El portavoz del bipartito, sobre la guerra: "La invasión de Ucrania por parte de Rusia es el menor de los males"

"Tengo la impresión de que la invasión de Ucrania por parte de Rusia es el menor de los males, que son conscientes los mandatarios en EE UU y en Europa. Quizás también la respuesta no puede ser otra que sanciones económicas. Creo que esta situación está asumida de antemano". Esta reflexión en redes sociales del portavoz del gobierno municipal y concejal de Ciudadanos, Antonio Manresa, ha causado entre asombro y desconcierto en el Ayuntamiento de Alicante.

Más allá de los comentarios fuera de altavoces, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha dado el paso de afearle sus palabras, teniendo en cuenta la guerra impulsada por Rusia, que tiene bajo los ataques a la población ucraniana. "Hombre, Antonio, una guerra no creo que sea nunca el menor de los males. Al contrario, creo que es el peor", ha señalado Bellido.

Ese mensaje ha encontrado rápido respuesta por parte de Manresa, quien ha intentado justificar su reflexión inicial: "Natxo, si lees, pongo que es mi impresión de las reuniones previas que han tenido los líderes mundiales y el resultado, sin quitar que la guerra nunca es buena".

También se ha sumado posteriormente el portavoz socialista, Francesc Sanguino: "No es que 'no sea buena', es que no hay mal peor entre seres humanos. No pienses en los demás, simplemente piensa".

Manresa, tras el reproche del concejal Rafael Mas (Compromís), quien le ha llegado a sugerir que lo mejor que podría hacer es borrar el inoportuno tuit, ha pasado al ataque hablando de la supuesta censura promovida por la izquierda: "Tengo la suficiente capacidad para comprender que no le guste mi opinión a ciertas personas, pero nunca me atrevería a pedir a nadie por hacer pública una reflexión que borre nada. La censura está apoyada por la izquierda en boca de un representante público como este".