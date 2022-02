«Después de dedicar toda una vida a luchar por el interés de Alicante y los regadíos, y sobre todo por el trasvase Tajo-Segura, el reconocimiento de INFORMACIÓN es de agradecer, así como el apoyo constante del diario», señala José Andújar sobre el premio «Importante» que recibió en la gala del martes de manos del director del periódico, Tomás Mayoral, por su labor en defensa de un agua de calidad para la provincia. A sus 80 años, Andújar es uno de los líderes de la batalla contra el cierre del trasvase por su perjuicio a la provincia.

Presidente desde hace 15 años de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha, está convencido de que si el trasvase no hubiera dotado de recursos al Taibilla «no hubiéramos tenido turismo ni progreso, que vino con el agua. Mi vida está surcada del bien más preciado, que lo necesitamos para beber». En este sentido, explica que los regantes están luchando con todas sus fuerzas contra los planes de cuenca del Ministerio de Transición Ecológica, «que está poniendo muy en cuestión el agua en la provincia de Alicante. Lo que planifica el Ministerio es un error, no tiene en cuenta los intereses históricos de miles de familias y de territorios que viven de esta agua, y eso es desconocer la historia económica de una región que ha transformado en riqueza lo que era secano. Lo contrario es volver a la pobreza después de realizar inversiones que han alumbrado la agricultura más tecnificada de Europa».

Las comunidades de regantes están muy disgustadas con las declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, «que nos amenaza con dejarnos sin agua del trasvase». Palabras en unas jornadas en Castilla-La Mancha en las que «anuncia la muerte del trasvase. Hasta ahora eso lo había dicho el secretario de Estado Hugo Morán, pero esas declaraciones significan que van a hacer cambios de planificación». Lo que más les molesta es que «solo nombran al trasvase Tajo-Segura. Los de Cataluña y los que abastecen al País Vasco están exentos de modificaciones. Siempre es el Tajo-Segura, de los demás ni se atreven a hablar, lo que discrimina a la Comunidad Valenciana. No he visto limitar ni un solo metro cúbico a ningún trasvase de esos territorios, en cambio nosotros estamos muy discutidos con el argumento de que la cabecera del Tajo tiene necesidad de acceso al agua para que municipios que suman 12.800 habitantes tengan una seguridad mayor». «Es discriminar, es un cierre que perjudica gravemente a España, no solo a los alicantinos y valencianos. Deberíamos ser iguales ante la ley, pero no nos sentimos igual de amparados. Otro palo en la rueda y noticias nada positivas porque a nosotros las modificaciones nos han afectado ya y a los demás a ninguno».

Unos cambios que se avecinan que, insiste Andújar, perjudican gravemente a la provincia, «amenazada porque nos podemos quedar sin agua para riego. Hay que estar preparados para la extrema sequía y hacer obras hidráulicas que permitan almacenar agua, lo que nos daría poder disponer de ella. Gracias a los pantanos no estamos en sequía extrema».

A la hora de buscar alternativas, el nuevo «Importante» piensa que el agua desalada es un recurso complementario que se debe ofrecer a un precio razonable. «Se puede usar poca. Tiene boro y perjudica gravemente a los cultivos. Este cambio no interesa a nadie. Los regantes necesitamos agua limpia, de los ríos y mineralizada, la desalada, aparte de cara, contamina el ambiente. Como recurso exclusivo sería la ruina de España y del Levante», afirma tajante.

En cuanto al relevo generacional en la agricultura, sostiene que es una sorpresa. «Seguimos cultivando. Hemos modificado la estructura empresarial familiar en pequeñas empresas que gestionan muy bien el cultivo. La tecnología con maquinaria necesita menos gente, y hay pequeñas compañías que hacen arrendamientos, y siguen dando al propietario un beneficio. Toda la tierra disponible con recursos se está cultivando. No soy pesimista. Los jóvenes están viendo que se puede volver a vivir de la agricultura. Eso sí, estamos indefensos porque se traen productos de países terceros que nos perjudican gravemente, pues no son tan cuidadosos como nosotros y no les ponen obstáculos. Europa debe defender su agricultura y exigirles lo mismo; con sus convenios comerciales la Comunidad Europea nos perjudica gravemente. Los parlamentarios españoles en Europa deben defender nuestros intereses», concluye.