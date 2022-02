Las Cortes se pronuncian en contra de la ordenanza de mendicidad de Alicante, pero sin efecto práctico alguno

"¿Cómo se determina que una persona que sufre de pobreza es un problema social? ¿Por su ropa? ¿Por su aspecto? ¿Por su olor?..". Así arrancó este miércoles, intentando dar un golpe de efecto, la diputada de Unides Podem en las Cortes Valencianas Pilar Lima su defensa de la Proposición No de Ley sobre igualdad de derechos y la eliminación de la discriminación por motivo de renta, patrimonio o situación económica, que no era otra cosa sino elevar al Parlamento Autonómico el debate sobre la controvertida Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante, más conocida como ordenanza contra la mendicidad.

Durante una hora y media sus señorías se enzarzaron en un debate que en realidad no sirve para nada, ya que las Cortes Valencianas no pueden modificar ni una coma de la ordenanza aprobada por el Pleno municipal alicantino el pasado día 15 con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox cuyos diputados en las Cortes repitieron los mismos argumentos que sus compañeros de partido en el Ayuntamiento, al igual que en las filas de la izquierda se reiteraron las críticas vertidas en el palacio consistorial alicantino hace dos semanas contra la que llaman, aquí y allí, "ordenanza de la vergüenza".

"La ordenanza se ha hecho de espaldas a la sociedad alicantina y a los organismos de ayuda social" Pilar Lima - Diputada de Unides Podem

Dado que la Proposición de Unides Podem no se puede plasmar en ningún cambio sobre la ordenanza, lo que los grupos de izquierdas han intentado es movilizar a los suyos en un tema tan polémico como este y evidenciar su desacuerdo con un documento que, en palabras de Pilar Lima "se ha hecho de espaldas a la sociedad alicantina y cuenta con el rechazo de las organizaciones sociales", en alusión a la oposición mostrada por entidades como Cáritas y Médicos del Mundo a la ordenanza, que "permite castigar conductas de forma arbitraria", y que "hace la guerra al pobre en lugar de luchar contra la pobreza y ataca a las mujeres prostituidas frente a los proxenetas".

"La ordenanza expulsa a los más vulnerables en vez de darles herramientas para salir de su situación" Laura Soler - Diputada del PSPV

En la misma línea, Laura Soler, de PSPV señaló que "la llaman ordenanza de convivencia pero es todo lo contrario. Atenta contra las personas mas vulnerables, las expulsa en vez de darles herramientas para salir de su situación" y añadió que "los gobernantes están para ayudar a la ciudadanía, no para ir en su contra". Soler dijo que, como alicantina, "es muy duro ver lo que han hecho en mi ciudad", y se unió a Unides Podem al garantizar que "desde la bancada de la izquierda seguiremos pensando en las personas más desfavorecidas y ayudándoles".

"Esta norma culpabiliza a los más desfavorecidos sin aportar ninguna solución" Aitana Mas - Diputada de Compromís

Tampoco Compromís se salió del guion y la diputada Aitana Mas acusó al equipo de gobierno del Ayuntamiento alicantino de "declarar la guerra a la gente con problemas "y de "culpabilizar a los más desfavorecidos sin aportar ninguna solución y luego desmantelar los servicios sociales".

La "falta de medidas de apoyo" a mendigos y prostitutas en la ordenanza ha sido uno de los principales ejes en los que se han apoyado desde la bancada de la izquierda las diputadas a la hora de rechazar el documento. "Necesitamos políticas públicas que protejan a los más vulnerables, no ordenanzas que estigmaticen a las víctimas y castiguen a quienes peor lo están pasando...", indicó Pilar Lima en defensa de su Proposición contra una ordenanza que, a su juicio "puede atentar contra muchos artículos de la Constitución" y que "perpetúa la aporofobia y las conductas racistas y xenófobas de la extrema derecha".

Los tres grupos de la izquierda en las Cortes han mostrado su intención de "buscar todas las vías posibles para tumbar esta ordenanza", y de trabajar para mejorar la atención a los más desfavorecidos "porque multar a los pobres no sirven de nada".

"Ustedes (en referencia a los grupos e izquierdas) solo critican este tipo de ordenanza donde no gobiernan" Fernando Llopis - Diputado de Ciudadanos

El primer diputado favorable a la ordenanza en tomar la palabra fue Fernando Llopis de Ciudadanos quien arrancó acusando de "incoherencia" a los grupos de izquierdas "porque ustedes solo critican la ordenanza donde no gobiernan", en alusión a la ordenanza propuesta en Aspe "y aprobada por EU y PSOE que también plantea sanciones de hasta 1.500 euros por ejercer la mendicidad".

Precisamente la comparación con ordenanzas similares a la de Alicante aprobadas o planteadas en ayuntamientos donde gobiernan partidos de izquierdas fue uno de los ejes en los que se apoyaron Cs, PP y Vox a la hora de criticar lo que consideran "una doble vara de medir" de los partidos que rechazan la ordenanza alicantina.

En el debate del pleno de las Cotes se aludió, no solo al caso de Aspe, sino al de Barcelona o Valéncia, con ordenanzas similares pero en las que, a juicio de los grupos de izquierdas, sí se ha tenido en cuenta a los ciudadanos y se han planteado políticas sociales y medidas de ayuda y reinserción de las personas vulnerables algo que, según señalaron sus defensores, sí se contempla en la ordenanza de Alicante.

Fernando Llopis resaltó en este sentido las aportaciones realizadas a la ordenanza por parte de su grupo en el Ayuntamiento. "Estamos orgullosos de nuestros concejales que han conseguido introducir en la ordenanza una mayor protección social" y añadió que "en Alicante se ofrece la posibilidad de realizar una asistencia social a cambio de no pagar las multas, algo que no está donde ustedes gobiernan", y pidió al equipo del Botánic "más trabajo y menos samba" al tiempo que manifestó que "la valenciana es la comunidad con una tasa más alta de pobreza en España. Ustedes gobiernan y no hacen nada".

"Lo que se pretende con la ordenanza es evitar que las mafias proliferen aprovechándose de la desprotección de los más débiles" María Luisa Mezquita - Diputada del PP

Desde el PP, la diputada María Luisa Mezquita censuró lo que denominó "sentimiento de superioridad rancio de la izquierda, una moral de doble rasero ya que ustedes son los mayores generadores de pobreza donde gobiernan", al tiempo que aludió a las "elevadas tasas de pobreza y desahucios" en la Comunidad Valenciana. Mezquita añadió que la ordenanza alicantina "tiene un plan de inclusión de 32 millones de euros" y, tal como han defendido sus compañeros populares en Alicante, incidió en que "lo que se pretende con la ordenanza es evitar que las mafias proliferen aprovechándose de la desprotección de los más débiles como discapacitados o niños a los que obligan a mendigar".

"No quiero que cuando aparque el coche alguien me amenace con rayármelo si no le doy dinero" Ana Vega - Diputada de Vox

Por su parte, la diputada alicantina de Vox, Ana Vega señaló que "estamos hablando de normas para una convivencia mínima para que el disfrute de unos no vaya en detrimento de otros". Vega aseguró que "a mí también me duele mi ciudad y no quiero que cuando aparque el coche alguien me amenace con rayármelo si no le doy dinero", y acusó a los grupos de izquierdas de mentir y de no haberse leído la ordenanza de Alicante.