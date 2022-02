Lara Seva nos cuenta el sufrido día a día de una enfermera en el hospital

Lara Seva ha participado con sus compañeras en la movilización convocada por el sindicato SATSE a las puertas del Hospital General de Alicante para reclamar más personal de Enfermería y Fisioterapia, y se ofrece a contarnos en primera persona el día a día que sufren en la planta 6B del servicio de Traumatología, uno de los más saturados sin que desde Sanidad se haya apostado por el aumento de la plantilla sino por "parches puntuales" de refuerzo, lamenta.

¿Qué problemas se encuentra en su día a día desde que llega al hospital?

En cuanto llegamos, que somos dos enfermeras de diurno y otra hasta las tres de la tarde, repartimos la medicación. Y por la tarde se programan quirófanos hasta las doce de la noche. A partir de ahí, solo nos quedamos para toda la planta una enfermera y una auxiliar.

Por la noche deberíamos ser dos enfermeras y dos auxiliares pero estamos la mitad

¿Qué sería lo adecuado para atender a los pacientes en condiciones?

Lo normal por la noche deberíamos ser dos enfermeras por el ratio de pacientes que tenemos en planta. Deberían ser dos enfermeras y dos auxiliares. Contando lo mínimo tendríamos que ser 3, 3 y 2 en cada turno.

¿Cuándo se siente desbordada?

Todos los días porque a nuestro servicio, aparte de los casos de traumatología, que se han incrementado un montón, nos llegan pacientes a la misma planta de todas las especialidades y vienen sus respectivos médicos, pero las enfermeras somos las mismas para todo. Te piden pruebas cada uno de lo suyo. Esto lo sufre todo el hospital en general.

Me siento desbordada todos los días, los casos se han incrementado un montón pero no el personal

¿A pesar del descenso de casos covid?

Sí, porque hay dos plantas cerradas por covid y ese tipo de pacientes se distribuyen por las demás plantas. Se modifica todo el hospital y nos hacen tener pacientes de gran variedad de servicios. Esta semana por ejemplo había cuatro de "trauma" y hasta 26 pacientes de todo lo demás. Para atender bien a los pacientes de, por ejemplo, rotura de cadera hay que tener en cuenta que son mayores y aparte de la fractura tienen problemas de riñón y un largo etcétera.

¿Cuándo se complica más la tarea?

Pues a un paciente de Urología hay que atenderlo de muy distinta forma y tenemos que llamar a otras plantas para que el médico especialista indique cómo prepara al paciente y aplicar los protocolos. Todo eso ralentiza muchísimo el servicio para procurar una calidad asistencial adecuada a cada paciente.

¿Lo peor de la jornada?

Atender a los 26 pacientes por la noche. Tenemos que preparar quirófanos, sacar analíticas, preparar la medicación de cada uno...

En cuanto un paciente se pone peor al resto les tienes que dejar desatendidos

¿No estáis más relajados por la noche?

Nada de eso. Los pacientes se desorientan y hay gente muy mayor con mucho dolor. Y con que un paciente se ponga peor al resto, los dejas desatendidos. Este problema viene de largo, la Administración no mira por el paciente. Nos han llegado dos ingresos seguidos y no puedes dedicarte a los dos ni tampoco atender problemas de los demás en la planta. Tienes que ir a la urgencia vital.

¿Recuerda alguna situación especialmente dura?

Cuando se produce una parada cardíaca, o un quirófano, o que a otro paciente le sangra la herida. Tuve que dejar solo al paciente al que estaba poniendo la cuña y sufría desde hacía rato. Hemos dado todo de nosotras durante el covid y ahora que necesitamos apoyo personal, no lo tenemos. Estamos abandonados.

¿El paciente abandonado lo entiende?

No. Te avisan porque tienen mucho dolor y no puedes atenderlo porque estás con algo más urgente, pero para el que tiene que seguir aguantando el dolor es muy duro. Se desfasa todo. Acabas a las cuatro de la mañana de preparar medicación y quirófanos y no nos podemos multiplicar, ya me gustaría partirme en dos y atenderlo todo.

¿Cómo se siente cuando vuelve a casa?

Llegas agotada mentalmente y se desacarga en nuestros familiares. Los pacientes no tienen culpa y les ponemos buena cara, aunque vayas con el agua al cuello, pero pagamos psicológicamente todo ese estrés en casa. Hay días que ni siquiera has podido ir al aseo y llegas agotada a las mil. Para acabarlo todo hay días que solo desayuna, ni comes, anteponemos siempre al paciente.

Pagamos psicológicamente todo ese estrés en casa y me dicen que estoy irascible

¿Y su familia cómo lo lleva?

Me dicen que estoy muy irascible, que ataco a la mínima por cualquier tontería, enseguida te cabreas. Aunque venía de antes, el sobreesfuerzo durante la pandemia se nota mucho. Llegas con ilusión pero conforme pasa el día no puedes con todo. Continuamente reclamamos personal a dirección pero solo parchean y no es cuestión.

¿Asumís la situación de alguna manera?

Yo voy acelerada completamente, queremos dar el doscientos por cien. Estoy curando y piensas que hay que poner una cuña para que no estén a disgusto. Se podría dar alguna situación de gravedad y no queremos que eso llegue. Lo único que pido es que aumenten la plantilla para tener una sanidad de calidad y poder trabajar adecuadamente. Los pacientes son a los que hay que cuidar.

Yo voy acelerada completamente, queremos dar el doscientos por cien

¿Se enfandan los pacientes?

Los hay que nos llegan a decir de todo, pero los que están agresivos son los menos y dicen que nos van a denunciar. En eso les animamos porque lo que no está por escrito no se atiende. Que se desahoguen con nosotras, pero que lo denuncien.