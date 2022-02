Directo | El Pleno de Alicante "regulariza" la plusvalía y rechaza bajar el impuesto de vehículos casi por unanimidad

El Pleno de Alicante ha arrancado con el rechazo de la rebaja del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, con los votos en contra de toda la Corporación, salvo de Vox, el grupo proponente. La concejala de Hacienda, Lidia López (PP), ha explicado que la propuesta es "inviable" desde el punto de vista "técnico" al suponer una bajada de los ingresos de hasta 6,8 millones al año. "La propuesta retrotraería las tarifas en 17 años. El impuesto es el segundo en orden de importancia por su recaudación para este Ayuntamiento. Esta iniciativa, además, es coincidente en el tiempo con la actualización de la plusvalía". Por su parte, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha defendido que la reducción del impuesto beneficiaría "a la mayoría de los alicantinos", por ser mayoría los vehículos de gasolina o diésel. Desde la izquierda se ha criticado el intento de bajar el impuesto por ser lineal, no progresiva. "Esa postura de PP nos habla de al vigencia del pacto PP-Vox. El socialista Miguel Millana ha subrayado que esta propuesta ha enfrentado al PP ante su propio espejo, el de la bajada sistemática de los impuestos. Bajar los impuestos de manera indiscriminada no mejora la vida a la gente sencilla", ha señalado Bellido (Compromís). Desde Unidas Podemos se ha realizado un "no" rotundo, porque va "en contra del sentido común, de la Agenda 2030", según la edil Vanessa Romero.

Dos impuestos "fracturan" la alianza entre el bipartito y Vox Durante el debate del ajuste del impuesto de la plusvalía, la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), dos de los grupos de la izquierda (Unidas Podemos y Compromís) han protestado contra la semipresencialidad del pleno con carteles de "sí a la participación ciudadana" y "no al boicot a la participación ciudadana del #alcaldedelplasma". En un primer momento, estaba prevista la participación también del PSOE, pero finalmente el grupo municipal descartó sumarse al acto a las puertas del Salón de Plenos. Pese a la protesta, el debate sobre la modificación de la ordenanza de la plusvalía ha seguido adelante. La propuesta de la Concejalía de Hacienda, que reproduce la orden del Ministerio de Hacienda, ha salido adelante por casi unanimidad, con los votos a favor de toda la Corporación, salvo de Vox. La revisión del documento municipal se ha instruido para incluir los cambios obligados por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales y, por tanto, nulos apartados de la ley reguladora de las haciendas locales al «establecer un método objetivo de determinación de la base imponible del impuesto que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición», con independencia de que realmente se haya producido y de su cuantía real. Esa sentencia supuso el golpe definitivo para el impuesto tal como se cobraba hasta ese momento (octubre de 2021), que es una de las primeras vías de financiación de los ayuntamientos. De hecho, en el Consistorio de Alicante se trataba del tercer impuesto directo que más recaudaba, con 15,3 millones de previsión en 2021, sólo por detrás del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con 85,4 millones, y el Impuesto sobre Vehículos, con 15,9 millones de euros. Ahora se prevé recaudar unos cinco millones de euros. Luz verde al Plan de Residuos La Corporación ha aprobado definitivamente el Plan Local de Residuos, el documento que será la base del futuro contrato de recogida de residuos en Alicante. La propuesta del bipartito ha contado con el voto a favor de Vox, frente al rechazo de la izquierda (PSOE, Unidas Podemos y Compromís). Según el equipo de gobierno, el Plan de Residuos de Alicante se sustenta en cuatro grandes ejes: fomentar la conciencia cívica, reducir la producción de residuos, mejorar la selección en domicilio y hacer más eficiente la recogida selectiva. Para ello contempla, la implantación de cerca de cuatro mil nuevos contenedores de selectiva (orgánica -marrones-, envases -amarillos-, cartón -azules- y verdes -vidrio-), al tiempo que se reducirán los grises de resto, se establecerá una organización más eficiente en islas de recogida selectiva, se aumentará en tres el número de ecoparques con sus ecopuntos móviles y ecopuntos de proximidad para fomentar esta recogida selectiva y de otros residuos como puedan ser los aceites domésticos, entre otros. El nuevo plan amplía la recogida de poda en zonas rurales y el desarrollo del compostaje colectivo a través de la extensión a todos los barrios del quinto contenedor para la recogida de los residuos orgánicos, que permitan producir un compost de alta calidad en la planta de tratamiento (CETRA), y del compostaje comunitario en 12 zonas diseminadas en pedanías. El proyecto, sin embargo, ha contado con el rechazo de la izquierda. El socialista Raúl Ruiz se va a "seguir haciendo lo mismo que hasta ahora". "Es un plan que no soluciona nada y que no ha tenido ningún tipo de consenso social", ha señalado. Para Unidas Podemos, "este plan no es el que Alicante merece, parece haberse diseñado para perpetuar el sistema obsoleto actual", ha señalado Vanessa Romero. Mientras, Natxo Bellido (Compromís) ha defendido que "llenar la ciudad de contenedores no es una buena solución" y ha subrayado que si los socios del PP en esta iniciativa es Vox es que no se va por "buen camino". [El Pleno continúa...]