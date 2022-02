«Manteneos firmes». Con esa máxima de la periodista filipina María Ressa arrancó, y también finalizó, el discurso del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El dirigente socialista puso en valor las palabras de la premiada con el Nobel de la Paz (2021) por su lucha contra la desinformación, en una intervención en la que recordó que hasta ahora había que remontarse a 1935 para aludir al último periodista que había recibido el Nobel. «Agonizaba en una prisión nazi. El simbolismo es enorme. Un siglo después de los mayores horrores, la libertad de prensa vive, de nuevo, asediada», subrayó Puig, quien contrapuso, con la vista ya en el hoy, «la prensa responsable» con «los propagadores de bulos», el «debate con la palabra» frente al «ruido y la furia que polarizan», la «ética de los principios» ante la «táctica del interés». Por eso, insistió, es «crucial» poner en práctica la máxima de que periodistas, medios y, por extensión, la sociedad se mantengan «firmes».

En su intervención, Puig perseveró en la idea de que «la estabilidad exige el respaldo del buen periodismo», haciendo alusión también a esa política en la que el «ruido por la confrontación» intenta ganar la batalla a la «estabilidad» necesaria para la recuperación, y más aún tras la crisis socioeconómica derivada de la pandemia de coronavirus que estalló, ahora, hace dos años. «En esta sociedad que antes era ‘líquida’ y que ahora es ‘gaseosa’ con las redes sociales, los renglones sólidos de un periódico serio son un mástil para la democracia», según afirmó Puig, para quien «INFORMACIÓN y Prensa Ibérica son un escudo de rigor frente a las ‘fake news’, de serenidad frente al partidismo tóxico y de pluralidad democrática, dando voz a todos los colectivos, todas las sensibilidades y los diversos territorios». Al respecto, Ximo Puig subrayó que INFORMACIÓN y Prensa Ibérica ejercen de «escudo», pero a su vez de «arma de construcción masiva, de conversación pública».

Durante su discurso, el presidente de la Generalitat habló, además, de los premiados en la gala «Importantes». Y lo hizo a través de un recorrido por las prioridades actuales tras las secuelas provocadas por el covid. La primera, según dijo, es el «escudo» social: «Fortalecer un Estado del Bienestar que supere el individualismo». Y eso lo representan, apuntó, desde «los equipos de vacunación, la investigación biomédica de la Miguel Hernández, las mujeres afectadas por el cáncer de mama, los socorristas de Benidorm y a la Policía de San Vicente».

La segunda prioridad, según el relato que elaboró Puig con sus palabras, pasa por la «transformación económica de Alicante y la prioridad del empleo», un «dinamismo» que se refleja en tres aspectos, como el récord de exportaciones alicantinas en 2021, el ser la provincia líder en creación de empresas y autónomos en la Comunidad Valenciana y con ocho meses con más trabajadores afiliados que antes de la pandemia. «A este dinamismo hoy le ponen rostro el trabajo de la empresa familiar, el impulso del puerto de Alicante, el compromiso con la tierra de José Andújar, Fernando Maestre y Vectalia y la innovación de Miniland, Timpers y Bit Two Me».

Por último, como tercera prioridad, Puig se refirió al «tiempo de la recuperación emocional». Ahí hizo alusión al fin de las principales restricciones que entraron en vigor este martes que, según el jefe del Consell, adentran a la Comunidad en «un nuevo tiempo», el del «oxígeno emocional». Una recuperación que considera «necesaria» y a la que «contribuyen la fiesta de los maestros de las Hogueras y los Moros y Cristianos, la Cultura de Javier Marco y Asun Noales, el Máster de Guitarra y la Biblioteca de Libros Felices, además del deporte del equipo de balonmano Elche Femenino».

Pero Puig no sólo se refirió al periodismo y a los premiados, también hizo un paso por la provincia, mientras invitaba a los presentes a «mirar adelante». Según el jefe del Consell, Alicante conoce sus fortalezas (tiene la «mejor industria tradicional de España», la «mejor huerta de Europa» y «algunas de las mejores playas del mundo»), aunque el territorio y sus gentes, para Puig, «trascienden los tópicos». Alicante ha dado, según insistió, un «salto innovador» y no es momento de «ponerse límites». La provincia, insistió, es «excelencia científica», la tierra «que verá despegar el primer cohete español con ingeniería made in Elx», una «referencia internacional en inteligencia artificial», la provincia que «aspira a albergar la industria del dato y el cable submarino» y la que «liderará el vehículo autónomo del futuro». A su vez, el socialista reconoció que queda camino por recorrer a pie de calle: «No nos pongamos barreras. Queda mucho que mejorar en los barrios, los pueblos y las comarcas». Alicante, para el jefe del Consell, «ha sentado bases sólidas para una década de oportunidades». Con ese objetivo de seguir avanzando, el dirigente avanzó pidiendo una «sociedad comprometida», un «periodismo riguroso» y una «democracia que necesita estabilidad y unión para la recuperación» tras el covid.

Puig, con todo, no quiso terminar sin dedicar unas palabras al presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, de quien destacó su «firmeza y voluntad de hierro» y al que agradeció «estar recuperando el pulso del puerto».