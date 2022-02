El 90% de los sanitarios ha sufrido agresiones o amenazas pero solo lo denuncian un tercio

El 90% de los sanitarios se ha sentido en alguna ocasión amenazado, insultado o agredido, tanto física como verbal o psicológicamente, pero no llega a un tercio los que lo denuncian.

La estadística, desplegada por el doctorJuan Marín con una larga experiencia de treinta años en el servicio de Urgencias del Hospital General de Alicante, dio paso este viernes, en el salón de actos del centro hospitalario, a la declaración en primera persona de una enfermera agredida, junto a las recomendaciones de agentes de policía, juristas y del psicólogo clínico Carlos Van der Hofstadt, que echa en falta una mayor formación en comunicación para que los profesionales dispongan de herramentas adecuadas para tratar de evitar situaciones de agresión de modo asertivo.

Se debe denunciar y mejor en caliente, porque cuando la agresión es un guantazo la marca puede durar poco Paco Negrete - Policía Local en el servicio 112

Marín alentó a sus compañeros a denunciar, recordando que no es necesario hacerlo personalmente porque son delitos que se persiguen de oficio, pero sobre todo insta a llamar de inmediato al 112, como corrobora el policía local Paco Negrete, que trabaja en dicho servicio.

"Si se altera el orden en cualquier centro de salud, llega enseguida una patrulla local", afirma el agente, que añade que las multas por desorden e interrupción de trabajo oscilan entre 600 y 30.000 euros.

Diarias

La amezanas y coacciones son diarias, según expusieron los ponentes, pero solo denunciando se conseguirá que frenen. "Se ha sentado jurisprudencia, de forma que no es la palabra del sanitario contra la del agresor, e incluso actuamos de oficio porque el derecho protege a los profesionales sanitarios"´abunda Negrete. "Se debe denunciar, y mejor en caliente, porque cuando la agresión es un guantazo, la marca puede durar poco", advierte.

La enfermera Melania Butrón, en Urgencias de Ginecología y Obstreticia desde hace dos años, admite que las esperas son habituales en el servicio porque los doctores atienden al mismo tiempo en planta, quirófanos y urgencias, y los pacientes solo ven a la enfermera, sin celadores ni seguridad por medio.

La tensión por la gresión sufrida ya no te la quita nadie. Hace dos meses volví a ver a la pareja y me tembló hasta el alma Melania Butrón - Enfermera agredida, Urgencias del Hospital General de Alicante

La sanitaria cuenta que las amenazas de muerte que recibió, incluso delante de los agentes de la policía, le impiden dormir con tranquilidad y le han prolongado durante todo un año la atención psicológica.

A las puertas del juicio por la agresión sufrida vuelve a sentir ansiedad y confiesa a este diario que "hace dos meses volví a ver a la pareja y me tembló hasta el alma", afirma.

No fue el único momento complicado en su profesión. "He sufrido varias amenazas más y altercados. Ante un óbito fetal el padre me amenazaba y gritaba por la pérdida", recuerda, y admite que todo esto le afecta en su trabajo, que ya nada es como antes y que aunque bajo la mesa en el servicio disponen de un botón del pánico, "la tensión y el pánico no te las quita nadie", asegura.

Miedo

Melania confiesa que cuando se dirige a los pacientes, y dependiendo de su actitud "llego a sentir miedo", al tiempo que agradece el apoyo recibido tanto por la Policía Local como por el servicio jurídico con que cuentan en el hospital y por el respaldo del sindicato UGT, a su vez organizador de las jornada con el departamento de Villajoyosa sobre "agresiones en el entorno sanitario", para concienciar de la necesidad de abordar la situación en su conjunto, como destaca la secretaria general del departamento del General de Alicante, Rosa Queijas.

El paciente en una situación de agresión está perdiendo los nervios y el profesional debe saber controlarlos Carlos Vander Hofstadt - Psicólogo clínico, Hospita General de Alicante

El doctor Hofstadt recalca la importancia de reducir barreras a la hora de comunicarse con los pacientes mediante técnicas de autocontrol, escucha activa y comunicación asertiva. "Hay que dejar hablar al paciente pero con una escucha activa, observándole y pocurando que se sienta mejor, dándole tiempo y sin pretender interrumpirle".

Son claves que aunque parecen básicas, si no se interiorizan no se ponen en práctica cuando hace falta, que es en los momentos de tensión. "Hay que tener en cuenta elementos tanto verbales como no verbales, mantener una distancia razonable y asentir a lo que se nos va diciendo", concreta el especialista en Psicología clínica. "Y no perder de vista que el paciente en una situaticón de agresión está perdiendo los nervios, y es el profesional quien debe saber controlarlos".

La formación del plan contra Agresiones de Sanidad no llega a todos los profesionales Juan Marín - Médico de Urgencias, Hospital General de Alicante

El doctor Marín, a su vez, reivindica que se desarrolle en todos los centros sanitarios el Plan contra Agresiones de la Conselleria de Sanidad, "porque la formación no llega a todos los profesionales", y advierte de que el nivel de exigencia de la población es cada vez mayor pero eso contrasta con las posibilidades de una atención sanitaria inmediata que no siempre es posible, por lo que los conflictos van en aumento.

Si el profesional sanitario denuncia, dispone de un seguro y asistencia jurídica Oscar Fuentes - Servicios Jurídicos, Hospital General Alicante

Finalmente el abogado Óscar Fuentes, expuso el protocolo que se pone en marcha ante cualquier coacción o amenaza: comunicarlo al responsable del servicio de que se trate y formalizarlo como accidente de trabajo para hacerlo llegar a Riesgos Laborales y a los servicios jurídicos, y que se abra una investigación.

Además, en caso de denuncia, los profesionales disponen de un seguro de Sanidad para la asistencia jurídica.