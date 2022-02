La pandemia duplica el número de alumnos de la provincia que falta a clase de forma habitual

Carla S.P. está a punto de cumplir 8 años y cursa segundo de Primaria. Le gusta mucho ir al colegio, a pesar de que en los tres últimos cursos ha pasado más tiempo en casa que en clase. El cierre de los centros educativos cuando estalló la pandemia y después el temor a que pudiera contraer el covid-19 y contagiar a alguno de sus familiares, sobre todo a sus abuelos, que la cuidan por las tardes mientras sus padres trabajan, ha hecho que la sucesión de olas del coronavirus hayan sido un cúmulo de horas muertas viendo dibujos o jugando a la tablet, sin apenas relacionarse con otros niños de su edad. Y, por supuesto, sin ir al "cole", a pesar de lo mucho que le gusta a ella.

La pandemia provocada por el virus SARS-CoV 2 duplicó el pasado curso el número de alumnos de entre 6 y 16 años que no acuden al colegio o el instituto de manera habitual en la provincia de Alicante y provocó la aparición de un nuevo tipo de absentismo, muy alejado del tradicional concepto que los ayuntamientos y Educación llevan años trabajando -falta de asistencia de manera reiterada y sin justificar- y que, en este caso, responde únicamente al miedo.

Así se desprende de las distintas memorias elaboradas por los ayuntamientos de grandes ciudades alicantinas, entre ellos el de Alicante capital, donde además el 2020-21 registró una característica que refleja muy bien esta tendencia: por primera vez, el absentismo escolar fue superior en la etapa de Primaria que en la de Secundaria, donde habitualmente se detecta en mayor medida este problema, precisamente por la reticencia de muchos padres a llevar a sus hijos al colegio en plena crisis sanitaria.

Los datos hablan por sí solos. El Ayuntamiento de Alicante registró en el curso 2020-21 un total de 432 nuevos casos de faltas continuadas a clase, a los que se acabó abriendo expediente, frente a los 217 registrados un año antes. La cifra no solo duplica el número de alumnos absentistas del año anterior, en el que se suspendieron las clases presenciales a mitad de marzo, sino que también representa el doble de casos contabilizados en siete de los diez últimos años. De ellos, 226 casos se detectaron en colegios y otros 206 en institutos, rompiendo la tendencia histórica antes mencionada.

Además, los centros también dieron traslado al Consistorio de otros 169 casos a los que nos se acabó abriendo expediente, ya que se acabaron solucionando con gestiones puntuales.

Junto a los 432 alumnos que dejaron de ir a clase por distintos motivos y a los que sí se expedientó, el departamento técnico para la prevención del absentismo escolar en Alicante ya venía trabajando con otros 549 niños y jóvenes desde cursos anteriores, 149 de Primaria y 400 de Secundaria, lo que eleva a cerca de un millar de casos la cifra total de absentistas en la capital alicantina.

La evolución al alza también se produce en otras ciudades de la provincia. Un ejemplo es Elche, donde en este mismo curso 2020-2021se registraron 602 casos de absentismo en Primaria y 544 en Secundaria, llegando a representar al 9,43 y al 5,02% del total de la población escolarizada en ambos niveles educativos, según la memoria sobre Prevención y Control del Absentismo escolar elaborada por el Ayuntamiento.

En Orihuela, los datos municipales señalan que el absentismo creció por la pandemia un 40% en sus centros educativos y llevó a la Policía Local a realizar 186 intervenciones, mientras que en Benidorm la cifra de alumnos absentistas creció en los dos cursos que llevamos de pandemia hasta representar el 4,5% del total de la población en edad de escolarización obligatoria, mientras que en lo que va de curso se han realizado ya 55 intervenciones por casos leves o graves.

Pedro Escudero, técnico que trabaja en la prevención del absentismo en los institutos de la ciudad turística, explica que estas faltas continuadas de asistencia a clase debido a la pandemia son algo coyuntural, que nada tiene que ver con el absentismo clásico. Éste último, un problema que afecta principalmente a un perfil muy definido: jóvenes repetidores que están en el primer ciclo de la ESO, a punto de poder abandonar la escolarización obligatoria y que, en su mayoría, proceden de familias desestructuradas, de otras etnias o donde se da poca importancia a la educación que reciben sus hijos. Y, por eso, cree necesario ahondar en atajar el problema desde la base, con un trabajo muy de campo sobre el alumnado y sus familias, como se viene haciendo en el último curso.

"Muchos niños ya están notando las consecuencias"

Tradicional o nuevo, motivado por la pandemia o por otras circunstancias, el absentismo es algo que preocupa enormemente a los padres. Txomin Angos, presidente de la FAPA Enric Valor, lamenta que todavía siga habiendo "muchas familias que no entienden lo importante que para los niños es ir a la escuela, más allá de las asignaturas que aprendan".

Y, además, pone en valor el hecho de que los centros educativos "se ha demostrado que han sido uno de los lugares más seguros durante toda la pandemia", mientras que "cuando ha habido contagios, han entrado a los colegios desde el ámbito social".

Por eso, no entiende cómo muchas familias han tomado la decisión de dejar a sus hijos en casa durante semanas o incluso meses desde que comenzó la pandemia: "Se empeñan en no llevarles a clase para que no se contagien, pero el virus se puede coger en cualquier lado". De ahí que, aunque reconoce que la Conselleria y los ayuntamientos están trabajando en atajar este problema, "lo que hace falta es mucha pedagogía, inculcar lo necesaria que es la escuela desde el plano académico pero también desde el emocional y el psicológico, porque lamentablemente las consecuencias de todo esto están empezando a pasar ya factura".

Por su parte, Marc Candela, portavoz del sindicato de docentes STEPV, considera que este absentismo causado por la pandemia "se irá recuperando paulatinamente" conforme se estabilice la crisis sanitaria, mientras que en el caso del absentismo más clásico "también se espera que vaya a menos en los próximos cursos, debido a la actual crisis", que hará que muchos chavales no abandonen la escolarización porque no tienen alternativas fuera de las aulas.

Este profesor destaca que el efecto psicológico de la pandemia "ha sido muy duro" y cree que el papel de los educadores sociales y rebajar de nuevo las ratios pueden ser dos buenas herramientas para frenar la aparición de nuevos casos de absentismo.