El esclavo

NÁPOLES, SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 1614

Pablo

Aunque Luis ya era un muchacho de catorce años, alto y fuerte, pudo llevarlo en contra de su voluntad de vuelta a casa. Solo precisó la ayuda de la cuerda que lo tenía maniatado y el cinturón con el que le repasaba la espalda cada vez que se negaba a dar un paso.

–Eres terco como una mula, sí señor. Pero conmigo te volverás manso como un corderito, sí señor.

Pasaba la medianoche, entraban en el barrio español: calles estrechas y tortuosas, escaso alumbrado, olor a podredumbre, algunos borrachos salían de burdeles o tabernas. La taberna de Pablo había cerrado una hora antes, cuando le llegó el aviso de que Luigi se encontraba en el muelle de San Vincenzo. Pretendía enrolarse en un galeón militar, pero el cómitre, viejo amigo, le reconoció.

–Ha crecido mucho desde la última vez que le vi y le falta un ojo, pero estaba seguro de que era tu chico. Por eso lo retuve y te mandé recado –le explicó el cómitre.

–Gracias. Pásate cuando quieras por la taberna. Te invitaré –le dijo cogiendo la cuerda que ataba las manos de Luis. El muchacho tenía magulladuras en la cara y las mangas de la camisa estaban rotas.

–Dalo por descontado… Ah, Paolo… Este chico es tan fuerte como un novillo y tú cada vez más viejo. Ten cuidado.

Soltó una carcajada y los marineros le corearon. Pablo gruñó, tirando del chico por la cuerda, que se resistía.

Su vivienda estaba en la planta superior de la taberna. Cogió la lámpara de aceite encendida y bajó directamente al sótano húmedo y lóbrego, ocupado por barriles, tinajas y trastos. Ató a Luis a una de las columnas de madera, éste le expresó un odio encendido con su único ojo. El otro lo perdió el año pasado, en una paliza. El cinturón se le fue al amo demasiado alto y la hebilla se lo arrancó. Una desgracia que, paradójicamente, le trajo buena suerte. El chico tenía por costumbre tocar la flauta en el sótano, encima del catre. Cuando Pablo descubrió que sonaba bien, se le ocurrió soltarlo por las mañanas en las piazzas y stradas más concurridas, y en las puertas de algunas iglesias napolitanas, donde la recaudación era mayor. Ver a un tuerto andrajoso tocando melancólico una flauta reportaba beneficios.

Como le resultaba imposible vigilarlo todo el tiempo, mandó a su hija Vicenta que le sustituyera, que estuviera cerca del tuerto, nunca a su lado, y que le avisara corriendo si veía que intentaba huir. Cuando volvía registraba al pícaro morisco por si se guardaba algo de la recaudación. Por fin obtenía compensación a su santa paciencia; por fin la Providencia recompensaba sus esfuerzos por criar y cristianizar a ese terco y rebelde morisquillo.

Pablo nació cincuenta años atrás en Ronda. Huérfano de madre tras parirle vivió con su padre en la pobreza hasta los diecisiete años, edad en que se alistó en el ejército.

Su primer destino fue Nápoles, adonde arribó en una galera a mediados de 1582. Quedó tan impresionado por la ciudad que supo que habría de morir en ella.

Conoció a Filippa, la lozana cocinera metida en carnes de un rico comerciante, criada en el hospicio de Gennaro dei Poveri. Un año después se casó con ella y nació su primogénito, Juan, aunque todo el mundo le llamaba Giovanni para disgusto del padre, que quería para sus hijos nombres españoles porque pensaba que así les resultaría más fácil alistarse y hacer una carrera militar triunfante. Sus dos vástagos siguientes fueron niñas y se mantuvo en sus trece poniéndoles nombres españoles: María de los Dolores y Vicenta, aunque las llamaban Addolorata y Vincenza.

Recién bautizada Vincenza, Pablo se marchó a Flandes. Participó en operaciones militares y logró el ascenso a sargento. Como recuerdo se llevó un profundo chirlo que le atravesaba la cara. La última de aquellas operaciones fue el asedio y conquista de Ostende. El saqueo de esta plaza le proporcionó una pequeña fortuna que le sirvió, a su regreso a Nápoles, para comprar un edificio en el barrio español.

Creyó que el botín conquistado contentaría a Filippa. No fue así. El dinero que había mandado a casa durante los años que estuvo en Flandes era escaso y, aunque siguió trabajando como cocinera, ella y sus hijos habían pasado penalidades. A pesar de que volvió con bienes, Filippa temía que se fuera de nuevo. Temor certero, porque no habían pasado cuatro años cuando fue enviado a España para echar a los moriscos.

–Con el dinero que traiga abriremos una taberna –le aseguró. En otoño de 1610 regresó a Nápoles con un buen botín entre joyas, prendas y un niño esclavo. Según le contó a su esposa, con la venta de once niños en diversas partes de España había obtenido más de 350 ducados.

–¿Y por qué no has vendido a éste?

–Por descarado y rebelde. Nadie lo quería… Pero yo lo amansaré y será un buen cristiano, sí señor.

–¿Cómo se llama?

–En Denia hice que lo bautizaran como Luis.

En primavera abrió la taberna. Ese mismo año su hijo se alistó y fue destacado a Capri.

Frecuentada por españoles, la cantina era rentable. Filippa se encargaba de la cocina y él servía las mesas ayudado por su hija Lola (Addolorata la llamaban los demás). También se encargaba de mantener alejados a tahúres y matones, a clientes derrochadores pero peligrosos como cabrones amodorrados o camorros. Luis, el morisquillo, hacía las tareas de carga y limpieza.

Un desaprensivo se fijó en Lola, de dieciséis años. El padre intentó espantar al guapo varias veces. Creyó haberlo conseguido tras amenazarle la última vez con un cuchillo. Dos días después Lola desapareció. Con ayuda la buscó por todo Nápoles. La encontró días después en una casa vieja de Torre Annunziata, el rufián la tenía encerrada y había empezado a prostituirla. El chulo huyó y Lola, de vuelta a casa, juró entre sollozos que iban a casarse y que estaba enamorada. Ingresó a su hija en el convento de Santa María Donna Regina, a pesar de la oposición de su mujer.

Escarmentado, veló con celo a la pequeña Vicenta. Le exigía que vigilase a Luis cuando tocaba la flauta por las calles, pero le repetía que debía mantenerse alejada de él para que no hubiese entre ellos roce alguno.

–Como te vea mirándole tiernamente, te meto como tu hermana en el convento. Te prefiero monja antes que puta.

Vincenza

A sus quince años dudaba si lo que sentía no era más que atracción.

Esperaba despierta en su cama. En la oscuridad de la noche meditaba sobre su futuro. Al otro lado del tabique se oían los ronquidos fieros y acompasados de su padre, interrumpidos alguna que otra vez por los codazos de su madre. No tenía dudas de lo que debía hacer, pero le inquietaba lo que estaba a punto de acometer. La faluca que iban a coger les llevaría a Palermo.

Vincenza había comprado los pasajes con el dinero sisado en la taberna y lo conseguido por Luigi mendigando. Necesitaron tiempo, pero lo lograron. La ropa y la comida que precisarían para el viaje estaban preparadas dentro de un zurrón escondido bajo su cama.

¿Fue la primera vez que le oyó tocar cundo se enamoró? Era una flauta de caña vieja y agrietada, pero con sonido armonioso, arabesco, siempre nostálgico, que tenía la virtud de envolver a la gente que lo oía en un estado de paralizante melancolía. Él estaba encerrado, como cada noche, cuando oyó algo que sonaba a lugares lejanos, a sufrimiento y desesperación, a amores perdidos, anhelados... Lo escuchó mirándole desde el último peldaño de la escalera que bajaba al sótano. Aquella noche descubrió en la despensa el lugar donde su padre escondía la llave de la puerta. Al principio temió que él aprovechara para escapar, golpeándola quizá. No fue así. La primera noche Luigi la miró sin retirar de sus labios la flauta; ni se inmutó. A esa noche le sucedieron otras y, poco a poco, fue acercándose conforme notaba que él la aceptaba y empezaron a hablar en voz baja. Así fue como supo que su verdadero nombre era Muslim al-Dani y no Luis. Y así fue como él aprendió un poco de italiano.

Un día el testarudo Luigi intentó huir por enésima vez, pero no llegó muy lejos, su padre le encontró a la salida de la ciudad, en el camino de Salerno. Había cumplido trece años. Apenas opuso resistencia porque, aun siendo tan alto como su amo, no era tan fuerte. Recibió una paliza. Volvió con un hombro dislocado y la cara llena de golpes, pero lo que más le dolió fue perder a su flauta, aplastada en el suelo. Vincenza fue a verle bien entrada la noche. Estaba acostado boca abajo con el torso desnudo lleno de heridas que su madre había curado. Avivó la llama de la lámpara para verle mejor y él se incorporó, sentándose en la yacija. «Lo siento mucho», dijo ella con ojos lacrimosos. Luigi la miró tan profundamente que le pareció estar desnudando su alma. Se sintió atraída por aquellos ojos negros y no pudo contener el impulso de besarle. Le respondió con un abrazo, luego le acarició el cabello, el cuello, los hombros… El corazón de la joven se agitó, su sangre hirvió, su lengua se abrazó a la de él, sus manos enloquecieron por acariciar su cuerpo.

Al día siguiente quiso convencer a su madre para que la ayudara a comprar una flauta. Se negó enfadada, o acaso alarmada. En días sucesivos la actitud de su progenitora pasó de la preocupación a la resignación y vino la comprensión. «Ten mucho cuidado, hija. Como tu padre se entere de que bajas a verle por las noches, te encerrará como a tu hermana», le advirtió. Tardaron dos semanas en reunir el dinero para una flauta sencilla de madera. Luigi le dijo a su amo que se la había regalado un cliente de la taberna, maestro de música, don Giacomo, quien se prestó a seguir la patraña merced a la amistad que le unía a la joven.

Meses después el tozudo Luigi trató nuevamente de huir, esta vez su padre lo encontró cerca del Castel Sant’Elmo. Le dio tal paliza que perdió el ojo derecho. No dejó que ella le viera hasta un mes más tarde. Filippa le hizo un parche de cuero, pero se negó a ocultar su cuenca vacía. Cuando Vincenza lo vio se horrorizó, no por su aspecto, sino por su sufrimiento. A pesar de estar tuerto y lleno de cicatrices, ella siguió mirándole con los ojos del corazón, lo veía desvalido pero orgulloso, callado pero anhelante de amor, dañado como un eccehomo, pero hermoso como un arcángel.

«No dejaré que mi padre me meta en un convento. Nos marcharemos juntos. Lo prepararemos bien y encontraremos el momento. Ten paciencia».

El terco Luigi lo volvió a intentar, se marchó solo cansado de esperar. Decepcionada, creyendo que no la quería, que solo pretendía utilizarla para escapar, desistió, dejó de bajar por las noches a verlo. Pero su padre, codicioso, volvió a dejarle salir a la calle para mendigar tocando la flauta. Vincenza, obediente, lo vigiló desde lejos. Un día se le acercó para decirle que lamentaba lo que había hecho. «Pero es que ya no aguanto más. Necesito huir de aquí. Soy capaz hasta de matarme», dijo con amargura. Y a ella se le rompió el corazón. «Está bien, nos iremos en cuanto consiga los pasajes».

Decidida se levantó de la cama y se vistió con sigilo: camisa, corpiño, enaguas, falda… Cargó en el zurrón lo imprescindible. Luigi la esperaba vestido.

–¿Llevas los pasajes?

–Sí, tómalos. También he traído la nota que mama le pidió a don Giacomo que escribiera. Dice que te llamas Luigi Aldani, que eres sordomudo. Mientras estemos juntos yo hablaré por los dos, pero si tuviéramos que separarnos en algún momento, enséñaselo a quien quiera que te pregunte.

Luigi asintió mientras subían la escalera del sótano.

Muslim al-Dani

Al amanecer llegó corriendo al muelle de San Gennaro, un momento antes de que la faluca partiera rumbo a Palermo. En sus manos llevaba dos pasajes, en la faltriquera la flauta como único equipaje.

Jadeando subió a la nave. Miró al cielo, el sol se anunciaba rabioso detrás del Vesubio. Izada el ancla, despacio zarpó con dos velas desplegadas.

–Vincenza –musitó con la mirada puesta en un lugar indeterminado de Nápoles.

Recordaba lo sucedido, cómo había matado a su amo, su opresor. Lo acuchilló en el sótano de su casa, junto al cadáver de su hija, la dulce Vincenza.

Subían por la escalera del sótano, se hallaban en la puerta que daba a la cocina cuando se lo encontraron de frente, seguido de Filippa, todavía en camisón, con un candil en las manos; Pablo delante, furibundo, amenazante con un cuchillo cocinero en la diestra. «¡Te voy a matar, marrano! ¡Voy a acabar contigo de una vez por todas, sí señor!», vociferó intentando acuchillarle. Madre e hija gritaban. Vincenza se interpuso entre ellos, queriendo calmar a su padre, pero la apartó de un empellón tan brutal que cayó rodando escalones abajo con la bolsa de cuero que portaba.

–¡Vincenza! –chilló Filippa. Los dos hombres se quedaron quietos durante un instante, horrorizados, mirando al final de la escalera, donde estaba Vincenza en el suelo boca abajo, con el cuello en una postura imposible.

–¡Bastardo! –gritó el padre al tiempo que arremetía con el cuchillo. Muslim evitó la estocada echándose a un lado y agarrando el brazo armado de su amo. Pero se le echó encima, trastabillaron y cayeron abajo.

Filippa no dejaba de chillar. Muslim, arrastrándose, se acercó a Vincenza, que permanecía inmóvil con los ojos muy abiertos. Quiso abrazarla, pero vio a Pablo reptando en busca del cuchillo caído junto al zurrón. Muslim se abalanzó sobre su espalda y, sin pensarlo, le clavó el cuchillo con todas sus fuerzas en la cerviz. Sonó un crujido.

Filippa se agachó para abrazar a su hija menor entre gritos y sollozos. Muslim no se entretuvo en coger el zurrón. Voló escaleras arriba y salió de la casa mientras buscaba con las manos los pasajes que había guardado en la faltriquera de su jubón.