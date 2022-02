Sanidad exime a los costaleros de mantener la distancia de 1,5 metros en ensayos y procesiones

La Conselleria de Sanidad exime a los costaleros y costaleras de la obligación de mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros en la Semana Santa de 2022. Así se desprende de la comunicación escrita que ha recibido el Ayuntamiento de Alicante de parte de la Secretaría Autonómica de Salud Pública que dirige Isaura Navarro de fecha 23 de febrero de 2022 en contestación a la solicitud de información y aclaración de la normativa en materia de distancia interpersonal de los costaleros que solicitó el equipo de gobierno municipal en colaboración con la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Alicante, que hace unas semanas recibió la declaración de Interés Turístico Nacional. Una respuesta a una pregunta de Alicante pero que no se circunscribe a la capital sino que es un marco general para las celebraciones de cualquier población.

Esta petición de aclaración fue cursada al considerar el gabinete jurídico municipal que las medidas emitidas el 16 de febrero por la secretaría autonómica a la Junta Diocesana de Cofradías de la Diócesis Alicante-Orihuela era contradictoria al no aclarar el aspecto de la distancia de seguridad, de ahí que la Junta de Hermandades entendiese que con esas normas no se podían realizar ensayos ni salir en procesión al menos los pasos a costal (personas por debajo del trono). En esta última aclaración de Sanidad se levanta la obligatoriedad de la mascarilla a los participantes en procesiones, desfiles y ofrendas "dado que las personas participantes lo hacen de manera ordenada, por un itinerario preestablecido", aunque recomienda su uso. El público espectador deberá llevar puesta la mascarilla.

Volviendo a la cuestión de la distancia interpersonal entre costaleros, la Junta Mayor de Alicante destaca de la respuesta de Sanidad este párrafo: “dado el peso de los pasos y tronos de Semana Santa, así como de las características de las estructuras que lo componen, (número de andas, distancia entre ellas, etc) y el número de personas que se requiere para poder levantarlos y portarlos con motivo de la celebración de ensayos, vía crucis y procesiones, puede considerarse que en este caso concreto no es factible el mantenimiento de la distancia interpersonal de seguridad. Y, por lo tanto, los costaleros y costaleras se encuentran exentos del cumplimiento de la necesidad de mantener entre ellos la distancia de seguridad interpersonal.” Por lo tanto, entiende que el colectivo de costaleros no está obligado a mantener la distancia de seguridad interpersonal en vía crucis, ensayos y procesiones.

Mascarilla

En otra de las respuestas a las dudas del Ayuntamiento de Alicante y de la Junta de Hermandades, el escrito con fecha 23 de febrero de Isaura Navarro precisa que "para la realización de cualquier evento, celebración popular, desfile, espectáculo o cualquier otro acto similar con concentración de personas y festivales de música, en materia de uso obligatorio o no de mascarillas se establece el uso de mascarillas en los eventos multitudinarios que tienen lugar en espacios al aire libre, cuando los asistentes estén de pie, excepto cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias".

El escrito prosigue indicado que "se establece el uso obligatorio de la mascarilla para el público que pueda asistir, excepto para las personas menores de 6 años, y no a las personas participantes, en desfiles y ofrendas, dado que las personas participantes lo hacen de manera ordenada, por un itinerario preestablecido y no generando aglomeración alguna; mientras que en pasacalles, dadas sus características, se recomienda el uso de mascarilla, tanto para participantes como para el público que pueda asistir, excepto para las personas menores de 6 años". Pese a que de este punto se deduce que los costaleros debajo de los pasos no estarán obligados a usar la prenda cubrebocas, la Junta Mayor de Hermandades recomendará su uso a todas las corporaciones que participan en Alicante.

Recomendaciones

La Conselleria de Sanidad, además de las aclaraciones a las dudas, ha remitido al Ayuntamiento de Alicante y a la Junta Mayor de Hermandades una serie de recomendaciones sanitarias, con medidas como evitar el uso de faldones o elementos que dificulten la ventilación dentro de los pasos o tronos y usar mascarilla en todo momento, algo que también va a recomendar la Junta Mayor. Estas medidas ya se emitieron a la Junta Diocesana de Hermandades, dependiente del Obispado, el 16 de febrero en respuesta a una consulta de dos días antes. También las Semanas Santas de Alicante, Elche y Orihuela cursaron una petición de protocolo para ensayos y procesiones.

Entre las recomendaciones iniciales también está reducir el número de ensayos de Semana Santa lo máximo posible.