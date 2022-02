"En Ucrania mis amigos no dejan de llorar, reclutan a gente sin preparación militar"

Agobio, angustia e incertidumbre son las palabras que repiten algunos ucranianos que residen en la provincia desde que el jueves Rusia invadiera a Ucrania. Así lo expresa Lyudmyla Korenyuk quien lleva viviendo en Orihuela más de 10 diez años, cuando conoció a su marido, un oriolano con el que fundó una empresa de biotecnología. Aquí viven también su madre, hermana y sobrina desde hace ya siete años.

Sus familiares viven en Mariúpol, "donde llevamos años de guerra", en la región de Kiev y en Odessa. La situación es de "desesperación, angustia, ansiedad y tristeza, al mismo tiempo rabia. Es terrible ver como sus vidas se destrozan en horas", afirma Lyudmyla. Con respecto a la ley marcial decretada por el gobierno de Volodímir Zelenski, que llama a sus ciudadanos a tomar las armas para defenderse, explica que "mis amigas no dejan de llorar, tengo una prima embarazada de cinco meses y su marido se ha ido al frente. De mi familia, algunos hombres ya están en el frente pero sus mujeres no quieren dejar el país". Según las informaciones que han recibido y están llegando del país situado en la Europa Oriental, mujeres y niños pueden salir por Polonia pero los hombres mayores de 18 años deben de quedarse en el conflicto. "Están militarizando a la sociedad civil con armas, cascos, chalecos,... porque no hay esperanza de que nadie nos ayude tras las últimas palabras de la OTAN y Estados Unidos", pese a tener un buen material histórico del que echar mano para que no se repitiese la misma historia.

La pregunta que todo el mundo cuestiona ante lo que muchos tildan ya como una 3º Guerra Mundial, es el ¿por qué Putin invade ahora Ucrania? "Quizás necesitemos preguntar a un psiquiatra, con todo lo que se está diciendo una persona normal no puede comprender un cerebro enfermo. Si alguien se pregunta cuáles son los países que reciben ayuda de Putin es más fácil ver que lo que ambiciona es las dictaduras y para Rusia volver a la época imperialista; un país fronterizo como Ucrania que quiere ser libre y democrático es una amenaza para su obra", señala con dureza y al mismo tiempo valentía. Además, añade: "Putin lleva muchos años planificando todo esto y ahora aprovecha la situación de debilidad".

"Vamos a ganar, la verdad, Ucrania y la democracia va a ganar. Aguantaremos hasta el último momento. Tenemos esperanza"

El sentir de los ucranianos, unido al toque de queda, el confinamiento en sus casas o quien corre a esconderse donde puede, es el de "no poder creer que ahora haya una guerra, todos tiene la confianza de que les ayuden desde otros países del mundo, se dan cuenta que ahora se juegan ser libres o volver a una dictadura y no quieren someterse a un dictador". La ayuda para detener a Putin no ha llegado y todo se torna en sentirse "deprimidos y defraudados". La única solución es poner toda su esperanza "en sus soldados y como nunca, confiar en su presidente y en su gobierno. Incluso, todos, gobierno y oposición han formado piña y se ayudan, son un solo equipo. Los ucranianos han puesto confianza y esperanza en su gobierno y ejército, es lo único que les queda, están solos en este mundo", recalca Lyudmyla.

Aunque lanza un mensaje. "Vamos a ganar, la verdad, Ucrania y la democracia va a ganar. Aguantaremos hasta el último momento. Tenemos esperanza".

"No nos sentimos rusos"

Ilona Voiedskene, que tiene a su madre y hermanas viviendo cerca de Kiev, la palabra pánico es lo primero que responde cuando este diario se pone en contacto con ella. Desde la Vega Baja incide en que "tras los estruendos y las bombas ahora ha llegado el silencio, todos tienen miedo y no saben qué pasará mañana".

Ha podido hablar con sus familiares aunque es difícil porque las comunicaciones telefónicas están cortadas y deben hacerlo por Skype. Entre sollozos cree que "tras esta guerra no va a quedar nada de nuestro país. Rusia es un país más fuerte y grande que el nuestro pero nosotros no nos sentimos rusos. Nadie quiere volver al dominio de Rusia, somos un país libre".

Con el pesar de estos días tan difíciles deja entrever que esto no acabará del todo bien.

De la misma opinión es Yuliia Keediak, quien transmite a INFORMACIÓN la preocupación por sus familiares que aún viven en Ucrania, como su bisabuela de 87 años que se encuentra "asustada y con miedo". Ella también ha podido contactar con su suegra y con su abuela. La vivienda de esta última está muy próxima al aeropuerto bombardeado, "oyó de repente un gran ruido y después estruendo, coches de policías, patrullas. Después todo estaba oscuro, olía muy mal y costaba respirar. Nadie sabe qué hacer, no hay donde ir".

En este sentido, afirma que "aunque no se puede sacar dinero del cajero ni pagar con tarjeta, muchas personas han hecho grandes compras de comida por lo que pueda pasar porque las comunicaciones están cortadas, los aeropuertos cerrados y no se puede salir del país con ningún medio de transporte".

"Están reclutando para el frente a gente sin preparación militar que nunca ha cogido un arma"

Yuliia, su marido y su madre ya llevan varios años residiendo en la Vega Baja. Hace una semana, antes de que estallara "todo esto, mi hermano vino a visitar a mi madre porque llevaba ocho años sin verla. Ahora todos sus amigos y compañeros están reclutados en el frente. Gente sin preparación militar que nunca ha cogido un arma". Su hermano voló hasta España porque "hace una semana esto no nos lo esperábamos, no sabíamos que iba a haber esta guerra". Desde el sur de la provincia de Alicante, espera que "tan solo se quede en un susto y no llegue a más".