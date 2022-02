«Estoy muy agradecida con el premio de INFORMACIÓN, que me ha visto crecer como artista y conoce todo el esfuerzo y el tesón que pongo a todo lo que hago. Es muy importante que se hable de danza en la Prensa porque de lo que no se habla no existe. Es un apoyo para que nuestro trabajo llegue a los lectores y a todo tipo de público, estoy muy contenta por esa confianza en mi trabajo». Asun Noales suma el «Importante», que recibió de manos de Jesús Prado, consejero de Prensa Ibérica, a los reconocimientos que está cosechando su quehacer artístico, destacando los tres premios Max en 2021 para la obra «La mort i la donzella» al mejor espectáculo de danza, a la mejor dirección coreográfica en la persona de la bailarina ilicitana y a la mejor iluminación para el alicantino Juanjo Llorens. El Institut Valencià de Cultura está detrás de esta producción que además obtuvo seis galardones en los Premios de las Artes Escénicas Valencianas 2021: a la mejor dirección coreográfica, iluminación, escenografía, música, bailarín y bailarina.

«La mort i la donzella» se estrenó en Elche el 1 de octubre de 2020 y se representó en el Teatre Rialto de València y en el Principal de Castellón antes de iniciar una gira por una treintena de ciudades españolas (incluida la Comunidad de Madrid). Gira que la compañía cerrará con su actuación en el Mercat de les Flors de Barcelona en enero de 2023. La obra también ha sido seleccionada dentro del catálogo «Danza a Escena», de la Red de Teatros Públicos; e incluye el documental «Intramurs», dirigido por Rafa Molés y Pepe Andreu, sobre el proceso de creación del espectáculo, que ya se ha estrenado en el Teatro Arniches de Alicante. Unos días antes de recoger en el ADDA su galardón, la coreógrafa ilicitana estuvo en Gijón en un encuentro europeo de artes escénicas para público familiar, y tuvo la oportunidad de actuar en una pieza de calle en el Paseo Begoña mezclando circo y danza, en «una feria my importante. No solo hay público que va a los teatros, también profesionales, mostramos el trabajo a programadores de toda Europa». Porque a Asun Noales se le abren puertas con cada vez más proyectos internacionales, en países como Estados Unidos (San Francisco) y Alemania, y otros como coreógrafa invitada con distintas compañías, «un momento importante para mi carrera». La artista considera que premios como los Max visibilizan que en la provincia de Alicante «se hace muy buen trabajo porque hay mucho talento», pese a lo cual afirma que queda mucho por impulsar en un arte que «a veces parece un poco maltratado». «No me gustan las comparaciones pero nos llevan a la realidad que tenemos. Me da envidia sana ver cómo se trata a la música en la provincia. Alicante tiene una orquesta sinfónica en el Auditorio Provincial, con espacio para trabajar. Elche también. Sin embargo, la danza parece que no puede tener una compañía estable. No hay recursos públicos para la danza como se destinan a la música. No podemos parar de insistir, de perseverar con nuestro discurso, para situar a la danza donde debe estar y colaborar con otras artes», reivindica. La artista considera que el ADDA, escenario de la entrega de los galardones del diario, es un auditorio maravilloso que permitiría hacer «trabajos en directo de música y danza. Es difícil, porque se requieren presupuestos altos para toda esa maquinaria, pero teniendo una orquesta pública se podría colaborar y hacer muchas colaboraciones conjuntas». En este sentido, Asun Noales insta a las administraciones a apostar por el colectivo de la danza, que se programe en teatros públicos que durante la semana están vacíos y que se invite a las compañías a ser residentes en estos recintos. Como sucede con el Centre de Cultura Contemporània d’Elx L’Escorxador, «un espacio maravilloso que nos abre las puertas. Esto tendría que ser algo normalizado, para que todos los espacios públicos se amortizaran y aprovecharan para crear proyectos desde esos lugares». Siempre con el objetivo de proyectar las artes escénicas para crear circuitos, acercarlos a la ciudadanía y generar un tejido social alrededor, con cursos para diferentes colectivos con la idea de que las artes sean algo cotidiano en la sociedad.