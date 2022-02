El bipartito convoca la comisión de la Zona Norte un día antes de ser interpelados por Unidas Podemos en el pleno de Alicante

Al año y medio de su constitución en octubre de 2019, el equipo de gobierno municipal ha convocado una reunión de la Comisión para la Revisión y Actualización del Plan Integral de Barrios de la Zona Norte. Se ha convocado pocos días antes del pleno de mañana en el que Unidas Podemos iba a pedir la reunión urgente de la comisión a través de una declaración institucional. La comisión se reunirá el 13 de abril y de forma telemática pese a que los vecinos habían pedido intervenir.

A juicio de portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento Xavier López, "después de un año y medio sin reunirse, y pese a que lo hemos solicitado en muchas ocasiones, el presidente de la comisión, Antonio Peral la ha convocado justo cuando nosotros íbamos a llevar el tema de nuevo al pleno. Solo ha habido una sesión cuando se constituyó. En nuestra iniciativa pedíamos la convocatoria de la comisión en un plazo máximo de un mes y ellos lo han convocado ante la cercanía del pleno", para añadir que "tememos que va a ser una convocatoria paripé".

Según López "la han convocado para dos meses y de manera telemática para que no intervengan los vecinos". Según el portavoz de Unidas Podemos "cuando se constituyó consideramos que la comisión debía reunirse un mínimo de dos veces al año dada la situación de precariedad de los barrios de la zona norte".

El objetivo de esta comisión es reelaborar el Plan Integral de la Zona Norte, ante la falta de cumplimiento del antiguo Plan, "pero ante el aumento de la pobreza queríamos reformular los proyectos".

El presidente de la comisión Antonio Peral, del PP, justifica el retraso en la reunión de la comisión porque "el plan de la zona norte está muy vinculado a la concesión de proyectos europeos que conocen todos los grupos perfectamente y que se han visto cuando se ha abordado el plan de inclusión social, la Agenda 20-30 de Alicante y la de fondos europeos. El plan de la zona norte quedaba muy supeditado a estos trabajos que se estaban haciendo y hemos preferido convocar la comisión sabiendo ya los proyectos que tenemos".

Peral considera que tanto los grupos de la oposición como los vecinos de la zona "están informados de los proyectos que afectan a estos barrios y han presentado sus propuestas, no se puede decir que no estamos haciendo nada". Y añade que "convocamos el 13 de abril porque ya tendremos los trabajos de las concesiones de algunos importantes proyectos en la zona". Peral ha añadido que, a su juicio, "Unidas Podemos no está legitimada para criticar nada porque cuando gobernaron no impulsaron los proyectos en la zona norte ni constituyeron ninguna comisión y ahora les entran las prisas".

Con respecto a que la comisión vaya a ser telemática, Peral ha señalado que "ser telemático no resta la posibilidad de participación de los vecinos, sino lo contrario, aunque ya veremos finalmente cómo se hace en función de la evolución de la pandemia".

La Zona norte necesita de una atención inmediata, algo en lo que coinciden todos los grupos políticos dada precariedad de estos barrios. A juicio de Xavier López, la situación actual es peor incluso que hace unos años, "por la falta de infraestructuras y servicios, desempleo, absentismo escolar, falta de oportunidades y una brecha laboral y salarial que afecta a las mujeres que también hay que abordar".