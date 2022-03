La solución para que Atocha siga siendo la estación del AVE Alicante-Madrid sigue en vía muerta

En vía muerta. La reunión celebrada esta tarde entre técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) con homólogos de la Conselleria de Infraestructuras y la secretaria autonómica de Transportes, María Pérez, ha acabado sin acuerdo. El Consell ha vuelto a trasladar que la Generalitat rechaza el traslado de los AVE de Alicante de Puerta de Atocha a Chamartín “y hemos exigido que se estudien alternativas, se replanteen la situación y propongan soluciones”, apuntan fuentes de la Conselleria de Arcadi España.

Ambas delegaciones han quedado en volver a encontrarse pero, de momento, no hay marcha atrás en la decisión técnica, y el problema comienza a pasar al ámbito de la política. Es decir entre Presidencia de la Generalitat y Presidencia de Adif o la propia ministra de Transportes, Raquel Sánchez. De no llegarse a un acuerdo, los AVE llegarán a Madrid por el nuevo acceso Torrejón de Velasco-Chamartín, cuyo último tramo pasa por un túnel subterráneo de 300 millones de euros, que transcurre por debajo de Puerta de Atocha. Estación que, a medio plazo, seguirá siendo término y no pasante porque para ello debe remodelarse en profundidad, lo que abriría la posibilidad a que el AVE tuviera parada.

El diseño de las cabeceras de los servicios de Levante en la estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor no es algo nuevo, según Adif. En 2019 se estableció que los servicios de la Comunidad Valenciana y Murcia (el AVE de momento se queda en Orihuela y no llegará a Murcia hasta 2026) tendrían su cabecera en la estación de Madrid- Chamartín/Clara Campoamor. La decisión obedecía, según el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, al diseño de la línea Chamartín-Torrejón de Velasco, en el que se favorece el movimiento de los trenes que, procedentes de Levante, se encaminan hacia Chamartín desde Torrejón de Velasco evitando el cruce con las vías de Andalucía.

A su vez, el túnel en ancho estándar (alta velocidad) hoy en la última fase de pruebas, permite la circulación de tráficos transversales entre el norte y oeste de la península con el este y el sur. Los AVE podrán tener paradas en Puerta de Atocha cuando se construya la estación pasante, ya que ahora es un fondo de saco. El túnel por donde se van a desviar los trenes que lleguen de Alicante circularán por debajo de la actual estación.

Adif reitera que desde la formalización de los acuerdos marco, se fijó que los tráficos Madrid-València y Madrid-Alicante saldrían de Madrid Chamartín Clara Campoamor una vez puesto en servicio el tramo Chamartín-Torrejón de Velasco (incluyendo el túnel entre Chamartín y Puerta de Atocha). Mientras tanto, la cabecera se mantenía en Madrid Puerta de Atocha, pero han pasado dos años y el objetivo es reordenar los tráficos este primer semestre, a no ser que haya intervención política pues la técnica no parece tener marcha atrás.

La estación de Chamartín cuenta con seis vías en ancho internacional y necesitará ocho vías para constituirse en cabecera definitiva de los trenes de la zona de Levante. Adif subraya qu teniendo en cuenta la alta demanda de servicios prevista para los próximos años, gracias a la liberalización, ambas terminales de Madrid (Puerta de Atocha y Chamartín Clara Campoamor) se han declarado congestionadas, por lo que se han establecido planes de mejora de la capacidad, que forman parte de los grandes proyectos de remodelación de ambas estaciones.

Como solución transitoria hasta contar con estas ocho vías, y efectuada la puesta en servicio del tramo Chamartín-Torrejón de Velasco, los tráficos de “low cost” francés Ouigo no pueden circular entre Puerta de Atocha y Torrejón de Velasco, y los tráficos de Renfe hacia Alicante/Murcia, así como los tráficos transversales (Asturias/Cantabria-Comunidad Valenciana, además de empezar con la relación Ourense-Alicante) pasarán a operar desde Chamartín-Clara Campoamor.

Los tráficos de Renfe con destino Valencia tendrán que seguir operando desde Puerta de Atocha, por no haber capacidad disponible con seis vías. Se optó porque los tráficos a Alicante salieran de Chamartín (y no los de Valencia), ya que hay menos trenes y también porque el porcentaje de trenes pasantes que van a Alicante es mucho mayor que a Valencia, y así se evita, según Adif, la confusión a los viajeros sobre su estación de salida en Madrid. Se trata de una solución transitoria que pone en valor la infraestructura En cuanto se cuente con ocho vías en Chamartín, todos los tráficos de Valencia de Renfe serán llevados a esta cabecera, así como los servicios de Levante del italiano “low cost” Iryo.

Chamartín sí, Atocha también

Por otro lado, el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha reclamado este miércoles "más respaldo" a la entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y que potencie la línea entre las diferentes ciudades de la provincia (Villena, Alicante y Elche) con Madrid a través del AVE con la doble parada en las estaciones de Atocha y Chamartín.

A su juicio, "no podemos oponernos a que el tren de alta velocidad esté mejor conectado con el centro financiero de la capital, que está al norte de la ciudad, y a que se mejore la conexión con el norte de la península, con ahorros de tiempos de una hora, pero no es de recibo que sea a costa de perder la conexión directa con Atocha", ha señalado el primer edil en un comunicado.

En este sentido, Cerdán han anunciado la articulación de diferentes iniciativas de gestión ante las autoridades del Ministerio de Transportes, Adif, así como la presentación de una moción al próximo pleno reclamando que la provincia no pierda su conexión con Atocha.

El alcalde ha comentado que el tejido empresarial de la ciudad y la comarca puede salir beneficiado con la puesta en marcha del túnel pasante que conecta las estaciones del norte y del sur de Madrid, pero no puede ser a costa de perder todo el cinturón sur de empresas que tienen fuertes vinculaciones con los sectores productivos locales.

"Si hay cuestiones técnicas que impidan la parada en Atocha, se debe explicar, se debe consensuar con los territorios afectados. Pero lo que de verdad nos preocupa no es la temporalidad de la medida, sino que sea definitiva. La provincia de Alicante no puede volver a perder, sino que tiene que ganar", y ha añadido: "Chamartín sí, Atocha también".

Por ello, confía en la presión que la Generalitat y el resto de administraciones, además de los sectores empresariales, están realizando para que se reconsidere esta situación para disponer de dos paradas, de tal manera que se beneficie a Villena y al conjunto de la provincia.