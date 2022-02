"La mascarilla aumenta entre un 5% y un 10% los niños con problemas de lectoescritura"

La pandemia ha supuesto un punto de inflexión en el antes y después de la comunicación y los más perjudicados son los más pequeños. La maestra especialista en Audición y Lenguaje, Pilu Hernández, que ha estado varios años trabajando en el colegio de Educación Especial Santo Ángel de Alicante, alerta de que el uso de las mascarillas está provocando problemas en la estimulación del lenguaje de los niños, que no pueden ver la articulación de las palabras: "Hay menores que han nacido en los tiempos de las mascarillas y esto hace que su lenguaje se vea afectado enormemente", sopesa.

¿Cuál es el problema que perciben por el uso de las mascarillas?

Los expertos vemos que la mascarilla ha hecho que los niños de 2 a 6 años tengan mayor retraso en el lenguaje. La mascarilla afecta gravemente además a la socialización y provoca trastornos articularios, porque los maestros la llevan todo el tiempo para dirigirse a los niños, que no ven cómo se articula el sonido.

¿Hasta qué punto es grave?

Nos hemos dado cuenta de que empiezan a hablar más tarde, balbucean más tarde y las primeras palabras las dicen más tarde. Retrasos en el lenguaje ha habido toda la vida, pero la mascarilla como complemento que tapa todos los órganos oraciales incide en general, y sobre todo en niños que son hijos únicos. Durante la pandemia no han podido socializar como otros hermanos en casa y se ven más afectados.

¿No basta con socializar con los padres?

Nos encontramos niños de pandemia y de no pandemia. Para los que estaban empezando a hablar cuando llegó la pandemia y ahora tienen de 5 a 6 años es como la pescadilla que se muerde la cola. La socializacion se ve afectada y los padres se preguntan si es un niño introvertido, o tímido, o independiente. No saben cómo es su hijo porque la pandemia los trastorna todo y no hay un hermano con el que comparar, que en esos casos se dan cuenta de que empieza a hablar más tarde que el primero.

¿Con seis años no dominan ya el lenguaje?

El oral sí, pero el proceso de lectoescritura se prolonga hasta los 8 años tranquilamente, primero y segundo cursos de Primaria también se consideran en riesgo en este sentido. Aunque pasan a primero de Primaria sabiendo leer y escribir, les afecta sobre todo en el proceso del aprendizaje.

¿En qué porcentaje de niños sucede esto?

Entre un 5% y un 10% más de niños, especialmente por haber cohibido la socialización no saben cómo relacionarse. Si el fonema lo oyes mal, porque las mascarillas distorsionan el sonido, también lo dices mal y los escribes mal. Tal y como lo oyes, lo pronuncias, y se dan problemas tanto es escritura como en lectura.

¿Les afecta más adelante?

El retraso en el lenguaje condiciona en qué medida va a ser introvertido o tímido. Interesa hablar con el tutor del colegio y que te digan de dónde procede el problema, porque puede ser cuestión de ser independiente, aunque a esas edades tampoco es bueno ser muy independiente. Importa mucho que socialice y no esté constantemente con dispositivos.

¿Se puede solucionar?

Es posible, claro que sí. En cuanto el maestro entre en el aula, en una hora y aunque no hayas estado nunca antes, te haces una idea de cómo es cada niño. Sabe quién es el gracioso, el líder. En edades muy tempranas te haces una idea. Pero es importante el papel de la familia. Muchos padres quieren mirar para otro lado, y es imprescindible ponerse en contacto con el colegio para una intervención temprana. Evita cosas que pueden venir después en cuestión de tratornos articulatorios y dificultades del proceso lector.

¿Cómo debe actuar la familia?

En todos los colegios hay un maestro de Audición y Lenguaje que valorará con el orientador la situación para determinar si se necesita la intervención del especialista, y que dará las pautas oportunas al tutor y a la familia para solventarlo. Y evidentemente las familias se tienen que poner manos a la obra, hablar con él en lenguaje dirigido, hacer que les hable.

Diga algún ejemplo

Al ir a comprar por ejemplo, mediante el lenguaje dirigido sabes lo que te va a contestar, como decirle ¿por qué te gustan los cereales o con qué los tomas". No son preguntas cerradas para respuestas de un sí o un no, las dirigimos para que hable. O al final del día preguntar qué ha hecho despues de compartirlo con él, porque sabes lo que te tienen que contestar.

¿Y la clave del problema dónde surge?

Pues que directamente no contesta o se limita a una contestación cerrada. Si se lo inventa es vagancia, ahí no hay retraso. Si hay conversación aunque sea imaginativa no hay retraso del lenguaje. Pero si pronuncia mal palabras existe un trastorno articulatorio, y se puede ver qué fonema está afectado. Los fonemas también tienen edad y hay que tener en cuenta la edad del niño porque quizá no haya desarrollado la boca y órganos orofaciales para pronunciar el fonema. Hará falta la evaluación pertinente y ver si hay que atenderlo o basta con dar unas pautas a los padres.

¿Cuánto cuesta esa recuperación?

Depende de la intervención y el trabajo de la familia, pero si se ponen las pilas, en uno o dos meses se resuelve. Muchas familias tampoco hacen nada pero esto es como todo, porque la educación no se puede ir de vacaciones ni un segundo.

¿Usted quitaría la mascarilla en los colegios?

Soy partícipe de lo que dicte Sanidad, que sea bueno para todos porque se está hablando de quitarlas, pero lo que se decida que sea igual en Alicante que en La Coruña, tendría que ser unánime porque, sinceramente, una ley de educación con 17 variaciones porque las competencias están transferidas tampoco lo entiendo. Si de 0 a 6 años no la han tenido y funciona, se podría probar con el primer y segundo curso en toda España, poco a poco para ver también la repercusión en posibles bajas de profesorado.

¿A los padres qué les aconseja directamente?

Que les miren a la cara cuando hablen a sus hijos, si no ven la lectura labial es como un túnel negro para ellos. Es horrible pero con la pandemia y las mascarillas se ha vuelto un poco a la lengua de signos, que se apoya muchísimo en los gestos de la cara. Yo potencio la oralidad, porque la lengua de signos también segrega, la saben los padres, familiares y pocos más. En el parque, un niño con hipoacusia entiende a todos, no quiere decir que sea mudo, le hablan a la cara, le vocalizan, y no hay exclusión. Pero si solo enseñamos la lengua signos a estos niños les excluimos y reducimos su círculo.