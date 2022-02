Los hoteleros de la Costa Blanca ven "prematuro y cicatero" el final de los ERTE del turismo en marzo

La patronal hotelera de la Costa Blanca, Hosbec, considera prematuro que el Gobierno haya vuelto a dejar en el furgón cola de la protección frente al covid al turismo, el sector al que más le está costando salir de la crisis provocada por la pandemia. Los hoteleros reaccionan con decepción tras tener constancia que los ERTE que acaban el 28 de febrero sólo se prorrogarán hasta el 31 de marzo, y no hasta finales de junio, como habían reclamado los hoteleros.

Nuria Montes, secretaria general de la patronal, critica que “el Gobierno haya vuelto a ser cicatero con el turismo y tampoco entendemos qué criterio se ha seguido para actuar en relación a un sector, el hotelero que sigue con el 40% de la planta cerrada y con establecimientos sin haber trabajado un sólo día desde hace dos años”.

Montes recuerda, en este sentido, que cuando en octubre “parecía que todo arrancaba y había pasado la crisis, el propio Gobierno decidió ampliar cuatro meses la vigencia de los ERTE. Menos mal porque luego llegó la ómicron y volvimos a tener que cerrar. Hoy, cierto que las previsiones vuelven a ser buenas, entran reservas y parece que hay mayor control del covid, pero nadie puede prever todavía qué pasara mañana, si habrá alguna otra sorpresa negativa. Somos los primeros que no queremos tener a los trabajadores en ERTE, y ojalá para Semana Santa tengamos todos los hoteles abiertos pero, hoy por hoy, todo sigue muy parado y necesitamos apoyo. No se toma en serio al turismo”, asevera Montes.

La patronal recuerda que la situación del turismo es diferente al de resto de los sectores económicos “que ya están recuperados. Insisto, todos queremos volver a la normalidad cuanto antes y ningún trabajador va a estar en el desempleo ni un minuto más desde que se pueda abrir el hotel, pero hace falta tiempo”

Gobierno, sindicatos y empresarios acordaron ayer -hoy se aprueba en Consejo de Ministros- prorrogar un mes, hasta el 31 de marzo, la regulación actual de los expedientes de regulación temporal de empleo forzados por la pandemia, periodo en el cual deberán transitar hacia el nuevo modelo de ERTE establecido en la reforma laboral.

La regulación actual de los ERTE-Covid finalizaba el próximo 28 de febrero, pero ahora se extenderá un mes, hasta el 31 de marzo, como pedían tanto sindicatos como algunos sectores empresariales, entre ellos las agencias de viajes. En principio, el Gobierno puso sobre la mesa no prorrogar la regulación de los ERTE de pandemia más allá del 28 de febrero y pasar a aplicar los de la reforma laboral, pero finalmente ha aceptado las demandas de los agentes sociales para facilitar al menos un mes de transición entre ambos modelos de ERTE.

"El Gobierno vuelve a demostrar que el turismo no es su prioridad" Nuria Montes - Secretaria General de Hosbec

A mediados de este mes, la cifra de trabajadores en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) se situaba en 104.363, cifra ligeramente inferior a los existentes a finales de enero (105.043), casi todos del sector turístico.

Los ERTE de pandemia continúan concentrándose en determinados sectores, como las agencias de viajes (10,8% de sus trabajadores en ERTE); transporte aéreo y servicios de alojamiento (8% en ambos casos); juegos de azar y casas de apuestas (6%); artes gráficas (4%); actividades artísticas (3%), y hostelería (2%). En el caso de los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ERTE-ETOP), el número de afectados a 17 de febrero era de 13.644, frente a los 11.778 registrados a cierre de enero.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha avalado, por su parte, la prórroga de los ERTE hasta el 31 de marzo, aunque hubiera preferido que llegaran hasta Semana Santa, y ha negado que la transición al nuevo modelo RED sea un "galimatías", entre otras cosas porque no se ha desarrollado la normativa. En declaraciones a los periodistas con motivo de una asamblea de la organización en Tenerife, ha dicho que a lo largo del mes de marzo habrá que hacer la "transición" al nuevo sistema y por tanto "analizar" de qué empresas y sectores se trata porque el turismo, por ejemplo, "se está recuperando y cada día hay menos razones, afortunadamente, para mantener los ERTE".

Álvarez ha indicado que el objetivo del nuevo sistema es que haya "la menor burocracia posible, tenga eficiencia, no dé lugar a fraude y que no haya papeleos estériles", y después analizar "empresa por empresa" la viabilidad futura, sabiendo que hay algunas, como las agencias de viajes, que "van a tener dificultades" y habrá que estudiar "cómo recolocar a esos trabajadores".

"Habrá toda la cobertura necesaria para las empresas que no se hayan recuperado del Covid, no se va a dejar caer a nadie", ha comentado el líder de UGT. Álvarez ha dicho también que el acuerdo del sistema de pensiones es un "cambio histórico" en la Seguridad Social porque ya no se piensa en "como recortar las pensiones sino en como recaudar más para mantener y mejorar las prestaciones".

Ha apuntado que queda pendiente la negociación de los autónomos, que "deben cotizar de acuerdo con lo que ganan" para ayudar a que el sistema sea "menos deficitario para el país y que los que ganan menos no coticen más de lo que pueden".

Por otro lado, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, estará en Ginebra esta semana para mantener conversaciones de alto nivel sobre la reanudación del turismo a medida que se suavizan las restricciones de viajes en muchas partes del mundo.

La última vez que la OMT realizó una visita oficial a la ciudad sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue en 2020, justo un día antes de que la Covid-19 fuera declarada oficialmente como pandemia. Ahora, cuando Suiza se suma a un número creciente de países que levantan o suavizan las restricciones de viaje, la OMT vuelve a Ginebra para celebrar una semana de reuniones con socios clave.

Este martes, Pololikashvili, se reunirá con el director general de la OMS, Thedros Adhanom Ghebreyesus, para hablar sobre actuaciones y prioridades compartidas cuando el mundo comienza a abrirse de nuevo.

Los dos organismos de las Naciones Unidas debatirán la necesidad de seguir levantando las restricciones, tras haber advertido repetidamente de su ineficacia y del daño que las prohibiciones generalizadas de movilidad pueden tener en el bienestar económico y social.

Las conversaciones también se centrarán en la búsqueda común de la OMT y la OMS de unas normas y reglamentos más claros y coherentes en relación con el turismo y la salud, que permitan restablecer la confianza en los viajes internacionales y poner en marcha la recuperación.