Cuando una mujer es diagnosticada con cáncer de mama, el mismo hospital, previa autorización de la paciente, contacta con el departamento de psicología de la Asociación de Afectadas por Cáncer de Mama de Elche y Comarca (AMACMEC) y se pone en marcha una maquinaria que tiene como principal cometido el acompañamiento de la afectada en todo momento del proceso de la enfermedad, desde que se confirma el dictamen médico hasta que termina el tratamiento de quimioterapia.

Una atención integral con la posibilidad de recibir fisioterapia para cicatrices de la operación de mama, para lo que se abona una cuota mínima; y con el apoyo de un grupo de voluntarias «para que ninguna paciente se sienta sola porque algunas lo están y lo pasan sin familia», afirma Manuela Agulló, presidenta de AMACMEC. La entidad, que cumple un cuarto de siglo de actividad, cuenta con algo más de 700 socias, afectadas por cáncer de mama y metastásico. Recientemente han puesto en marcha un nuevo taller enfocado a este proceso de la enfermedad «que ayuda muchísimo a estas mujeres». Aparte de la atención psicológica y de fisioterapia, una trabajadora social soluciona cuestiones laborales; y una administrativa organiza el colectivo de socias.

«La importancia de la asociación es el reconocimiento que tenemos por las pacientes. Es como que su cuerpo descansa y dicen: aquí me entienden, estoy en el lugar donde debo estar. Sus emociones están a flor de piel, es un duelo que hay que pasar porque el día de antes (al diagnóstico) lo tenías todo y al siguiente nada. Se pasa a tener que dejar el trabajo, hacer otro tipo de vida, cuidarse de otra manera y la asociación te ayuda a estar acompañada y con más fuerza. No te sientes perdida, olvidada, sola, no tienes miedo y da fuerza y valentía para salir del cáncer. Ese es el sentimiento por mi experiencia y por lo que escucho a otras compañeras. Hacemos reuniones, hablamos, lo sacamos todo y eso también ayuda. El cáncer cambia la vida de las pacientes y nuestro apoyo lo hace más llevadero». Los distintos talleres y actividades, enfocados al enriquecimiento personal, la nutrición, la salud y el entretenimiento, son posibles gracias a la recaudación por la venta de dorsales para la carrera solidaria que organizan anualmente y que resulta multitudinaria. La última fue en noviembre con más de 3.000 participantes en una marea rosa de 4 kilómetros de marcha por las calles de Elche. Otro medio es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, aunque el dinero que se recoge se dedica en su mayor parte a la investigación.

Los proyectos de la asociación consisten en variadas actividades para evitar que las mujeres diagnosticadas se vean «derrotadas» psicológicamente. «En la asociación muy pocas veces lloramos, al contrario. Intentamos darles vidilla a las pacientes, como la que podían encontrar en su mundo normal de antes para sentir que están bien, que pueden superarlo, seguir adelante, y continuar con su vida. Porque el cáncer te lo quita todo de la noche a la mañana. Pensabas que llevabas una vida normal con el estrés de tu día a día, y la enfermedad te para. Vuelves a empezar, a pensar un poco más en ti y entiendes por qué tienes que cuidarte. Aprendes a decir me ha tocado esta enfermedad, pero también a gestionar mejor la vida y las emociones, sales como más sabia. Te da otra perspectiva pese al shock cuando te dicen que tienes cáncer y al miedo a morir. Ese proceso, aunque estés sufriendo, te aporta mucha vida. La asociación ayuda porque hablamos el mismo idioma, todas hemos pasado por la misma situación y sabemos cómo lograrlo, para que, además, cuando salgan a la calle no se sientan raras y en casa hagan vida normal».

Esta labor se hizo merecedora del premio «Importante» de INFORMACIÓN, «una sorpresa muy agradable. Es bonito reconocernos de esta manera. No nos damos cuenta si lo estamos haciendo bien hasta que llega».