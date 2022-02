Aunque siempre quiso dirigir y rodar, Javier Marco, de 40 años, cursó Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Su vida dio un giro cuando se trasladó a trabajar a Madrid, donde se formó con un Máster en Dirección de Cine para trabajar en montaje audiovisual aunque extendió su faceta, con éxito, a la dirección. Su obra «A la cara» obtuvo el premio Goya de 2021 como Mejor Corto de Ficción; y dirigió su primer largometraje, «Josefina», con Emma Suárez como actriz protagonista.

Nominado por esta ópera prima a tres premios Goya en la edición de 2022, celebrada el 12 de febrero en València, entre ellos a la Mejor Dirección Novel para el propio Marco, el realizador recoge los primeros frutos de su carrera haciéndose con un sitio en el complejo panorama audiovisual y con un «Importante» de INFORMACIÓN. Un reconocimiento que recibió de manos de la vicepresidenta de la Diputación, Julia Parra, por el que está profundamente agradecido. «Que te premien en tu ciudad es algo que nunca te esperas. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Me hace doble ilusión ser elegido como uno de los ‘Importantes’, primero porque los da el diario que he leído toda mi vida, el de todos los alicantinos; y después porque los he seguido muchos años. La gente que los recibe tiene mucho nivel. Estar ahí con todos mis compañeros me da un poco de vértigo. Estoy muy agradecido de que hayan pensado en mí. Ojalá sirva para crear trabajo en Alicante en el universo audiovisual porque cada premio cuenta y además da mucha energía para seguir adelante con mi trabajo. Espero que este reconocimiento en mi ciudad sirva para realizar más proyectos en Alicante».

Algo de lo que está convencido. «Un premio así ayuda a posicionarte en el mapa en tu ciudad, y más en mi caso, que me gustaría rodar allí. Hay localizaciones y equipos técnicos muy profesionales con los que me encantaría trabajar. Vivo en Madrid, pero me gustaría desplazarme un poco. Alicante tiene un buen clima, algo importante a la hora de rodar. Hay paisajes maravillosos en toda la provincia, estaría muy bien sacarlos en las películas. Lo mismo que sus ciudades. Estamos acostumbrados a ver siempre las mismas en España, pero Alicante tiene mucho potencial y lugares que mostrar». Por ello lamenta la desaparición de los estudios cinematográficos de Ciudad de la Luz. «Si volviesen a estar operativos sería genial, nos iríamos muchos actores y realizadores a vivir a Alicante porque habría mucha oferta para poder rodar».

Aparte del potencial que ve en la provincia en localización de exteriores, Javier Marco pone en valor el talento alicantino «que ya estamos viendo en nuevas películas y en las que están por llegar». Algo en lo que está siendo determinante, afirma, el grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel Hernández, una titulación que no existía cuando él eligió sus estudios.

En cuanto al momento actual por el que atraviesa la industria del cine, Javier Marco apunta que las salas comerciales se han resentido mucho por la pandemia y aún no se han recuperado por el miedo de los espectadores a los sitios cerrados, «pero poco a poco esperamos que vuelvan a ver cine todos los que iban antes a disfrutar de la pantalla gigante y el sonido espectacular. No podemos perder esa actividad. Cuando creas una película piensas que se va a acabar viendo en una sala de cine. Verla en pantalla gigante, con gente alrededor, es inmersivo, aparte de que cuando sales se comenta la película. Es una experiencia enriquecedora. Es estupendo que entren en plataformas porque van a tener muchos más visionados, pero debería ser después de las salas de cine para que no desaparezcan».

El «Importante» de INFORMACIÓN destaca el buen momento que atraviesa el cine español como demuestran las recientes nominaciones de actores y técnicos en los premios Oscar, y el Oso de Oro de la Berlinale que ganó Carla Simón. «Es muy positivo que el cine español se posicione en todo el mundo. Hay series (pone como ejemplo La Casa de Papel) que han hecho a los espectadores internacionales interesarse en contenido español. No tenemos nada que envidiar a otros países ni en cuanto a técnicos ni actores, como se está viendo en películas nominadas y premiadas en festivales de clase A en todo el mundo».