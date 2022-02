La brecha abierta por la aprobación de la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución impide que el Pleno llegue por primera vez a un acuerdo de mínimos por el Día de la Mujer

El Pleno de Alicante, por primera vez, no ha alcanzado ni un acuerdo de mínimos por el 8-M, el Día de la Mujer. La brecha abierta ante la reciente aprobación de la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, oficialmente conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica, impidió que los grupos aprobasen una declaración institucional en el pleno de febrero, celebrado este jueves. Y hubo dos intentos, ambos en balde, ya que se registraron sendos textos, uno promovido por el equipo de gobierno (PP y Ciudadanos) y otro por la izquierda (PSOE, Unidas Podemos y Compromís). En ambos casos, Vox se posicionó en contra. El texto del bipartito, además, sumó el "no" de los grupos progresistas, mientras que el documento de la izquierda contó con el rechazo de los socios del bipartito. Rechazos cruzados. Así, tras dos intentos infructuosos, Alicante se quedará sin una declaración oficial del Ayuntamiento ante el 8-M.

Esta situación no se ha dado durante todo el mandato, ya que tanto en 2020 como en 2021 se consiguió aprobar alguna de las propuestas abordadas, no exentas de dificultades. Entonces, eso sí, aún no se había dado luz verde a la controvertida ordenanza, que está a días de entrar en vigor. En el debate, desde la izquierda se calificó este jueves de "cinismo" que el bipartito impulse una declaración por el 8-M mientras aprueba una ordenanza contra la mendicidad y la prostitución que recoge multas, entre otras, a las mujeres prostituidas (de hasta 750 euros), además de criticar que se cedan en recortes en el Presupuesto, a exigencia de Vox, en áreas como Igualdad. Desde el gobierno municipal, incluido el propio Barcala, se lamentó que la izquierda "utilizara" el debate anual del 8-M para hablar de la controvertida norma.

El texto del bipartito incluía dos propuestas de acuerdos: "Que el Ayuntamiento muestre su unanimidad en el compromiso de trabajar por la igualdad, en colaboración con el resto de y asociaciones involucradas en esta meta" y que se siga "trabajando transversalmente para lograr el cumplimiento del ODS número 5, y conseguir la igualdad real de mujeres y hombres".

Por su parte, la propuesta de la izquierda recogía hasta diez acuerdos, entre los que se incluían "revisar la ordenanza y que se eliminen las sanciones a las mujeres víctimas del sistema prostitucional", "invitar a la ciudadanía a reivindicar un futuro sin discriminación por razón de género y/o sexo donde hombres y mujeres forman parte de la sociedad en igualdad de derechos y responsabilidades" e "insistir en la necesidad de intensificar desde el municipalismo políticas de igualdad de carácter interseccional y transversal y a dotarías económicamente intermediando la elaboración de presupuestos con perspectiva de género".

La ordenanza también fue protagonista del último punto del pleno, incluido por la vía de urgencia a propuesta del PSOE. Se trató de una iniciativa, de nuevo rechazada por la derecha, para que el Pleno manifestara su "rechazo a cualquier forma de criminalización de la pobreza y la exclusión social, impropia de gobiernos del siglo XXI" y para promover "la intervención social y los itinerarios de inclusión para que las personas sin hogar, las más desfavorecidas de nuestra sociedad, puedan recuperar sus derechos de ciudadanía y desarrollar sus proyectos vitales con plenas garantías de igualdad". El propio alcalde explicó que su grupo votaba en contra por estar la iniciativa íntimamente ligada a la norma contra la mendicidad y la prostitución.

Sin declaración por el 8-M y, también, sin calle para Almudena Grandes, aunque con alusiones de condena por el ataque de Rusia a Ucrania y por la crisis interna del PP que ha acabado con la dimisión en diferido de Pablo Casado como presidente nacional. El Pleno, al margen de otros asuntos que trufaron los debates, rechazó la propuesta de los socialistas para darle una calle a la escritora, recientemente fallecida. El equipo de gobierno de PP y Cs alegó que la escritora no tiene vínculos con la ciudad para recibir esta distinción, añadiendo que "ni siquiera pasó sus vacaciones en la playa de San Juan". La propuesta contó con el "no" del bloque de la derecha (PP, Cs y Vox), frente al apoyo insuficiente de la izquierda. Los ultras señalaron que Grandes es "indigna" para poner nombre a una calle en la ciudad alicantina. Almudena Grandes sí que tendrá una calle en su Madrid natal, que también ha aprobado recientemente el nombramiento de hija predilecta de Madrid, gracias al acuerdo presupuestario entre el PP del alcalde Almeida con concejales de la izquierda.

Esa pocas veces inquebrantable políticas de bloque permitió que el bipartito, con el apoyo de Vox, sacara adelante una iniciativa contra la Generalitat Valenciana. En este caso, el Pleno aprobó "exigir a la Conselleria de Sanidad a que tome todas aquellas medidas necesarias para desatascar la presión que viven los centros de Atención Primaria en Alicante, con el fin de que se recuperen al 100% las consultas presenciales y la correcta atención a enfermos crónicos".

Los tradicionales bloques sí se rompieron en asuntos de estricta competencia municipal. Ahí Vox, pese a las críticas en voz alta del PP, se posicionó junto al resto de la oposición para reclamar al gobierno del bipartito que actualice el Plan Integral de la Zona Norte en un "plazo máximo de un mes". La convocatoria de la comisión a última hora, en la previa del pleno, para mediados de abril no fue suficiente para que Unidas Podemos retirase la iniciativa, que se mantuvo y, además, se aprobó.

Disparidad de votos hubo, en cambio, en otros dos temas de carácter más o menos ferroviario. La propuesta de Unidas Podemos y Compromís sobre los pasos peatonales en terrenos del futuro parque central no salió adelante por la abstención del PSOE y Vox y el "no" de PP y Cs. Cierto es que el proyecto se acaba de licitar, por lo que todo apunta a que estará listo para el verano. Casi unanimidad, en cambio, se logró ante la iniciativa impulsada desde el bipartito para pedir a la Conselleria de Política Territorial la desafección de la playa de vías de la estación de Benalúa, al sumar el apoyo de todos los grupos salvo del PSOE, que alegó motivos técnicos.

Sánchez explica su gestión turística

Aunque no hubo votación, uno de los asuntos que más expectación levantó en el pleno fue la comparecencia pedida por la izquierda y aceptada por la vicealcaldesa y concejala de Turismo, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), quien aprovechó la oportunidad para poner en valor el trabajo realizado desde el patronato durante este mandato, tras las críticas previas del frente progresista por la "privatización" del castillo de Santa Bárbara, por la falta de un Plan Estratégico de Turismo en el Ayuntamiento y la renuncia a cubrir el puesto de gerente. "Llevamos muchos años escuchando de la necesidad de que Alicante tenga un Plan Turístico. Lo teníamos presupuestado para 2020, pero llegó una pandemia. Ahora queremos licitarlo para que sea el Plan de 2023 a 2026", señaló la vicealcaldesa, renunciando así a que entre en marcha antes de un año marcado por las elecciones municipales.

En su intervención, tras recordar las ayudas impulsadas para ayudar al sector frente a la crisis por el covid, insistió en que la "externalización" de la gestión del castillo, no es la "privatización" del emblema histórico. "En un mes ya se han recibido 32.200 visitas, y gratuitas. Y con una programación extensa", prosiguió Sánchez, quien no respondió a la pregunta de si el Ayuntamiento finalmente cobrará por acceder a la fortaleza. Ese asunto quedó en el aire.

En su intervención, además, Sánchez aprovechó para criticar a otras administraciones, como el Gobierno central y la Generalitat. A través de carteles en folios blancos que fue colocando frente a ella, la vicealcaldesa lamentó la falta de inversiones del Ejecutivo en Alicante, con la ausencia de conexión ferroviaria al aeropuerto y el retraso en la puesta en marcha del AVE "low cost" en Alicante, junto a insistir en criticar la gestión de los fondos europeos, pese a que el miércoles se anunció la llegada de casi 16 millones de euros para el proyecto la retirada del tráfico de a ciudad. También hubo reproches al Consell por implantar la tasa turística en la Comunidad.

Con la vista puesta en las políticas del Botànic, Sánchez también criticó que el Gobierno de Puig haya llevado la gala de los Goya a València y la previa de Eurovisión a Benidorm (donde gobierna el PP). "En Alicante nos tenemos que conformar con la Ocean Race, y por muchos años”, señalo Sánchez, en alusión a la Vuelta al Mundo a Vela, pese a que es el único gran evento que mantiene la Generalitat de los impulsados por gobiernos autonómicos del PP.

Desde Generalitat precisaron que el Gobierno autonómico destinó menos de un millón de euros para el Benidorm Fest y otra cantidad similar para la gala de los Goya, mientras que prevé gastar unos 10 millones de euros en la próxima edición de la Ocean Race, que partirá desde Alicante en enero de 2023, si no se produce ningún otro retraso.

Luz verde a ajustar la plusvalía y al Plan de Residuos

El Pleno de Alicante arrancó con el rechazo de la rebaja del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, con los votos en contra de toda la Corporación, salvo de Vox, el grupo proponente. Sin embargo, la Corporación casi por unanimidad (solo los ultras votaron "no") dio el visto bueno al cambio en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como la plusvalía municipal, un ajuste necesario tras la sentencia del Tribunal Constitucional. El Ayuntamiento perderá más de cinco millones de ingresos.

También hubo luz verde para el Plan de Residuos de Alicante, que sumó el apoyo del bloque de la derecha, entre críticas de la izquierda por apenas introducir cambios respecto al actual modelo. Este documento es la base del futuro contrato de recogida de residuos, que ahora se presta tras la prórroga al contrato de la limpieza vial, en manos de UTE Alicante. El nuevo documento se sustenta, según el bipartito, en cuatro grandes ejes: fomentar la conciencia cívica, reducir la producción de residuos, mejorar la selección en domicilio y hacer más eficiente la recogida selectiva.

Protesta por la semipresencialidad

Durante el debate del ajuste del impuesto de la plusvalía, dos de los grupos de la izquierda (Unidas Podemos y Compromís) protestaron contra la semipresencialidad del pleno con carteles de "sí a la participación ciudadana" y "no al boicot a la participación ciudadana del #alcaldedelplasma". En un primer momento, estaba prevista la participación también del PSOE, pero finalmente el grupo municipal descartó sumarse al acto a las puertas del Salón de Plenos. Los grupos critican que el alcalde convocase semipresencial el pleno de febrero pese a las mínimas restricciones vigentes a día de hoy contra el coronavirus. Más duras fueron las críticas, y también entonces unánimes dentro de la oposición, por la realización telemática de las dos sesiones extraordinarias de la pasada semana, con el pleno para aprobar la ordenanza contra la mendicidad y, un día después, para el visto bueno inicial al Presupuesto municipal.