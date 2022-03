Los hospitales de la provincia recuperan al 100% operaciones y consultas

Los hospitales de la provincia han recuperado prácticamente la normalidad de la asistencia tanto en operaciones quirúrgicas como en consultas existente antes de la pandemia.

Así lo confirman a preguntas de este diario, aunque mantienen un férreo control sobre los escasos casos covid que atienden en las UCI porque a pesar de que solo sean tres decenas en toda la provincia, obligan a un proceso a su vez casi quirúrgico del calendario de operaciones para evitar posibles cancelaciones, como señalan los responsables sanitarios de los centros hospitalarios.

Desajustes

Ni en el Hospital de La Vila ni en el de Dénia tienen pacientes con covid en las UCI, y los cinco que se reparten entre Sant Joan y el General Dr Balmis de Alicante generan los citados desajustes. En el conjunto de la provincia suman 25 personas el total de ingresados por covid en las UCI.

"Es una situación bastante parecida a la de la normalidad efectivamente, aunque los pacientes con covid en UCI nos obligan a mantener la ampliación extra de camas en este servicio", concretan.

Por otro lado, los ingresados en planta por coronavirus ocupan tanto en el Dr Balmis una planta completa y media en el de Sant Joan, con una quincena de pacientes en cada uno de estos centros. En La Vila y en Dénia apenas suman una decena de ingresos en planta entre los dos centros.

Patología

No obstante, a preguntas de este diario precisan que además de los pacientes con covid activos, también los hay que ya han recibido el alta epidemiológica pero no el alta clínica, y eso obliga a que continúen ingresados a consecuencia de su patología.

"Conforme se van reduciendo los ingresos, se van incrementando otras actividades. Esta semana, por ejemplo, se ha ampliado la actividad quirúrgica de tardes y se continuará en semanas sucesivas dependiendo de la disponibilidad de camas", concretan desde el Hospital General de Alicante.

"Hemos recuperado totalmente la actividad quirúrgica que hasta ahora estaba enfocada a la cirugía sin ingreso", celebran desde el Hospital de Sant Joan.

Quirófanos, pruebas diagnósticas y consultas se suceden, aseguran, con normalidad, hasta el punto de que incluso están empezando a retomar proyectos que buscan la mejora de la asistencia en general y que se habían paralizado por la dedicación que ha exigido la pandemia hasta el momento, peor sin perder de vista una programación de operaciones muy ajustada que evite cancelaciones.

Desde la sección sindical de CC OO, Francisco Tevar subraya que el progresivo descenso de las hospitalizaciones por covid conllevan el paso a un riesgo considerado ya como bajo hasta el punto de considerar que en el mes de abril "podremos tener las cifras de mínimos".

También confirma que se está "retomando la actividad cotidiana y se recupera el ritmo tanto de las consultas médicas como de las pruebas diagnósticas y de las operaciones", corrobora.

Añade por otra parte que si entre los hospitalizados a causa del covid se descontaran las personas que no están vacunadas, "la sexta ola actual no habría superado ni siquiera a la quinta ola, y habría pasado incluso desapercibida". Y que tan solo se vería resentida la situación por el elevado nivel de infección que deben atender en los centros de Atención Primaria, todavía desbordados.

Tévar contabiliza en el área sanitaria de l'Alcantí-Les Marines que el 60% de los ingresos en planta no están vacunados, y que dicho porcentaje asciende al 80% entre los no vacunados en UCI por covid. "Son los no vacunados los que desajustan el sistema público de Salud", concluye.