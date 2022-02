La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha dado el do de pecho. Después de la cena multitudinaria con la que celebró su absolución judicial y tras dejar en el aire la posibilidad de volver a la política, ahora ha sorprendido (o no) a propios y extraños con una imitación de Rigoberta Bandini y su archiconocida "Ay mamá".

En compañía de varios amigos, Castedo realiza una particular versión " a nuestra manera" de la coreografía de la canción que aspiró a representar a España en Eurovisión y en la que ella interpreta a la cantante.

El vídeo está en el muro personal de Facebook de su inseparable amigo Rafael Martí Domingo, el mismo que la llamó en directo por teléfono durante su participación en "First Dates".

"Vergüenza????. No no no no no no no no no", dice el comentario de la publicación. Sin embargo, tiene capada la posibilidad de inserción, por lo que no se puede mostrar aquí y deberás pinchar en el enlace para ver directamente en Facebook que a Castedo tampoco le dan "miedo nuestras tetas".