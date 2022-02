«Somos líderes en prensa local y regional, tenemos más de 40 marcas de información y entretenimiento, somos un grupo de 25 cabeceras de diarios repartidos por todo el país, llegamos a 28 millones de usuarios en internet y prácticamente a 1,7 millones de lectores en papel. Somos un colectivo de 2.300 personas, de las cuales 1.200 son periodistas, la mayor redacción de España.

Estas son algunas de las magnitudes que describen bien qué es Prensa Ibérica. Pero nos quedaríamos muy lejos de conocer la esencia de esta compañía si no hablásemos de sus orígenes. Esta historia comienza hace 44 años en la isla de Gran Canaria. Era el año 1978, cuando una joven pareja hizo la apuesta de su vida comprando la empresa Editorial Prensa Canaria, propietaria La Provincia y el Diario de Las Palmas. Lo más normal es que todo hubiese salido mal. La joven pareja tenía todo en contra. Les faltaban recursos económicos, no tenían experiencia, ni tampoco apoyo político, pero con audacia, ilusión y mucha determinación compraron la compañía. Lo más sorprendente es que pronto empezó a dar buenos frutos y se consolidó. Si esta historia se hubiese circunscrito a Canarias, ya habríamos hablado de un caso de éxito, pero lejos de conformarse con los triunfos cosechados, la joven pareja aprovechó nuevas oportunidades. La principal llegó el año 84 cuando se privatizaron los Medios de Comunicación Social del Estado. En aquellas subastas adquirieron tres nuevas cabeceras, La Nueva España, Levante y el diario INFORMACIÓN de Alicante, lo que supuso el verdadero origen de Editorial Prensa Ibérica. La joven pareja, para quién no lo sepa, fueron mis padres, Javier Moll y Arantza Sarasola.

Permitidme este pequeño homenaje a mis padres que forman parte fundamental de esta celebración. Afortunadamente, ellos siguen al pie del cañón y seguramente tienen muchas páginas de su historia aún por escribir. Su figura y su papel no son suficientemente conocidos. Su historia merece ser contada por su aportación a la sociedad española, y en particular a la alicantina.

Pero, obviamente, no son los únicos que han hecho o hacen cosas extraordinarias por esta comunidad. Y por eso estamos hoy aquí. Sin ir más lejos esta noche cumplimos el trigésimo séptimo aniversario de estos premios «Importantes». Son los premios más antiguos que se conceden en Alicante y su entrega constituye el mayor acto social que se celebra anualmente en la provincia.

No es para menos, pues esta gala reconoce a quienes han protagonizado acciones que benefician a toda la sociedad o cuya trayectoria o compromiso suponen un ejemplo a seguir.

El año 2021 fue un año difícil para todos. Las distintas oleadas del covid siguieron golpeando. Pero se registró un hito que ha permitido contener la letalidad del virus: fue el año de la vacunación masiva.

Los galardones que se otorgan este año premian a personas, entidades y empresas que no solo han sabido sobreponerse a las dificultades derivadas de la pandemia, sino que han ido en su trabajo diario más allá de la labor a la que estaban obligadas. Premian también a empresas que, por su antigüedad centenaria, soportaron otras crisis, guerras y epidemias tan graves o más que la que vivimos y que han sabido superar las adversidades sirviéndonos de modelo. Empresas que han sabido poner la sensibilidad por encima de los intereses de mercado o que en tiempos de profundos cambios han conseguido situarse a la vanguardia. Premian a iniciativas culturales y carreras profesionales que nos enriquecen a todos y fomentan la convivencia. Tampoco faltan en estos premios las acciones sobresalientes y altruistas, proyectos e investigaciones que prefiguran el Alicante del futuro, compromisos vitales. Sin olvidar el sacrificio y la abnegación de los equipos de vacunación.

El hecho de que sean veinte premios y no doce, como en ediciones anteriores, demuestra que se corresponde con una época excepcional.

2021 también ha sido un año excepcional para Prensa Ibérica. Tras la compra de Grupo Zeta en 2019 y con la llegada del covid en 2020, este ha sido el primer año en que podemos decir que hemos podido consolidar la integración de ambos grupos. Pero más allá de eso, si por algo destaca en nuestra casa el año 2021 ha sido por el lanzamiento de El Periódico de España, nuestra primera cabecera nacional, que se convierte en punta de lanza del grupo. Un proyecto ambicioso y valiente que quiere ser la voz plural de los territorios de España en la capital del Estado y un medio de influencia y calidad que refleje mejor lo que consideramos que es este país: la suma de sus territorios, lejos de la homogeneidad que otros medios representan.

2021 también fue el año en el que INFORMACIÓN celebró su 80 aniversario, al mismo tiempo que ha puesto en marcha nuevos productos al servicio de sus lectores como el periódico ‘Información de los Barrios y Partidas de Alicante’ o ‘Información de El Campello’. Ambos proyectos constituyen una apuesta por el periodismo hiperlocal, por la información más cercana y de mayor utilidad para el ciudadano, que tendrá continuidad con nuevos proyectos en este 2022.

Estoy orgulloso del importante papel que INFORMACIÓN ha desarrollado durante todos estos años y, sobre todo, orgulloso del equipo que tenemos en esta provincia, que se esfuerza día a día por estar al servicio de su comunidad.

Esta gala de entrega de los Premios Importantes es un acto de celebración. Un evento en el que, además de felicitar a los premiados, reconocemos una serie de valores que son esenciales para el progreso y que mis padres, a los que antes mencioné, han impulsado al frente de Prensa Ibérica desde la fundación de la compañía. Están en el ADN de nuestro grupo de comunicación. Les hablo de valores como la innovación, el compromiso social, la solidaridad, el talento o la cultura.

Nuestras cabeceras constituyen una brújula que guía a los lectores, les informa y les muestra el camino del progreso. Por eso es tan importante reconocer los méritos de las personas que hoy premiamos, puesto que ellos son un ejemplo y un referente para ese Alicante del futuro que, como sociedad, queremos construir.

A los premiados, mi enhorabuena; y a todos ustedes, mi agradecimiento por acompañarnos y por su fidelidad al diario INFORMACIÓN».