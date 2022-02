Déjenme empezar esta noche del periodismo con un recuerdo emocionado. Esta mañana nos ha dejado huérfanos José Martí Gómez, tal vez el mejor reportero de los que ha tenido este país. Él que alertaba sobre los periodistas que no pisaban la calle y escribían de oídas, merece el recuerdo en la que siempre será su casa: un periódico.

‘Manteneos firmes’. Ésa es la máxima que está llevando al mundo una periodista. Es la filipina Maria Ressa, que acaba de recibir el Nobel de la Paz por su lucha contra la desinformación. La última vez que un periodista recibió el Nobel fue en 1935, cuando el premiado agonizaba en una prisión nazi. El simbolismo es enorme. Un siglo después de los mayores horrores la libertad de prensa vive, de nuevo, asediada.

Hoy la batalla global enfrenta a la democracia y autoritarismo y el campo donde se libra esta batalla es el terreno de la verdad. Es la prensa responsable frente a los propagadores de bulos, es el debate con la palabra frente al ruido y la furia que polarizan, es la ética de los principios frente a la táctica del interés. Por eso es crucial ‘Mantenerse firmes’.

Hace unos días, Juan Ramón Gil apuntaba en su artículo a la estabilidad política que reclama este momento. Y ofrecía una idea interesante: ‘La incertidumbre conduce a que las emociones se impongan a la racionalidad’. Lo comparto. Y añado una convicción: dar certeza requiere buenas políticas. Ahora mismo, estabilidad para la recuperación y bajar el ruido para la confrontación. Las turbulencias son pésimas.

Pero además de política, la estabilidad también exige el respaldo del buen periodismo. En esta sociedad que antes era ‘líquida’ y que ahora es ‘gaseosa’ con las redes sociales, los renglones sólidos de un periódico serio son un mástil para la democracia. Para Alicante y para España, INFORMACIÓN y Prensa Ibérica son un escudo de rigor frente a las ‘fake news’, de serenidad frente al partidismo tóxico y de pluralidad democrática, dando voz a todos los colectivos, todas las sensibilidades y los diversos territorios. Sois un escudo. Y también sois un arma de ‘construcción’ masiva de conversación pública.

Esta noche construís algo decisivo. Esta gala crea comunidad. Esta noche, INFORMACIÓN, con el homenaje a los premiados, construye comunidad y muestra la diversidad de esta tierra. Así lo reflejan cada día vuestros periodistas. Alicante es la memoria de Miguel Hernández, que reivindica Cristina Martínez, y el legado popular d’Enric Valor, recordado por José Antonio Rico este año. Alicante son las necesidades de una gran capital, como cuenta Carolina Pascual y la emergencia de la despoblación, como lleva años señalando Antonio Teruel. Ésa es la riqueza de esta provincia: su diversidad. Sin visiones monolíticas, sin amputaciones miopes, con amplitud de miras.

Eso palpita esta noche en esta representación variada de lo mejor que tiene Alicante. Una selección, además, alineada con las tres prioridades que tenemos como sociedad de este momento. La primera es el escudo social, fortalecer un Estado del Bienestar que supere el individualismo. Y eso aquí lo representan los equipos de vacunación, nunca les podremos agradecer todo lo que han hecho por nosotros, la investigación biomédica de la Miguel Hernández, las mujeres afectadas por cáncer de mama d’Elx, los socorristas de Benidorm y la Policía de Sant Vicent.

La segunda prioridad es la transformación económica de Alicante y la prioridad del empleo. A este dinamismo hoy le ponen rostro el trabajo de la empresa familiar, el compromiso con la tierra de José Andújar, Fernando Maestre y Vectalia. Y la innovación de Miniland, Timpers y Bit Two Me.

Y la tercera prioridad de este tiempo es la recuperación emocional, tras pasar tiempos muy difíciles. El fin de las medidas que estrenamos nos adentra, por fin, en un nuevo tiempo, el tiempo del oxígeno emocional. Una recuperación necesaria a la que aquí contribuyen la Fiesta de los maestros de las Hogueras y los Moros y Cristianos, la Cultura de Javier Marco, Asun Noales, el Máster de Guitarra y la Biblioteca de Libros Felices y el deporte del equipo de balonmano Elche Femenino, con sus éxitos.

Enhorabuena a todos los premiados. Y permítanme que simbolice el coraje, la responsabilidad y la humanidad de los premiados en Juan Antonio Gisbert. Está recuperando el pulso del puerto a la sociedad alicantina y como un instrumento potente para la actividad económica. Toni Cabot decía el pasado domingo que Juan Antonio ha puesto siempre firmeza y voluntad de hierro, y haciendo eso siempre ha sido el mejor. Mi reconocimiento por tu compromiso con esta tierra, por tu lealtad y tu dignidad.

Es hora de mirar hacia adelante. Hemos reseteado el programa que nos ha marcado el día a día desde hace dos años. Queremos pasar página. Conocemos nuestras fortalezas: Alicante tiene la mejor industria tradicional de España, la mejor huerta de Europa y algunas de las mejores playas del mundo. Pero Alicante trasciende los tópicos. Ha dado un salto innovador y no debe ponerse límites. Alicante es la excelencia científica digna del Nobel de Francis Mojica, es la tierra que verá despegar el primer cohete español con ingeniería ‘made in Elx’, es una referencia internacional en inteligencia artificial, es la provincia que albergará la industria del dato y el cable submarino y que liderará el vehículo autónomo del futuro. Esto también es Alicante: innovación por tierra, mar y aire. Así que no nos pongamos barreras. Queda mucho que mejorar en los barrios, los pueblos y las comarcas.

INFORMACIÓN nos pone deberes cada día, y es necesario que lo haga. Pero no nos pongamos límites porque Alicante ha sentado unas bases sólidas para una década de oportunidades. Roosevelt, en un momento de crisis, en la Gran Depresión, dijo: ‘No nos vencen las dificultades; nos vence la resignación’. Y aquí, esta noche, veo lo contrario: esperanza y ambición. Por todo ello, sigamos el mensaje de la Nobel de la Paz: ‘Mantengámonos firmes’. Firmes en una sociedad comprometida, en un periodismo riguroso. Y firmes en una democracia que necesita respeto, estabilidad y unión para la recuperación».