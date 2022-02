El Conservatorio de Danza impide sin dar explicaciones que dos alumnas realicen las prácticas obligatorias para finalizar sus estudios

El Conservatorio Superior de Danza de Alicante ha paralizado sin dar explicaciones a dos alumnas el convenio de prácticas del centro con la Federación Española de Baile Deportivo (FEBD). El centro se lo comunicó a los alumnos el martes, después de que el pasado domingo diese el diario INFORMACIÓN la noticia sobre la polémica convocatoria para profesor declarada nula tras las protestas de los alumnos. Estas prácticas son obligatorias para obtener el graduado, de rango universitario, y se realizan en el cuarto y último curso de este programa de estudios.

Las dos alumnas afectadas por esta decisión son representantes del alumnado. Una de ellas, Diana Simarro, realizó declaraciones a este medio la pasada semana en una noticia en la que también tuvieron espacio el director del Conservatorio de Danza, Manuel Manzanaro, y la directora del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana (ISEACV). Puestos en contacto de nuevo esta semana con el director del Conservatorio, ha rechazado realizar declaración alguna.

El convenio entre las alumnas y la Federación Española de Baile Deportivo estaba firmado y el Conservatorio lo ha paralizado en una notificación por correo electrónico sin ofrecer alternativa a las estudiantes

En la notificación que han recibido las dos alumnas afectadas, la coordinación de prácticas externas no ha explicado los motivos para la cancelación de las prácticas con la FEBD. Preguntados de nuevo por parte de los alumnos, han reiterado que no es su competencia transmitir los motivos de las decisiones del centro. El director, Manuel Manzanaro, no ha querido recibir a los alumnos ni a su abogada, María Teresa Olmedo Butler, esta semana. En primera instancia, no quiso recibirles por evitar contagios de coronavirus; tras solicitar una reunión telemática, también rechazó realizarla sin dar más explicaciones. La abogada cree que esta decisión está relacionada con la noticia publicada en este medio el pasado domingo.

Olmedo Butler, abogada de los alumnos afectados y de los aspirantes a la plaza de profesor especialista, asegura que "los alumnos sienten que está en peligro su estilo" y añade que "no estamos desprestigiando al Conservatorio, estamos defendiendo los intereses de los aspirantes que se presentaron a esa convocatoria". Además, recuerda que el propio centro ha reconocido mediante una resolución que el procedimiento de contratación no tenía garantías. El propio Manzanaro reconoció en declaraciones a INFORMACIÓN la semana pasada que la cláusula sobre si se podían presentar alumnos era "interpretable", que de cara a futuras convocatorias "se reescribirá" y que la solución a la que se ha llegado "no es la ideal".

La letrada asegura que, en una reunión con Inmaculada Sánchez Velasco, directora del ISEACV, esta "denostó la danza social" y les aseguro que su intención era convertirlo en un itinerario como se está impartiendo en València, donde no existe una especialidad en este estilo. Cabe mencionar que la danza social es una especialidad que solo se imparte en el conservatorio de Alicante. Olmedo Butler asegura que desde la institución "hay animadversión hacia este tipo de bailes". Sánchez Velasco comentó la semana pasada, en relación a las reclamaciones de los alumnos por la convocatoria, que "puedo haber recibido correos electrónicos a los que no he contestado porque no me corresponde", a lo que añadió que "tienen que mandarme un recurso".

"No estamos desprestigiando al Conservatorio, estamos defendiendo los intereses de los aspirantes que se presentaron a esa convocatoria" María Teresa Olmedo Butler - Abogada de los alumnos afectados y de los aspirantes a la plaza de profesor especialista

El Conservatorio ha cambiado esta semana la página web de la especialidad en danza social. Donde antes se podía leer que la danza social "es el resultado de la combinación de bailes de salón y bailes latinos en el que los alumnos se forman en bailes latinos, estándar y caribeños" ahora aparece escrito que "es el resultado de la combinación de distintos estilos dancísticos. Una danza de carácter social, donde se recogen varios estilos, incluyendo los no tradicionales, y que se imparte desde una finalidad socio-educativa y del bienestar de la danza".

Olmedo Butler asegura que lo único que solicitan los alumnos y los candidatos afectados es que se resuelva esta situación y que se abra una convocatoria para contratar a un profesor especialista en danza social de cara al próximo curso. "Hay un candidato que sí cumple los requisitos, Jordi Fàbrega", que quedó segundo en el proceso declarado nulo. El director del Conservatorio declaró a INFORMACIÓN la semana pasada que, por el momento, no tienen pensado abrir una nueva convocatoria para cubrir esta plaza con un especialista, ni siquiera de cara al próximo curso.

Por su parte, las dos alumnas afectadas por la decisión unánime e injustificada del Conservatorio de Danza están buscando una solución para poder finalizar sus estudios. Tras la negativa del centro a realizar las prácticas con la FEBD, con la que ya estaba firmado el convenio de prácticas, buscarán una academia privada para poder realizar la experiencia necesaria con la que obtener el grado en Danza Social.