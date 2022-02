El bipartito rechaza asumir el acuerdo plenario y mantiene para abril la comisión de la Zona Norte

No habrá cambio de fecha. Pese al acuerdo plenario, promovido por Unidas Podemos y que salió adelante con los votos a favor de toda la oposición (los grupos de izquierda y Vox), el gobierno municipal mantiene la fecha prevista para la Comisión para la revisión y actualización del plan integral de barrios de la Zona Norte, cuya próxima sesión será el 13 de abril. El anuncio tuvo lugar un día antes del pleno de este jueves, en cuyo orden del día se incluía la propuesta de la coalición morada con un acuerdo: "Que el pleno del Ayuntamiento de Alicante insta al presidente de la comisión para la revisión y actualización del Pian Integral de Barrios de la Zona Norte en un plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta iniciativa".

De cumplirse el acuerdo plenario, que al ser a través de una declaración institucional no es vinculante, la sesión se tendría que celebrar, como tarde, el 24 de marzo y no el 13 de abril. "El acuerdo plenario es una declaración institucional, no es vinculante. Vamos a mantener la fecha de la convocatoria", señalan fuentes municipales, que explican que la fecha se ha puesto para "poder integrar los proyectos europeos en el documento original que trabajamos con los vecinos en 2020". Desde el gobierno municipal consideran que quince días antes o después no es un plazo "relevante", insistiendo en que lo "importante es que se va a realizar la reunión con los grupos políticos y los vecinos".

Tras conocerse la decisión del bipartito de no alterar la fecha de la comisión, el portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, propulsor de la iniciativa plenaria, ha lamentado la actitud del gobierno municipal: "Esta decisión tiene dos vertientes de extrema gravedad. La primera, que el impulso del Plan Integral de la Zona Norte que aborde las problemáticas de unos barrios largamente castigados e infrafinanciados, no es una urgencia para Barcala y su gobierno. Y segunda, que las iniciativas aprobadas en el pleno no tienen validez para el Partido Popular. Que su desprecio por los acuerdos que se toman en el órgano que representa la democracia municipal, es en realidad el desprecio a sus vecinas y vecinos y a toda la ciudad".