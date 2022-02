Lista de espera de dos años para un tratamiento de reproducción asistida en Alicante

Imagine ser mujer, tener treinta y tantos años, querer ser madre y tener dificultades para quedarse embarazada, estar pendiente de un proceso de fecundación in vitro en la Sanidad Pública por no poder pagar una clínica privada, y encontrarse con una lista de espera de dos años. Teniendo en cuenta que a partir de los 40 ya no entra en los protocolos para obtener el tratamiento, no es raro que se desespere.

Eso le ha pasado a una mujer alicantina que ha acabado por pedir la ayuda del Síndic de Greuges de la Comunidad ante la imposibilidad de encontrar una solución en un plazo razonable para someterse a un tratamiento en el Hospital General de Alicante. El Síndic, Ángel Luna, tras solicitar la información sobre el caso a la Conselleria de Sanidad, ha tramitado una queja al considerar que las demoras en los tratamientos son inadmisibles y que las respuestas dadas a la afectada por la administración son insuficientes. En una resolución, el defensor del pueblo pide a la administración sanitaria que "encamine sus actuaciones a la dotación de los medios personales y materiales que permitan atender la demanda existente" y sugiere que "en el ámbito de la reproducción asistida, la edad de las pacientes de tratamientos iniciados y en curso, cuyo comienzo ha sufrido largas demoras por las largas listas de espera... no constituya el factor que las excluya automáticamente de las técnicas de reproducción asistida". El Síndic considera en su resolución de inicio de la investigación del caso de la mujer denunciante, de febrero de este año, que "desde la puesta en funcionamiento del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, han sido numerosas las quejas relativas a la demora que comporta el acceso a las técnicas de reproducción asistida en el ámbito sanitario público valenciano, quejas que se han ido incrementado en los últimos años", para añadir que "el factor del tiempo puede suponer una merma e incluso exclusión del propio derecho de acceso a la prestación de diagnóstico y tratamiento de la infertilidad". En consecuencia, "esta institución ha decidido abrir una queja de oficio con el fin de investigar y supervisar los hechos descritos". La afectada presentó su denuncia ante el Síndic tras quejarse de las largas lista de espera ante la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, al tiempo que pidió posibles opciones alternativas para poder realizar este proceso a través de la asistencia privada. Desde Sanidad se ha reconocido al Síndic que hay listas de espera de "aproximadamente dos años para estos tratamientos... no siendo posible en estos momentos concretar exactamente el día y la hora en que se vaya a iniciar dicho tratamiento". En relación a posibles opciones alternativas de derivación desde la Sanidad Pública a centros privados para este tipo de tratamientos, la conselleria señala que "en el momento actual no se encuentran contempladas dentro de las atribuciones de este departamento". La reproducción asistida y el riesgo de retrasar aún más la maternidad En cuanto a la edad, a través del informe emitido por los responsables de la URHA (Unidad de Reproducción Humana Asistida), se informa, que la indicación del cumplimiento de criterios de acceso a un nuevo ciclo de RHA en el SNS, se realiza ciclo a ciclo. "De manera que, si la paciente cuando se indica la necesidad de iniciar un nuevo ciclo tiene 40 años o más, se entiende que no cumpliría criterios para acceder a uno nuevo". Con todo, alegan desde la administración autonómica que la afectada " tiene programado un ciclo FIV para el mes de abril de 2023, con lo cual y dada la edad actual de la misma (36 años) se presupone que el requisito de la edad no supondrá un impedimento para el acceso a dicho tratamiento".