Goya al Mejor Corto de Ficción por «A la cara» en los premios de 2021 ya ha debutado con su primer largometraje, «Josefina», con la actriz Emma Suárez como protagonista. Experto en montaje cinematográfico, le fascina dirigir y lo hace con gran éxito. Deseoso de rodar en la provincia, de la que alaba sus localizaciones, destaca el gran momento del cine español e insta al público a volver a las salas.

IMPORTANTES DE MARZO

EQUIPOS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

La vacunación masiva ha supuesto un antes y un después en la pandemia pues proporciona un escudo que antes no existía gracias a la ciencia y a los equipos de profesionales de Atención Primaria de los diez hospitales de la provincia que asumieron las tareas de inmunización de la población. Con la tercera dosis y la vacunación infantil muy avanzada, su quehacer es esencial para afrontar con mayor garantía las sucesivas olas del virus.

ASOCIACIÓN DE AFECTADAS POR CÁNCER DE MAMA DE ELCHE (AMACMEC)

Cientos de mujeres han asistido a las terapias y talleres de la Asociación de Afectadas por Cáncer de Mama de Elche (AMACMEC) desde que inició su andadura hace un cuarto de siglo largo. Una entidad que intenta hacer más fácil la vida a las pacientes desde que son diagnosticadas, y que organiza una carrera anual en la localidad que resulta multitudinaria. La venta de dorsales permite sostener sus proyectos gracias a la solidaridad de los ilicitanos.

IMPORTANTE DE ABRIL

JOSÉ ANDÚJAR

Presidente de los Regantes Riegos de Levante Margen Derecha

Agua es sinónimo de riqueza para el territorio, una máxima para quien, como José Andújar, lleva toda una vida luchando por el bien más preciado. Presidente de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha desde hace 15 años, defiende un agua de calidad y a buen precio para la provincia, a la vez que lidera la batalla contra el cierre del trasvase Tajo-Segura, que ve peligrar en perjuicio de Alicante.

IMPORTANTE DE MAYO

PUERTO DE ALICANTE

Impulsor de un plan estratégico transformador para la ciudad

El Puerto de Alicante se encuentra en pleno proceso transformador con obras para modernizar las instalaciones. El impulsor de este plan estratégico es Juan Antonio Gisbert, presidente de la Autoridad Portuaria, al frente de una iniciativa que tiene como objetivo conseguir un frente marítimo «de primerísimo nivel» y crear un parque tecnológico integrado en la trama urbana como motor de cambio de la ciudad.

IMPORTANTES DE JUNIO

ARTISTAS DE HOGUERAS

Impulsores de nuevas creaciones artísticas tras 2 años sin plantar

A los artistas de Hogueras la pandemia les sorprendió con los talleres llenos de piezas para plantar en las Fallas de marzo de 2020, las primeras que se suspendieron, tras las que se cancelaron las Hogueras y todas las demás fiestas. Resistir dos años sin ingresos y pocas ayudas ha sido posible gracias a su capacidad de adaptación con nuevas creaciones artísticas impregnadas de estética fogueril que han tenido gran éxito.

FEDERACIÓN DE ARTESANOS DE MOROS Y CRISTIANOS

Unidos por la continuidad de la artesanía festera tras la pandemia

Trabajadores que confeccionan trajes, calzado y adornos para las Entradas de Moros y Cristianos unieron sus fuerzas para luchar por la continuidad del oficio de la artesanía festera, amenazado también por las restricciones del covid-19. Son más de 8.000 las familias que viven de las fiestas en la provincia que heredan generación tras generación estas tareas. Para ellos se abre una ventana con la vuelta de las celebraciones.

IMPORTANTES DE JULIO

TIMPERS

Startup alicantina, proveedora del equipo paralímpico español

Aitor Carratalá, Roberto Mohedano y Diego Soliveres son tres jóvenes emprendedores para los que la discapacidad no es impedimento en el desarrollo de ideas de éxito como las zapatillas que el equipo paralímpico español lució en el desfile inaugural y en la clausura de los Juegos de Tokio. Dirigen una empresa que prevé duplicar su equipo y crear una línea infantil tras el éxito de sus zapatillas diseñadas por invidentes.

BIT2ME

Plataforma líder de criptomonedas en España

Más de 170 empleados tiene ya Bit2Me, plataforma líder de las criptomonedas en España con sede en Elche. Fundada en 2014 y especializada en tecnología financiera, fue la primera en solicitar su registro en el Banco de España, que esta semana ha confirmado su inscripción. La plataforma ofrece servicio en más de cien países y ha alcanzado un volumen de negocio transaccionado en 2021 de 1.100 millones de euros.

IMPORTANTES DE AGOSTO

BIBLIOTECA DE LIBROS FELICES DON BIBLIO

Centenares de obras entre 1481 y 1900

4.200 volúmenes organizados por siglos, materias y autores con 16 incunables; 45 postincunables (libros impresos entre 1501 y 1540); 350 ejemplares del siglo XVI; 500 del XVII y 1.500 del XVIII. Es el contenido de la Biblioteca de Libros Felices Don Biblio creada por el catedrático de la Universidad de Alicante Manuel Desantes con su colección particular en la sede del Colegio Notarial, sin ayudas públicas y entrada gratuita.

MÁSTER EN INTERPRETACIÓN DE GUITARRA CLÁSICA

Aprendizaje en Alicante con alumnos de todo el mundo

Más de un centenar de estudiantes, de entre los más brillantes del mundo y de más de 40 nacionalidades, desde Estados Unidos al Kurdistán, han podido practicar su arte de la mano de los mejores maestros internacionales (los profesores suman 13 premios Grammy) en el Máster en Interpretación de Guitarra Clásica creado hace una década en Alicante de la mano de Ignacio Rodes, presidente del proyecto.

IMPORTANTES DE SEPTIEMBRE

SOCORRISTAS QUE RESCATARON A UNA TURISTA TRAS CAER DE UN ACANTILADO

Los vigilantes Alejandro Ortiz, Adam Fernández y José Bautista, junto al patrón de embarcación Daniel Jiménez, salieron al rescate de una turista que se precipitó al mar desde el Castell de Benidorm tras subirse a una barandilla del mirador para sacarse un selfie. Cayó en una zona de acantilados, con bandera roja, y la encontraron. Las imágenes del extremo rescate de los socorristas, que hacen un llamamiento contra las imprudencias, se viralizaron.

POLICÍAS QUE SALVARON LA VIDA A UN NIÑO EN PARADA CARDIORRESPIRATORIA

Los agentes Carlos Molines y Ángel Molina salvaron la vida a un niño de 10 años que se desplomó en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva de San Vicente del Raspeig tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. La reanimación fue posible gracias al rápido uso de un desfibrilador. Afirman que entra en su obligación como policías, profesión que eligieron para ayudar a los demás, pero son felices de haber podido sacar adelante al menor, que está bien.

IMPORTANTES DE OCTUBRE

MINILAND

Juguetera de Onil que fabrica muñecas integradoras

Medalla de oro al mejor juguete inclusivo europeo, las muñecas con síndrome de Down de diferentes razas y otras con implantes auditivos de Miniland traspasan fronteras. Una línea que no es nueva pero que se visibiliza gracias a que la sociedad es ahora, señala su director general, mucho más sensible a los juguetes integradores. En EE UU han arrasado con muñecas afroamericanas al hilo del Black Lives Matter.

VECTALIA

Un grupo empresarial que destaca por sus proyectos sociales

Con implantación en España, Francia y Marruecos, Vectalia es uno de los principales grupos empresariales con sede en Alicante. La empresa más antigua, La Alcoyana, cumplió 111 años en 2021 de servicios ininterrumpidos y a su actividad de transporte suma su participación en proyectos académicos, de sostenibilidad y solidarios, como el Cóctel de Bienvenida a la Navidad en el que recaudó 20.000 euros para una ong.

IMPORTANTE DE NOVIEMBRE

BALONMANO ELCHE FEMENINO

Campeonas de la Copa de la Reina y de la Supercopa

Campeonas de la Copa de la Reina y de la Supercopa de España llevando el nombre de la ciudad ilicitana por canchas de las que salieron triunfadoras, las chicas del Club Balonmano Elche llevan una temporada histórica de victorias que está contribuyendo a una mayor aceptación por parte del público y de los patrocinadores. Unas guerreras con mucho mérito que ya han escrito su nombre en letras de oro en el deporte español.

IMPORTANTE DE DICIEMBRE

ASOCIACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR DE ALICANTE

Primera que se fundó en España hace 26 años

La Asociación de la Empresa Familiar, la primera fundada en España (1995), ha superado el cuarto de siglo de trayectoria en una provincia en la que el 92% de las actividades económicas son familiares, con negocios que tienen once generaciones como algunas firmas turroneras. La entidad, multisectorial y presente en todas las comarcas, destaca el apego que las empresas familiares tienen a su territorio.