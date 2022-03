"La pandemia ha hecho daño. Dos años sin salir en procesión corta la inercia de las hermandades"

Alicante prepara su Semana Santa con muchas ganas después de dos años sin poder celebrar procesiones a causa de la pandemia. Empieza la Cuaresma con la imposición de ceniza en las parroquias y las hermandades ya están ensayando. La maquinaria de la Semana Santa empieza a engrasarse con actos como la presentación de la revista El Capuchino este miércoles; la exposición "Del barro a la devoción" que inaugura este jueves la Hermandad de la Humildad y Paciencia en el Centro Municipal de las Artes en su 25 aniversario y la presentación del proyecto del nuevo paso procesional del Cristo del Mar; la inauguración de los menús de los Viernes de Cuaresma este viernes; el pregón de la hermandad de la Virgen de la Alegría el sábado a cargo de la presidenta de las Hogueras, Toñi Martín-Zarco, este sábado en el Convento de las Monjas de la Sangre; y la tamborrada del domingo a las 12 horas en la plaza del Ayuntamiento.

¿Cómo se presenta la Semana Santa de Alicante?

Con muchísima ilusión. Las hermandades están celebrando ya actos. Este fin de semana tenemos vía crucis, actos institucionales, la tamborrada. Se han presentado las jornadas gastronómicas, el jueves se inaugura la exposición de la hermandad de la Humildad y Paciencia...Hay ganas porque han sido dos años sin actividad externa aunque sí interna en parroquias y sedes. Las hermandades están deseando hacer cosas de puertas afuera y se están volcando.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia en la celebración?

El principal es que ha habido gente que ha fallecido. Hay hermandades que han tenido ocho fallecimientos por la pandemia, gente que ha enfermado y que aún le quedan meses de recuperación y no va a salir en procesión. No van a poder ejercer su función de costaleros. También hay en las hermandades personas que siguen teniendo miedo a un posible contagio, aunque la situación sanitaria sea mejor y se estén eliminando muchas restricciones. La verdad es que la incidencia en ese sentido ha hecho daño. Dos años sin salir de alguna forma corta la inercia habitual de un año tras otro de las hermandades y cofradías. También ha habido algunas bajas de socios y cofrades. Tanto tiempo sin salir desmotiva un poco, pero estamos hablando de lo mínimo. La mayoría de las hermandades van a sacar lo pasos con normalidad a la calle. Está habiendo altas también. Lógicamente estas cosas tienen una incidencia negativa pero mucho menos de la que en un principio se podía esperar. Se ha resentido menos de lo esperado en numero de socios, algunas hermandades lo han sufrido más que otras, pero se ha logrado mantener bastante el censo, con bajas por cuestiones sanitarias. Hay hermandades que han tenido la buena suerte de no tener ningún fallecimiento y otras hasta ocho por el covid. De alguna forma eso te deja bastante tocado en lo anímico.

¿Hasta qué punto afecta la falta de costaleros?

En principio parece que no hay más casos como el de la Santa Cena (que sacará todos sus pasos con ruedas). Hay algunas hermandades que han optado por agrupar dos imágenes titulares por la falta puntual de costaleros, con la Virgen y el Cristo en un mismo paso porque no tenían suficientes personas para sacar los dos, como la Flagelación de San Blas, y probablemente haya más. Y otras muchas que van a mantenerlo exactamente igual que como lo han llevado durante años. Algunas me consta que tienen costaleros de sobra para hacer relevos. Es muy desigual, depende de las hermandades y los pasos que llevan. La hermandad de la Santa Cena es de las que más costaleros necesita, unos 400 para sacar sus pasos, es un número muy grande, y es costoso el poderlo completar. Pero es un tema muy puntual de este año. Estoy seguro de que el que viene volverán. Es una de las que tienen más solera de la ciudad, con muchísima tradición en nuestra Semana Santa y en 2023 volverán a salir con costaleros. De hecho había para sacar algunos de los tronos pero la hermandad, salvo modificaciones de última hora, finalmente ha decidido que todos o ninguno, y han optado porque salgan todos con ruedas. La decisión que han tomado es esa, han optado por el plan de solidarizarse, y que no vayan unos con ruedas y otros con costaleros, han preferido hacerlos todos por igual.

¿Tiene que ver esta falta de costaleros con el miedo al covid?

Hay hermanos que lógicamente están en una situación sanitaria delicada y ante la posibilidad y la duda, prefieren este año no salir y poder hacerlo el que viene con más garantías y con normalidad. Están cansados de decirnos que la situación sanitaria es mejor que hace meses pero no henos salido del todo de la pandemia. Hay muchas personas de riesgo.

¿Qué medidas sanitarias recomienda la Junta para ensayos y procesiones?

Tenemos todavía que celebrar una asamblea como mínimo de la Junta Mayor con las hermandades antes de la Semana Santa. Pediría que la mascarilla se mantuviera. Entiendo, porque he sido costalero, que resulta molesta pero en las circunstancias actuales, y aunque la incidencia ha bajado, la recomendación de la Junta es que se utilice. No sé si de aquí hasta el Domingo de Ramos la situación sanitaria mejorará tanto que, como se comenta, quitarán las mascarillas a nivel nacional porque la situación es muy cambiante y lo que dices hoy en 15 días no vale. A fecha de hoy la mascarilla pediría que se mantuviese, en beneficio de todos y por la seguridad de todos. Ya es bastante que se haya conseguido celebrar los ensayos y las procesiones sin distancia entre costaleros. Es una lucha que costó mucho conseguir porque cuando nos dirigimos al presidente de la Generalitat no había ninguna normativa que hablara de poder hacer ensayos en Semana Santa. Se ha conseguido hacerlo sin distancia social pero pido que con mascarilla (Sanidad levanta la obligatoriedad de la mascarilla a los participantes en procesiones, desfiles y ofrendas "dado que las personas participantes lo hacen de manera ordenada, por un itinerario preestablecido", aunque recomienda su uso). Están muy cerca unos de otros y hay que usarla porque de ello depende la seguridad de todos. En la asamblea tomaremos la decisión que haya que tomar pero como representante de la Junta Mayor debo velar por la salud de todos los componentes de la Semana Santa y la mascarilla ha demostrado durante la pandemia que es lo que más ha hecho por protegernos de los contagios.

¿Qué novedades presenta este año el patrimonio?

Sale por primera vez la nueva imagen de Maristas, Nuestra Buena Madre Dolorosa y del Santo Sudario, una imagen de Ramón Cuenca Santos, que es el mismo autor de la imagen del Resucitado de la Junta Mayor. Precisamente entre las novedades está la restauración integral del paso del Resucitado que se hizo en los talleres municipales y la de la imagen tras 18 años de no haberle sometido a ninguna intervención, que lo está haciendo Cuenca. Se estrenará el Domingo de Resurrección. Este jueves se presenta el nuevo paso del Cristo del Mar que sale este año. Otra novedad. Es un paso de Guzmán Bejarano, un tallista de mucho prestigio en Sevilla. Los faroles que va a llevar son los que hasta el año pasado tenía el Cachorro de Sevilla. Estaban a la venta y la hermandad del Cristo del Mar los compró y los sacará en procesión este año.

¿Hay actividad en los talleres de costura para hacer vestas?

El tema de trajes está un poco parado, porque hasta hace poco no se sabía si se iba a salir o no en procesión. La gente ha mantenido bastante la indumentaria. El año que viene se irá cambiando.

¿Qué impacto tiene la vuelta de la Semana Santa para Alicante?

Algo que ha venido muy positivamente es la obtención del título de Interés Turístico Nacional. Creo que este año la gente tiene muchísimas ganas de salir, de ir de viaje, de volver a hacer lo que estos años no ha podido, y Alicante con este título tiene una oferta que antes no tenía y puede despertar con toda seguridad el interés de las familias y de sectores de población que querrán venir a conocer la Semana Santa y ver que se ha conseguido ese título porque tiene unas procesiones y un patrimonio magníficos. Estaba calculado que el impacto económico en la ciudad era de unos 18 millones de euros. El director general de Turismo de la Generalitat me ha comentado que con este título saltará de 18 a 22 millones. La repercusión positiva que puede tener en la ciudad es muy grande, no solo a nivel de prestigio de la Semana Santa y de las hermandades sino a nivel económico, en la hostelería, el comercio o los alojamientos.

Pese a este título, ¿es una Semana Santa de transición?

Sí, es un poco de transición, aunque con importantes novedades. Ya hemos presentado el proyecto de Carrera Oficial que esta Junta Mayor había diseñado al principio, con tribunas a ambos lados de la Rambla. El propio Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo muy grande, estamos muy agradecidos con la decoración especial en la Rambla, en la Carrera Oficial, desde lo más alto de la avenida hasta el Portal de Elche. Unas colgaduras muy elegantes que realzarán muchísimo la Carrera Oficial y que se mantendrá en próximos años. La fachada consistorial tendrá una decoración nueva y acorde. Además, la Junta, por primera vez en la historia, ha realizado el cartel oficial de la Semana Santa. Está teniendo mucho éxito y una gran acogida en el público en general. Es muy alicantino, de Semana Santa y nos representa a todos.

Este año hay elecciones a la Junta Mayor. ¿Se presentarán?

Este es el cuarto y último año de legislatura y aquí termina este ciclo que ha estado marcado por la pandemia. A pesar de las circunstancias adversas que hemos atravesado se han hecho muchas cosas y hemos conseguido de alguna forma minimizar los efectos de la pandemia en las cofradías en una labor conjunta de la Junta Mayor y las hermandades, además del título de Interés Turístico Nacional. Ha habido mucho trabajo pero se han quedado muchas cosas sin poder hacer de nuestro proyecto original. La idea es pedirle a las hermandades que vuelvan a confiar en nosotros. Creo que hemos demostrado una gran capacidad de trabajo y de adaptación a circunstancias tan difíciles como las que atravesamos en beneficio de las hermandades y cofradías, consiguiendo beneficios a nivel fiscal y económico para las hermandades. Vamos a pedirles que vuelvan a depositar su confianza para que en los próximos cuatro años podamos hacer lo que no se ha podido por culpa del covid en estos años y terminar el trabajo que hemos empezado y no hemos podido culminar.