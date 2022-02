«Como patrón y rescatador llevo desde 2013 en la playa de Benidorm y por suerte o desgracia la embarcación está en todas las emergencias dentro del agua y en la arena. Es una de las playas más concurridas de España, pero una de las más seguras ya que disponemos de un gran equipo que trabaja en coordinación a diario. Es una cadena y todos los eslabones son igual de importantes: socorristas, salvamento, técnicos, enfermeros y enfermeras. Si nosotros no sacamos a la víctima del agua, los técnicos y enfermeros no podrían reanimarla y si ellos no intervinieran tampoco sería posible lograrlo. Hemos tenido muchos rescates muy complicados, en rocas, con mucho oleaje, en fuertes corrientes con múltiples víctimas...La gente no se ha dado cuenta hasta que ha visto el vídeo de la chica del acantilado, pero hemos realizado rescates muy complicados. Esas imágenes han servido para concienciar de que nos jugamos la vida por salvar la de los demás, que trabajamos mucho en temporada alta e intentamos hacerlo lo mejor posible». Daniel Jiménez es el patrón de la embarcación que el pasado septiembre rescató de un mar embravecido a una joven que se precipitó desde el mirador del Castell tras subirse a la barandilla para tomarse un selfie. Había bandera roja y cayó a una complicada zona de rocas.

El patrón explica que para la labor de rescate es necesario una buena formación; coordinación entre embarcación, socorristas y ambulancias para ser rápidos y efectivos; y personal y medios: cuentan con cuatro ambulancias y 8 desfibriladores; y la embarcación va equipada como una ambulancia de mar, con oxigenoterapia. Cuando recogemos a una víctima en parada realizamos la reanimación en la embarcación y no perdemos tiempo hasta llegar a tierra». Alejandro Ortiz fue el primer socorrista que acudió a rescatar a la turista. Fue él quien el martes recogió el «Importante» al equipo de rescate de manos del alcalde de Benidorm, Toni Pérez. «Llegamos en segundos, el patrón dio la orden de saltar y empezamos la actuación». Pese a que el mar les llevaba hacia las rocas pudieron localizarla y subirla a la zódiac. «La función de un socorrista es garantizar y transmitir a los bañistas a lo largo del día un baño seguro. Nuestro objetivo siempre es ayudar a las personas. Todos los compañeros intentamos mejorar día tras día y dar lo mejor de nosotros. A muchas personas se les olvida que cada imprudencia por parte del bañista nos pone en peligro. Cuando informamos a la gente, siempre es por un motivo (temporal, corrientes marcadas...) y siempre miramos por su seguridad. Al fin y al cabo esa es nuestra función. Cuando un socorrista de playa te avisa y te informa de algo simplemente es por tu bien». Tristemente, la turista no pudo superar las heridas. También intervino en la complicada intervención Adam Fernández, quien considera que el trabajo de socorrista es una función muy importante, que no siempre se valora como merece. «Aunque no siempre haya emergencias, cuando tenemos que actuar hablamos de la vida de una persona. Por muchas cosas que haya en el mundo lo realmente importante es eso, la vida. Nosotros trabajamos con eso y hacemos siempre todo lo que está en nuestras manos para que salga lo mejor posible, unas veces se consigue y otras veces no, como en el caso de la chica, pero gracias a que hay un vídeo se puede ver la importancia de nuestro puesto, y la profesionalidad de cada uno». Completa el equipo José Bautista, quien también incide en que «rescates tenemos muchos y peligrosos. El de la chica del acantilado fue grabado y tuvo más repercusión, pero no es el primero en que ponemos en riesgo nuestras vidas. Tenemos que estar muy atentos. Hay un vigilante por cientos de usuarios, muchos con alguna discapacidad y eso perjudica la seguridad en la playa». En su trabajo hay un 80% de prevención. «Ser socorrista es muy bonito siempre que te guste pero no se nos valora ni la mitad de la labor que hacemos», señala. Asisten tanto en la arena como en el agua, donde «muchas veces ponemos en riesgo nuestras vida como pasó el día del rescate de la chica del acantilado. Normalmente son accidentes pero a veces son imprudencias que ponen en riesgo sus vidas y las nuestras».