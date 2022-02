El Parque del Mar vuelve a contar con quejas de los vecinos. Desde que se inaugurara este espacio verde en noviembre del año pasado, el espacio se ha convertido de punto de encuentro para los vecinos de la zona que pasean por el lugar, así como de deportistas que hacen uso de su extensión para mantenerse saludables. Con un aspecto renovado, este pulmón verde cuenta con láminas de agua regenerada con formas de balsas y un pequeño río.

Este diseño parece ser el que está provocando incidentes entre los usuarios de la zona, pues el agua se ha tornado verde y cuenta con una gran presencia de mosquitos, así lo denuncia Lola, una vecina que asegura que los dípteros ya estaban, aunque van en aumento, aún más con la llegada del calor. Esto «es un peligro» añade, especialmente con la proliferación del mosquito tigre en un lugar donde también pasean familias con niños pequeños. El parque contaba estos días atrás con técnicos retirando el lodo del fondo de estas láminas, que por seguridad no superan los 0,5 metros de profundidad.

No es la primera vez que los vecinos presentan alguna objeción con el parque. Un mes después de su inauguración, el espacio quedaba vacío a prontas horas de la tarde, un hecho que no se debía a la falta de interés sino a que no contaba con alumbrado que le permitiera su uso de manera segura.