Un juez avala la decisión del Ayuntamiento de Alicante contra la licencia para los macrodepósitos del Puerto

El magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Alicante ha fallado contra el recurso presentado en noviembre de 2019 por la mercantil XC Business 90 contra la decisión del Ayuntamiento de Alicante de denegarle la licencia de obra mayor para la construcción de un complejo de macrodepósitos de combustible en el Puerto de Alicante.

La empresa, que desde hace ya casi diez años trata de instalar la terminal para distribuir carburante, había demandado por la vía de lo Contencioso-Administrativo al Ayuntamiento y a la empresa TMS, gestora de la zona logística donde Business quiere levantar seis depósitos para mover 112.549 m³ de hidrocarburo sobre una zona de 17.000 m² en suelo portuario tras recibir el visto bueno del consejo de administración del Puerto. El juez ha tenido a bien las consideraciones de la Concejalía de Urbanismo y el proyecto sigue paralizado, aunque la demandante tiene 15 días para recurrir en apelación.

En la sentencia, el juez rechaza que la licencia estuviera concedida por silencio administrativo e incide en que la tramitación sigue incompleta, y requiere que el proyecto necesita evaluación ambiental, algo que la empresa aseguraba que no necesitaba porque el movimiento no superaba las cien mil toneladas al año. El objetivo era mover un volumen máximo total de 111.699 metros cúbicos al año, 94.386 toneladas. El Puerto asegura que no hay una segunda fase desde que TMS renunciara a ella el 15 de noviembre de 2018.

El Ayuntamiento de Alicante comunicó en septiembre de 2019 a la mercantil XC Business 90, promotora del proyecto para construir en el puerto de Alicante una terminal con seis depósitos para mover combustible que no tenía previsto concederle la licencia de obras para levantar los depósito. Urbanismo rechazó entonces el argumento de la empresa que defiende que le deben aprobar el permiso por silencio administrativo, ya que en el Ayuntamiento constaba la petición desde 2013.

XC Business 90 volvió a reclamarla tras contar desde julio de 2018 con el visto bueno del Puerto para levantar su planta en una parcela de los muelles 19 y 21. La negativa municipal se ve respaldad ahora por un juez. El silencio administrativo no se puede aplicar en este caso porque la empresa había pedido licencia de actividad y obra en un solo procedimiento y, por lo tanto, no vale, ya que no se puede conceder licencia sin ver la obra previamente..

Por su parte, el Consell no tiene competencia directa porque las licencias urbanísticas y ambientales las concede el Ayuntamiento, que ha pedido un informe sobre seguridad a la Generalitat con base en el artículo 36 de la Ley 6/2014 de Prevención de Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana, al tratarse de una actividad en la que intervienen sustancias peligrosas. El informe será vinculante, según reza el artículo que avala, por lo tanto, la intervención del Consell.

Según la ley, «en el supuesto de que la actividad esté afectada por el Real Decreto 1.254/1999, de 16 de julio, por el que se establecen medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, o norma que lo sustituya, el órgano sustantivo ambiental, (Ayuntamiento en este caso), solicitará con carácter preceptivo la emisión de un informe al órgano autonómico competente en materia de accidentes graves.

El artículo concluye, además, que «cuando se trate de establecimientos en los que vayan a estar presentes sustancias peligrosas, se solicitará la evaluación del informe de seguridad y el pronunciamiento sobre las condiciones de seguridad del establecimiento o industria. Dicho pronunciamiento deberá ser emitido en el plazo máximo de seis meses desde la recepción de la documentación, conforme establece el mencionado real decreto. El informe será vinculante cuando sea desfavorable, así como en cuanto a los condicionamientos necesarios que establezca en el ámbito de sus competencias».

El Puerto desestimó en julio de 2018, en este sentido, una alegación en la que ponía en cuestión la solvencia económica de la mercantil e, incluso, la acreditación profesional de su administrador único, al tratarse de un ingeniero técnico industrial que ha participado en la consecución de proyectos similares en los puertos de Tarragona (18 depósitos con capacidad para almacenar 331.000 m³), Algeciras (24 depósitos y un millón de metros cúbicos de combustible), Sagunto (10 depósitos y 254.000 m³) y Bilbao (5 depósitos donde se mueven 60.000 m³). En Alicante se prevé gestionar más de 111.000 m3 en seis depósitos, de ahí su altura, 26 metros.

Ecologistas en Acción asegura, por su parte, que la Unión Europea no considera el almacenamiento de hidrocarburos como una inversión sostenible, compatible con la política de lucha contra un documento oficial en el que se incluye una lista de actividades económicas consideradas sostenibles.

Es decir, aquellas que pueden hacer una contribución sustancial a la mitigación o adaptación al cambio climático y que no ponen en cuestión otros objetivos ambientales. «Se ha excluido explícitamente al almacenamiento de hidrocarburos, que no se considera un proyecto sostenible, ya que puede perjudicar uno de los objetivos medioambientales clave, que es garantizar la transición energética hacia una economía descarbonizada y de cero emisiones de gases de efecto invernadero.