«Ese momento lo recordamos entrañablemente pero fue de mucho nerviosismo. Tampoco te paras mucho a pensar, actúas porque tienes que actuar y ya está. Ahora mismo estamos felices de ver que el niño está bien». Carlos Molines y Ángel Molina, policías locales de San Vicente del Raspeig, salvaron la vida a un menor de 10 años el pasado mes de diciembre cuando sin dilación le aplicaron un desfibrilador que revertió la parada cardiorrespiratoria que el pequeño sufrió en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva de la localidad, donde se desplomó. En estas maniobras contaron con la inestimable ayuda de una enfermera que estaba haciendo los test de covid al club deportivo Jove Español.

Una vez estabilizado el joven paciente, fue trasladado en una unidad SAMU al Hospital General de Alicante. «Para nosotros es un logro colectivo de la Policía Local más que un galardón a nivel personal porque hicimos lo que teníamos que hacer. Nos sentimos orgullosos de lo que representamos», dijo el agente Ángel Molina, quien con su compañero recibió el martes el «Importante» de manos del pequeño al que auxiliaron, Nicolás de Lucena, en un momento de intensa emoción en la Sala Sinfónica del Auditorio Provincial.

«Lo hemos hablado muchas veces. Tanto Ángel como yo hemos tenido servicios parecidos, que a veces han salido bien y otras no tanto, pero entra dentro de nuestra obligación como policías. No es lo más habitual, pero cualquier agente está preparado hoy en día para hacerlo», explica Carlos Molines, quien con anterioridad realizó un servicio similar que salvó la vida a un ciclista aunque no pudo lograrlo en otra intervención con una persona mayor; mientras que Ángel Molina atendió en una anterior ocasión a otro niño de una grave afección y, afortunadamente, también logró salir adelante.

«Cuando sale bien te alegra, evidentemente. En esta profesión hay que mirar las cosas fríamente, porque muchas veces te hundirían muchas situaciones que pasan y hay que tener la mente fría en ese aspecto. Si no el día a día te come». Afirma el agente Molines que es una profesión sobre todo vocacional y de servicio público a los demás. «Es una de las cosas por las que me hice policía, para ayudar a los demás. Ángel (Molina) igual», pues antes de ingresar en este cuerpo de seguridad fue técnico sanitario.

Los galardonados hacen extensivo el «Importante» que les ha concedido INFORMACIÓN por su valerosa actuación a sus compañeros de la Policía Local de San Vicente y en general a todos los compañeros de profesión que trabajan diariamente en las calles. «Sirve para que se vea la labor que hacemos porque hoy en día las policías locales están muy preparadas. Somos los más cercanos a la gente, los primeros en llegar normalmente a los sitios, y gracias a esa preparación y medios podemos intervenir en muchas situaciones».

Los agentes se han llegado a sentir abrumados por la repercusión mediática de su acción. «No nos esperábamos tanto reconocimiento, nos sorprendió. Pensábamos que se iba a quedar ahí e imaginaba que tendríamos contacto con la familia del niño para ver cómo va el chiquillo», apunta Molines. De hecho hablan asiduamente con el padre. «Está bien (el galardón) para que se vea la labor que hace la Policía. Hemos sido nosotros, pero podrían haber sido agentes de cualquier otro sitio».

Nicolás, el menor al que auxiliaron hace vida normal y corriente, con un tratamiento médico, pero no puede practicar deporte de alto rendimiento.