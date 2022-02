Luis Francisco Esplá: El torero de Bellas Artes

Tres toros, tres, le valen para justificar su carrera. Al torero culto y cultivado, el que aparcaba el Mercedes lejos de la Facultad de Bellas Artes de Valencia para asistir a clase sin levantar sospechas sobre su identidad, le sirven contados instantes delante de tres astados para repetir el camino que eligió siendo un niño.

Por aquel tiempo la pasión le entró por los ojos. Su padre, Paquito Esplá, fue un novillero destacado, admirador de Pepe Luis Vázquez y Ordóñez, que no llegó a más al evaluar que la competencia del momento no iba a dejarle espacio en los carteles tras tomar la alternativa. Sin embargo, eligió el toro como medio de vida, construyó una pequeña plaza en el alicantino barrio de Los Ángeles y se puso al frente de la Escuela Taurina, una institución que formó toreros durante medio siglo, entre ellos a sus propios hijos, Juan Antonio y Luis Francisco. Ambos crecieron entre la fascinación que desprendía aquella plaza en un rincón perdido de la ciudad, convertida en Escuela Taurina, pero también en escenario de combates de boxeo, de lucha libre, de las exhibiciones de la mujer de hierro y sesiones de cine de verano, un mundo fascinante que no daba tregua al aburrimiento.

Superada una primera crisis que frena su vínculo con la tauromaquia a los 13 años, Luis Francisco Esplá -Paquito o Bambino para los amigos-, percibe dos años más tarde que posee los elementos para dedicarse al toreo. Por ahí llega el ruego -«papá, quiero tentar»- y el padre acepta con una sola condición: los estudios por delante. Y por ahí también hubo que lidiar. No es que fuera mal estudiante, más bien el joven Paquito era, fundamentalmente, inquieto, travieso. Tuvo que salir escopetado de Maristas tras montar un partido de fútbol en la capilla y sumar en el expediente una recreación de caricaturas, en las que los curas no salían favorecidos, que repartió por el colegio. Así que no quedó otra que ir al Lope de Vega de Benidorm a continuar los estudios mientras ablandaba al padre para iniciar la carrera taurina. Tampoco costó mucho. Nada más comenzar, Esplá supo que esa era su vida, su única aspiración, su vocación, así que el patrón se apartó y lo puso en manos de Pepe Manzanares, que también entrenaba a su hijo José Mari en la plaza de Los Ángeles.

Con Pepe aprende que no hay un concepto, que el toreo admite y que uno mismo debe buscar su escuela, con defectos, sin necesidad de alcanzar la perfección.

La primera novillada llega en el coso de Benidorm, regentado por los Barceló. Al cobrar las 25.000 pesetas fijadas por su actuación, el padre mira de reojo: «Eso es lo que me pagaron a mí el día que me retiré».

Su carrera como novillero comienza como un juego repleto de diversión («esto está chupado») y en eso lo anuncian en Valladolid para una novillada sin caballos. Lejos estaba en aquel momento de intuir que ese viaje a la plaza castellana iba a marcar su vida. Sobre el albero pucelano, en una sesión nocturna que únicamente le iba a reportar los gastos del viaje, Esplá corta cuatro orejas y dos rabos. El cirio montado por el alicantino conmociona a la empresa, que le vuelve a contratar antes de salir de la ciudad. En esa negociación, los empresarios ofrecen 60.000 pesetas al novillero, cincuenta mil más que en la actuación anterior. Y en esa nueva novillada, fijada unos pocos días más tarde, Esplá vuelve a cortar cuatro orejas y un rabo tras colgar el cartel de «no hay entradas». Nuevamente, acto seguido, la empresa aumenta la oferta para una tercera actuación poniendo cien mil pesetas sobre la mesa, una cantidad que, en aquella época, no estaba al alcance de muchos matadores. El éxito se repite por tercera vez consecutiva: Plaza llena, puerta grande y un rabo.

El cuarto intento de renovación de contrato fue rechazado pese a que la empresa le aseguraba una avioneta para trasladarle a Murcia al término de esa cuarta novillada y cumplir con un compromiso pactado previamente. Con todo, el éxito sobre la arena pucelana le lleva a firmar más de treinta actuaciones por los alrededores de la capital castellana, contratos que le aportan superávit en su etapa como novillero hasta el punto de poder pagar capotes, material y hasta un Mercedes de segunda mano, el mismo que utilizaba para acudir a la Facultad hasta cuarto de carrera, curso en el que decidió abandonar al ver trasladada la sede universitaria ubicada en un precioso claustro a las tristes naves de la Politécnica. A esas alturas, con poco más de veinte años, ya estaba casado con Mimi, hija del empresario Tomás Tarruella, expresidente del Hércules, tres días después de pedirle matrimonio y tras un breve noviazgo de tres meses.

La trayectoria ascendente no pasa desapercibida en el mundo del toro y despierta el interés de la casa Chopera, empresa líder en la organización de festejos taurinos, todo un espaldarazo que supone entrar en una dinámica universal.

El debut con picadores llega en Tenerife, con éxito y plaza llena, y la alternativa en Zaragoza, con toros de El Cordobés, Paco Camino como padrino y El Niño de la Capea de testigo. La plaza maña sustituye a Alicante en día tan señalado, hecho que marca el origen de los problemas con Manzanares. Este último, consolidada figura y todopoderoso en el universo taurino de la capital alicantina, quiso apadrinar a Esplá el 24 de junio, día grande de la Feria de Hogueras, pero el novillero estaba empeñado en que fuera Camino quien le pasara los trastos y solo admitía a José Mari como testigo para la ocasión. Ahí sobrevino la fractura entre ambos diestros alicantinos, jamás cicatrizada, pese a compartir cartel en muchas ocasiones. Con todo, Esplá nunca ha escondido que Manzanares ha sido uno de los toreros que más ha admirado.

La alternativa fue el origen del conflicto con José Mari Manzanares, nunca cicatrizado



La relación es completamente distinta con Manzanares hijo, hasta el punto de que este último le sugirió un mano a mano el pasado 24 de junio para conmemorar el 50 aniversario de la alternativa de su padre. Una lesión de vértebras del torero ya retirado aconsejó descartar la aventura.

Hoy, ya apartado del mundo taurino, Esplá mantiene desde su finca de Relleu el recuerdo intacto de tres toros que marcaron su carrera, tres experiencias «ultrasensoriales», erigidas en momentos únicos, instantes en los que el torero no se preocupa de torear, momentos en los que siente algo interior creado por él, provocando que el toro pierda toda posibilidad de herirle, al tiempo que se ve toreando como si fuese espectador de su propia faena.

La primera de esas tres experiencias llega con un toro de Miura, Dadito, en Valencia. Curiosamente, aquel día Esplá sale escoltado por la policía. El público comienza a pedir el indulto del toro, salta un espontáneo, pincha al entrar a matar… un cúmulo de adversidades que enfurecen al público. Sin embargo, la faena fue grandiosa, justamente elogiada por reputados y exigentes críticos taurinos como Vidal y Zabala.

La segunda experiencia que permanece en la memoria del diestro alicantino llega en Albacete, con un toro colorao de Salvador Domecq y la tercera en Jaén, con un astado de Sepúlveda. No está en su mente la gran faena de Las Ventas ante los Victorinos. Pese a la magnitud de ese triunfo en Madrid, aquella tarde no figura entre las elegidas para el recuerdo, entre esos momentos que Esplá describe como «si hubiera fumado una pipa de opio» al ver en el toro un colaborador nato. Por esas tres tardes, asegura Esplá, volvería a ser torero. El que dejó de ser una tarde en Arles, siete años después de haber colgado los trastos. Los responsables del coso francés le llamaron para decorar el anfiteatro, con una historia arquitectónica de dos mil años. En plena faena, el empresario galo le sugiere que a ese trabajo de decoración le falta una cosa: que vuelvas a torear por última vez. Y a Esplá, con 54 años, le puede por una vez la vanidad al imaginarse haciendo el paseíllo en ese escenario creado por él.

Pintor y torero confluyen en aquella corrida goyesca amenizada por el violinista Montalvo. Corta dos orejas, sufre una aparatosa voltereta y acaba saliendo a hombros de Morante por la puerta grande. Una despedida mágica, digna de un genio.