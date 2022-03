La gran mayoría de los representantes de Zoe en España, empezando por su presidente, el eldense Daniel Paterna, han borrado en las últimas semanas a marchas forzadas las fotografías, vídeos y publicaciones en Internet que les vinculaban con la empresa acusada de estafa piramidal.

Sin embargo, el fundador y líder de esta compañía, Leonardo Cositorto, quien tiene una orden de captura internacional emitida por la Interpol por estafa y asociación ilícita, lejos de eliminar nada, mantiene abiertas sus redes sociales e incluso ofrece cada noche videoconferencias a los seguidores que todavía creen en su proyecto.

El argentino no ha quitado nada de sus cuentas en las redes sociales, en las que se puede encontrar material gráfico donde aparecen los que ahora reniegan de su pasado ligado a Zoe. Con fecha de 19 de abril del año pasado, Cositorto tiene publicado en su perfil de Facebook este vídeo donde sus "líderes" en España le felicitan por su cumpleaños.

No falta en esta grabación de homenaje Daniel Paterna, quien además de cantarle "Feliz, feliz en tu día" se dirige a él como "hermano mío", asegura sentirse "una persona muy privilegiada" y le da las gracias por "haberme elegido en su día, por haberme dado la oportunidad", en alusión a su nombramiento como máximo responsable de la empresa en España y Europa.

"Nunca te voy a fallar, siempre voy a estar ahí y que sepas que tu hermano de Elda (Alicante) te manda un fortísimo abrazo y espero estar en todos los cumpleaños de tu vida. Te quiero. Un abrazo", afirmaba entonces el máximo representante nacional de Zoe, quien días atrás, en un audio enviado a sus clientes tras estallar el escándalo en Sudamérica, aseguraba que "España va aparte de Argentina".

En otro audio más reciente, el empresario eldense llegaba a decir que va a poner todo su "coraje, fuerza y energía" para "salir de esto" y "crear algo que sea incluso mejor". Además, la oficina de Zoe en la ciudad de Alicante abierta el pasado 7 de febrero ha sido desmantelada.

En el vídeo de felicitación, titulado por Cositorto "Gracias a los líderes de España", también aparecen agasajándole otros miembros de Zoe en la provincia de Alicante como César Rodríguez, Jose David Pla, Priscila Lantadilla, Luis Rico, Carlos Corbi, Rober y David Santos, Iván Zárate, Alexis, Camilo Paterna (hermano de Daniel y director general de la sede central de Zoe en Elda), Conchi (la mujer de Daniel) y Pilar.

Cositorto, en otra publicación titulada "vaya bombazo Español...", adjunta un vídeo donde Daniel Paterna mostraba las oficinas de Zoe en Elda:

vaya bombazo Español Que ya es y EL QUE SE VIENE.. Posted by Leonardo Cositorto on Friday, May 14, 2021

Pero también otro que con el comentario "En 6 meses cambió su vida", se ve a Daniel Paterna en un lujoso chalet presumiendo de la "Vida Zoe":

En 6 meses Cambio se vida !! Fenomenal Daniel Paterna Posted by Leonardo Cositorto on Thursday, February 4, 2021

En otro vídeo de su muro, publicado en mayo de 2021 y en este caso sin capar, aparece el citado César Rodríguez explicando que está cerrando dos franquicias, una de 5.000 euros y un "bot" por el mismo importe. "Esto va viento en popa, vamos p'arriba, vamos creciendo, familia. Esto es impresionante. Llevo siete meses nada más y esto es un sueño para mí, es algo que yo no me lo imaginaba, la verdad. Tengo que agradecer mucho a quien me presentó esta gran oportunidad, a Dani, siempre lo diré. Daniel Paterna, de aquí, de España, y por supuesto muchísimas gracias al creador, a Leonardo Cositorto. Esto es impresionante, a mí me ha cambiado totalmente la vida. Esto me va solo, completamente solo, voy caminando por la calle e incluso la gente me para y me pregunta... Y nada, solo tengo palabras de agradecimiento a este proyecto tan magnífico. Solo decir que el día que empecé yo éramos 350 franquiciados y a día de hoy no sé si llegamos ya a los 8.000. Generación Zoe, muchas gracias y un abrazo a todos".

LLEGANDO A LAS 20 MIL LIDERES EN ZOE Entre FRANQUICIADOS Y ESTUDIANTES Posted by Leonardo Cositorto on Wednesday, May 26, 2021

El comentario que Cositorto hacía entonces a este vídeo era: "Llegando a los 20.000 líderes en Zoe".

En el último mensaje enviado por Daniel Paterna a sus clientes en España hablaba de que él, con 2.000 personas apoyándole podría sacar a flote el barco, de lo que se puede deducir que esa es la cantidad de personas que habrían invertido dinero al menos en la provincia de Alicante.

En España serían muchas más, ya que hay oficinas y líderes en diversos puntos de la geografía nacional, desde Galicia a Andalucía. "Zoe España no deja de crecer!!!!", se congratulaba en mayo del pasado año Cositorto con este vídeo donde se ve a su testaferro español cerrando una franquicia en Granada.

ZOE ESPAÑA NO DEJA DE CRECER !!!! Posted by Leonardo Cositorto on Saturday, May 8, 2021

En otro vídeo de hace un año, otro miembro de Zoe en España, Óscar Gómez, residente en Alicante, reconocía la labor de Daniel Paterna y destacaba cómo la compañía ofrece la "libertad financiera", invitando a todo el mundo a registrarse. "Es una empresa limpia, transparente, 99% de seguridad en tu dinero", proclamaba.

IMPRESIONANTE OPORTUNIDAD Posted by Leonardo Cositorto on Sunday, May 9, 2021

Cabe recordar que Generación Zoe, bajo la premisa del coaching ontológico y financiero, ofrece a sus clientes invertir sus ahorros, a partir de un mínimo de 400 euros, y bloquearlos durante un tiempo de hasta 3 años a cambio de un rendimiento del 7,5% mensual en dólares. Esa ganancia es aún mayor si el inversor suma a la red a más personas dispuestas a aportar sus fondos.

Hasta el momento hay once miembros de la cúpula de la organización en Argentina detenidos y todas las oficinas de la empresa en ese país han sido intervenidas judicialmente.

Cositorto mantiene de momento en sus redes sociales mucho material gráfico en el que aparecen miembros de Zoe que, tras estallar el escándalo, han intentado borrar sus vínculos con la compañía. Aunque es probable, como viene ocurriendo invariablemente poco después de publicarse en este medio, que sean eliminados.